الإيجار الطارد للسكان يغيّر الخريطة العمرانية في مصر

- أزمة السكن وارتفاع الإيجارات في مصر تتفاقم بسبب ندرة المعروض السكني وارتفاع معدلات التضخم، مما يضطر المستأجرين لقبول زيادات خيالية أو البحث عن مساكن بديلة، كما يعاني الأفراد من عدم الاستقرار السكني. - التعديلات القانونية لم تحل المشكلة جذريًا، حيث يطالب البعض بتنظيم الزيادات الإيجارية وربطها بمؤشرات التضخم ونمو الأجور، بينما يبرر الملاك الزيادات بارتفاع تكاليف البناء والصيانة. - يقترح الخبراء تحفيز بناء وحدات للإيجار متوسط ومنخفض التكلفة، لكن التحديات تشمل ارتفاع تكاليف البناء ونقص المعروض، مما يزيد الضغط الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم الفقر.

"ارتفع الإيجار من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه مصري في عام واحد، ولا بد أن أبحث عن مأوى بديل لأبنائي قبل أن تستضيفنا أرصفة الشوارع"، بهذه الكلمات الصادمة يصف خالد، مهندس برمجيات في الثلاثين من عمره، وضعه بعدما قرر مالك شقته في التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية القاهرة عدم تجديد العقد. ويقول: "العقد انتهى، والمالك له الحق في تحديد السعر الجديد بحسب السوق. القانون يحميه، ويتركنا نحن المستأجرين في مواجهة تضخم أسعار لا نستطيع مجاراتها".

قصة خالد تمثل الجانب الأكثر إيلاماً في أزمة السكن التي تصاعدت مؤخراً في مصر بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار الإيجار، وبصورة تفوق قدرة غالبية قاطني تلك الوحدات السكنية، ما فاقم المشكلة لدى شريحة واسعة من المصريين.

وفي ظل ندرة المعروض السكني المناسب وارتفاع معدلات التضخم، تحولت هذه الحرية إلى أداة ضغط تجبر المستأجرين إما على قبول زيادات خيالية تصل إلى أكثر من الضعف في بعض الحالات، وإما المغادرة، وهو ما فاقم المشكلة لدى شريحة واسعة من المصريين.

في سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر. وبحسب المادة الثانية بالقانون الجديد، فإن مستأجري الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون سيكون أمامهم سبع سنوات قبل إخلاء تلك الشقق، فيما تبلغ المهلة الانتقالية للمحلات التجارية خمس سنوات فقط قبل الإخلاء.

بيانات مجمعة من مكاتب العقارات ومنصات الإعلانات عبر الإنترنت خلال الربع الثالث من عام 2025 تُظهر أن الشقة ذات الغرفتين في الأحياء الراقية بالقاهرة (مصر الجديدة، المعادي، التجمعات، الشيخ زايد) تشهد إيجارات تراوح بين 18 و35 ألف جنيه شهرياً. وفي الأحياء المتوسطة (المعصرة، حدائق القبة، الأميرية) تصل الأسعار إلى ما بين 8 و14 ألف جنيه. حتى الأحياء الشعبية المحيطة (المطرية، عين شمس، المرج، شبرا الخيمة) لم تعد بمنأى، حيث تراوح بين 4 و7 آلاف جنيه للشقة المتوسطة. " الدولار يساوي 47.60 جنيها مصريا".

سلمى أيوب، معلمة (38 عاماً)، اضطرت إلى مغادرة شقتها في حي سموحة وسط الإسكندرية شمال مصر، بعد أن قرر المالك رفع الإيجار من 7500 جنيه إلى 16 ألف جنيه. وتقول: "قال لي إن السوق يحدد هذا السعر، وإذا لم يعجبني، فعليّ المغادرة ليقطن غيري الوحدة". وتؤكد أن تدني الراتب الذي تحصل عليه وزوجها لا يكفي لشراء وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات خيالية، لذلك بحثت شهرين كاملين عن شقة إيجار مناسبة، وانتهى بها المطاف في منطقة بعيدة. "ساعتان ذهاباً وإياباً يومياً بين العمل والمنزل، وحياة بلا جذور".

أما محمد فتحي، وهو طبيب (32 عاماً)، فيروي معاناة مختلفة: "كل عقد إيجار أشعر أنني أبدأ من الصفر. سنتان أو ثلاث بحد أقصى، ثم البحث من جديد، وزيادة أخرى، وتكلفة نقل، ورسوم عقارية. لا استقرار، لا إحساس بالبيت. كأننا لاجئون داخل وطننا". ويطالب بتنظيم الزيادات الإيجارية قائلاً: "القانون الجديد منح المالك حرية تحديد القيمة عند التجديد، لكن هذا لا يعني غياب أي ضوابط اجتماعية. يمكن اقتراح تعديل تشريعي يحدد نسبة زيادة سنوية قصوى في العقود الجديدة، ترتبط بمؤشر التضخم الرسمي ونمو الأجور. مثلاً، ألا تتجاوز الزيادة السنوية 10% إلى 15%، أو نسبة التضخم +5%، أيهما أقل. هذا يحمي المستأجر من صدمات الأسعار المفاجئة، ويضمن للمالك عائداً عادلاً يواكب الغلاء دون أن يكون أداة تهجير".

في المقابل، يبرر بعض الملاك هذه الزيادات بالظروف الاقتصادية. المهندس خالد الطويل، مالك ثلاث شقق للإيجار في وسط الإسكندرية، يقول إن "أسعار مواد البناء والصيانة زادت بشكل هائل. العقار استثمار، وأنا أحمي قيمة استثماري. لو تركت الإيجار بـ6000 جنيه بينما السوق بـ15 ألف جنيه، فأنا أخسر حقاً مشروعاً".

