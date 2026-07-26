الإنفاق العام يلتهم قلب اقتصاد أوروبا ويزيد ضغوط العجز والديون

- تواجه الاقتصادات الأوروبية تحديات بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة العجز وارتفاع الدين العام، حيث بلغ متوسط الإنفاق العام 49.8% في الربع الأول من 2026. - يمثل الإنفاق الاجتماعي الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، وقد ارتفع بشكل كبير خلال أزمة كورونا ثم تأثر مجددًا بالإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى عجز عام بنسبة 3.1%. - في فرنسا، أدى ارتفاع الإنفاق إلى زيادة العجز والدين العام، حيث بلغ العجز 5.1% والدين 117.6%، مع تحذيرات من ارتفاع الدين إلى 130% بحلول 2030.

تواجه الاقتصادات الأوروبية ضغوطاً متزايدة بسبب بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، في وقت لا تنمو فيه الإيرادات بالوتيرة نفسها. ويؤدي اتّساع الفارق بين النفقات والإيرادات إلى زيادة العجز، ودفع بعض الحكومات إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، مع ارتفاع كلفة الفوائد وتراكم الدين العام. وبحسب بيانات "يوروستات" الصادرة الثلاثاء الماضي، بلغ متوسط الإنفاق العام في الاتحاد الأوروبي 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، مقابل 50.2% في منطقة اليورو. وتجاوز الإنفاق 50% من الناتج في تسع دول، بينما بقي دون 40% في ثلاث دول فقط.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول التي سجلت أقل نسبة إنفاق عام من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أبرز مكونات الإنفاق الحكومي في الاتحاد الأوروبي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتراجع الإنفاق العام في الاتحاد الأوروبي من 50.1% من الناتج خلال الربع الأخير من عام 2025 إلى 49.8% في بداية 2026، مع انخفاض قيمته المعدلة موسمياً بنحو مليارَي يورو، كما تراجع الإنفاق في منطقة اليورو بالقيمة المطلقة بنحو مليار يورو مقارنة بالربع السابق.

فرنسا وفنلندا في صدارة الإنفاق

تصدرت فرنسا دول الاتحاد الأوروبي، بعدما بلغ إنفاقها العام 57.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.2 نقطة عن الربع السابق، لتستعيد المركز الأول للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2023. وجاءت فنلندا ثانية بنسبة 56.8%، بعدما كانت تتصدر الترتيب في نهاية عام 2025 بإنفاق يعادل 57.5% من الناتج. وأدى تراجع النسبة في فنلندا وارتفاعها في فرنسا إلى تغيّر ترتيب الدولتَين.

وحلّت النمسا في المرتبة الثالثة بإنفاق عام بلغ 55% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها بلجيكا بنسبة 54%. وسجلت لوكسمبورغ 51.3%، وكرواتيا 51.2%، وألمانيا 51.1%، وسلوفينيا 50.7%، وبولندا 50.4%. وجاءت السويد عند مستوى قريب من متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.2%، تلتها اليونان بنسبة 49.1% والمجر بنسبة 49%. وبلغ الإنفاق العام 47.4% في الدنمارك، و46.3% في سلوفاكيا، و46.2% في لاتفيا، و45.6% في كل من إسبانيا وهولندا، و45.3% في إستونيا.

مقارنة الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الأوروبي (الربع الأول 2026) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وفي المستويات الأقل، سجلت التشيك 43.1%، والبرتغال 43%، وليتوانيا 42.8%، وبلغاريا 42%، وقبرص 40%. وانخفضت النسبة إلى 39.9% في رومانيا و38.4% في مالطا، فيما سجلت أيرلندا أدنى نسبة عند 24.7%.

الإنفاق الاجتماعي يستحوذ على الحصة الأكبر

تمثل المخصّصات الاجتماعية أكبر مكونات الإنفاق الحكومي في الاتحاد الأوروبي وفي معظم الدول التي قدمت بياناتها. ويشمل الإنفاق العام أيضاً أجور العاملين في القطاع الحكومي، والاستهلاك الوسيط، والفوائد، والدعم، والتحويلات الجارية والرأسمالية والاستثمارات العامة.

