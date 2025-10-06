- أكد وزير التجارة بالمفوضية الاقتصادية الأوراسية استعداد المفوضية لاستئناف الحوار مع مصر بشأن منطقة التجارة الحرة، رغم توقف المفاوضات بسبب رغبة مصر في تقييمات إضافية للوضع الاقتصادي. - أشار المستشرق ليونيد تسوكانوف إلى أن تأني مصر في المفاوضات يعود لدوافع سياسية، حيث تسعى لتحقيق توازن بين مصالحها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط ضغوط اقتصادية داخلية. - توصلت المفوضية ومصر في 2023 إلى اتفاق أولي لإعفاء 95% من السلع من الرسوم الجمركية، لكن المفاوضات تعثرت بعد ست جولات، مع بقاء مجال للمناورة.

أكد وزير التجارة بالمفوضية الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبنيف أن المفوضية مستعدة لاستئناف الحوار مع القاهرة بشأن إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وقال سليبنيف لصحيفة إزفيستيا الروسية اليوم الاثنين: "حاليا، المفاوضات مع القاهرة عالقة، لأن الجانب المصري أعرب عن رغبته في إجراء تقييمات إضافية ومراجعة التوازنات في سياق الوضع الاقتصادي الراهن في العالم عموما ومصر خصوصا". وأضاف: "منفتحون على استئناف عملية المفاوضات في أي لحظة والبحث عن شروط أو مقاربات جديدة لبناء التعاون، ولكن ذلك يتطلب إرادة الجانبين. بمجرد أن ترى مصر أنه يمكن مواصلة هذه المفاوضات، فستسعدنا العودة إليها".

من جهته، أرجع المستشرق ليونيد تسوكانوف تأني مصر في استكمال مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى دوافع سياسية من قبيل تحقيق التوازن مع مصالحها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال تسوكانوف لـ"إزفيستيا": "تواجه السلطات المصرية ضغوطا داخلية جراء تضرر الاقتصاد بسبب التوتر في المنطقة وتراجع مستوى الأمن الغذائي، ما يضطر السلطات المصرية للاعتماد على الشبكات القائمة بالفعل وإنماء العلاقات الاقتصادية مع أوروبا".

وكانت المفوضية الاقتصادية الأوراسية ومصر قد توصلتا في عام 2023 إلى اتفاق أولي على إعفاء أكثر من 95% من الفئات من السلع من الرسوم الجمركية، ولكن المفاوضات تعثرت بعد عقد ست جولات منها حتى نهاية عام 2024. ومع ذلك، لم تنسحب القاهرة من المفاوضات بشكل كامل، تاركة مجالا للمناورة. يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبدي في السنوات الأخيرة انفتاحا متزايدا على التعاون مع البلدان من خارج فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بما فيها إيران التي دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة معها حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوراسي والإمارات في نهاية يونيو/حزيران الماضي.