لكن بعض الملاك يتبنون نظرة أكثر توازناً. السيدة توحيدة راشد، تملك شقة في أبي قير شرق الإسكندرية، تقول: "مستأجرتي عائلة مكونة من أرملة وأولادها. بالطبع أستطيع رفع الإيجار من 5000 إلى 9000 جنيه، ولكن ضميري لا يسمح. وافقت على 7000 فقط، وهذا يكفي لصيانة العقار مع مراعاة الظروف الإنسانية".

المهندس ناجي البرديسي، مدير الإدارة الهندسية في إحدى شركات الاستثمار العقاري، يؤكد أن أسعار العقارات أو إيجارات الوحدات السكنية تتفاقم سنوياً ليس فقط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل أسعار المواد الخام والأجور، بل بسبب ترك المشكلة لسنوات من دون حل لتقنين زيادات الإيجارات السكنية والتجارية وتنظيمها، وهو ما أدى إلى تضخمها بين الملاك والمستأجرين.

ويؤكد ضرورة إيجاد حلول للمشكلة من خلال تحفيز بناء وحدات للإيجار متوسط ومنخفض التكلفة بدلاً من الفاخر فقط، وإعطاء إعفاءات ضريبية أو تخفيض رسوم التراخيص للمطورين الذين يخصصون نسبة من المشروعات للإيجار طويل الأجل. ويضيف أن "هذه الوحدات يمكن أن تُموَّل من خلال صناديق استثمارية أو شراكات مع القطاع الخاص، بحيث تكون أسعار إيجارها مغطية للتكاليف التشغيلية مع هامش ربح معقول، وليس هامشاً استثمارياً عالياً".

ويواجه تطبيق هذه الحلول تحديات كبيرة، كما يوضح عضو مجلس النواب حسن خير الله، الرئيس السابق للجنة الإسكان بالمجلس المحلي في محافظة الإسكندرية، قائلاً: "أي تدخل في سوق الإيجار يحتاج إلى توازن دقيق. الملاك يحتجون بحقوقهم المشروعة في تحقيق عائد على استثماراتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة والبناء. والمستأجرون يطالبون بالحماية من الاستغلال".

ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الحل لا يكون بإعادة تنظيم الإيجارات، بل بخلق بدائل حقيقية تخفف الضغط على السوق الحر، متوقعاً استمرار الأزمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الطلب على تأجير أو شراء العقارات مقابل نقص المعروض منها. ويشير إلى وجود عدة عوامل خارجة عن إرادة الفاعلين في السوق سبَّبت ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية بنسبة تجاوزت 60%، من بينها القيود المشددة على البناء وفرض اشتراطات صعبة، ما منع الشركات والعاملين في مجال البناء من المقاولين وغيرهم من البناء، على الرغم من احتياج السوق إلى وحدات سكنية جديدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضي بمعدل لم يشهده السوق العقاري سابقاً. ومع ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض، حدثت أزمة نقص شقق، ومن ثم ارتفعت إيجارات الشقق المعروضة.

وترى الدكتورة سامية خضر، أستاذة الاجتماع في جامعة عين شمس، أنه من الخطأ ترك السوق على ما هو عليه، وتحذر من تداعيات هذا الوضع: "عندما تطرد الأسعار سكاناً من أحيائهم المترسخة فيها منذ سنوات، فإننا لا نفقد أفراداً فحسب، بل نفقد نسيجاً اجتماعياً كاملاً". وأكدت في حديثها لـ"العربي الجديد" أن زيادة الإيجارات لا تؤثر على الأسر فقط، بل تؤثر على نسيج المجتمع بأكمله. فالأحياء تفقد تنوعها الطبقي، وتتحول إلى جيوب مغلقة إما للأغنياء فقط وإما للفقراء فقط. هذه التقسيمات الحادة قد تخلق نزاعات اجتماعية بين المواطنين.

وتشدد على أهمية دور الدولة في توفير وحدات سكنية بأسعار إيجارية مخفضة للعائلات وللشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود، وكذلك للشباب والمتزوجين حديثاً، لمواجهة تداعيات مثل هذه الأزمة ومعاناة المستأجرين.

بدوره، يرى الدكتور علاء الغرباوي، أستاذ التسويق ووكيل كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أن غياب الرقابة التنظيمية أو ضعفها على سوق الإيجارات السكنية أدى إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمثل نقاط جذب لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن تعديلات قانون الإيجارات القديمة ساهمت في تحفيز عدد من المستأجرين على الخروج من عقود الإيجار القديمة والانتقال إلى سوق الإيجارات الجديدة، وهو ما ترتب عليه تغيرات بارزة في هيكل العرض والطلب في السوق العقاري، وأسهم في الضغط على المعروض غير المنظم ورفع الأسعار، ومن ثم زيادة المخاطر على المستأجرين محدودي الدخل.

ولظاهرة ارتفاع الإيجارات في مصر نتائج سلبية على المستوى الاجتماعي، من بينها ارتفاع الشعور بالضغط النفسي والاجتماعي للأسرة، واتساع دائرة الفقر والعمل غير المستقر، إلى جانب زيادة الكثافة السكنية والسكن غير اللائق، وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية في التعليم. كذلك فإن الهجرة الداخلية المستمرة بحثاً عن إيجار معقول تخلق ضغطاً على ضواحي المدن، وتؤدي إلى توسّع عشوائي وتفاقم أزمة المواصلات وغيرها من الخدمات العامة.