وكان الإنفاق الأوروبي قد ارتفع بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا، بعد توسع الحكومات في دعم الأسر والشركات والأنظمة الصحية. ثم بدأ في الانخفاض مع رفع قيود الجائحة، قبل أن يتأثر مجدداً بالإجراءات الحكومية الموجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ودعم دخول الأسر والشركات.

وبلغت الإيرادات العامة في الاتحاد الأوروبي 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2026، مقابل إنفاق قدره 49.8%. وأسفر الفارق بين الإيرادات والنفقات عن عجز عام معدل موسمياً بلغ 3.1% من الناتج، مقارنة بـ3.4% في الربع الأخير من 2025.

وسجلت منطقة اليورو إيرادات تعادل 47.1% من الناتج، مقابل إنفاق بلغ 50.2%، ليصل العجز فيها أيضاً إلى 3.1%. ويشير استمرار الفجوة إلى أن الانخفاض المسجل في الإنفاق لم يكن كافياً لموازنة النفقات مع الإيرادات.

الإنفاق يرفع عجز فرنسا ودينها

وتظهر تداعيات نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الناتج والإيرادات بوضوح في فرنسا، إذ بلغت قيمة الإنفاق العام 1.714 تريليون يورو خلال عام 2025، بزيادة 2.5%، بعد ارتفاعه 4% في عام 2024. وأسهم ارتفاع المخصّصات الاجتماعية بنحو 23.6 مليار يورو في قرابة 60% من زيادة الإنفاق الفرنسي خلال عام 2025. وتمثل هذه المخصّصات أكثر من 40% من إجمالي النفقات العامة.

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وفي المقابل، بلغت الإيرادات العامة الفرنسية 52.1% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية عام 2026، لتحتلّ البلاد المرتبة الثانية أوروبياً خلف فنلندا التي سجلت 53.5%. وظلت الإيرادات دون مستوى الإنفاق الفرنسي البالغ 57.3%. ووصل عجز الموازنة في فرنسا إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون رابع أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي بعد بلغاريا بنسبة 7.6%، والمجر بنسبة 6.6%، وبولندا بنسبة 5.9%، مقابل متوسط أوروبي بلغ 3.1%. كما ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 117.6% من الناتج، ليصبح ثالث أعلى دين في الاتحاد بعد اليونان بنسبة 143.5% وإيطاليا بنسبة 138.9%، فيما بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 82.9%.

وزادت نسبة الدين الفرنسي بأربع نقاط خلال عام واحد، مسجلة رابع أكبر زيادة في الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تراجعت نسبة الدين اليوناني بنحو 9.4 نقاط، بينما ارتفعت في إيطاليا بنحو 1.7 نقطة، كما اقترب عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات من 4%، مسجلاً أعلى مستوى في 17 عاماً.

فرنسا تحتاج إلى 125 مليار يورو

وحذر أربعة اقتصاديين، في تقرير أعد بتكليف من الحكومة الفرنسية ونُشر في منتصف يوليو/تموز، من احتمال ارتفاع الدين العام إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية. وتوقع التقرير ارتفاع كلفة فوائد الدين بنحو 10 مليارات يورو سنوياً حتى عام 2030، وزيادة نفقات التقاعد بنحو 47 مليار يورو، والإنفاق الصحي بنحو 40 مليار يورو خلال الفترة نفسها. وقدر الاقتصاديون أن ضبط المالية العامة الفرنسية يتطلب جهوداً بقيمة 125 مليار يورو خلال خمس سنوات. وأكدوا أن حجم التصحيح يستدعي توزيع الأعباء، مع إعطاء الأولوية لضبط الإنفاق وإعادة النظر في ربط بعض النفقات تلقائياً بالتضخم.