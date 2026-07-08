الإنفاق الدفاعي لأعضاء حلف الناتو يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2026

- من المتوقع أن تصل نفقات الناتو الدفاعية إلى 1.81 تريليون دولار بحلول 2026، مع استمرار الولايات المتحدة كأكبر منفق، تليها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. ستحقق 17 دولة هدف تخصيص 1.5% من ناتجها المحلي للاستثمارات الدفاعية. - كندا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 4% من ناتجها المحلي، مما يعكس تحول عبء الدفاع من الولايات المتحدة إلى كندا وأوروبا، في ظل تغير طبيعة الحروب وظهور تقنيات جديدة. - ألمانيا زادت إنفاقها الدفاعي بنسبة 25.5% لتصل إلى 142.46 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر منفق داخل الناتو. قمة الناتو في أنقرة ركزت على الإنتاج العابر للأطلسي.

توقع حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن ترتفع إجمالي النفقات الدفاعية للدول الأعضاء خلال عام 2026 إلى نحو 1.81 تريليون دولار، بزيادة تقارب 11% مقارنة بالعام السابق. وبحسب بيانات نشرها الحلف، أمس الثلاثاء، من المتوقع أن تبلغ النفقات الدفاعية للدول الأعضاء 1.809 تريليون دولار في 2026، مقابل 1.630 تريليون دولار في 2025، و1.483 تريليون دولار في 2024.

وتشير التقديرات التي نقلتها وكالة الأناضول اليوم عن بيانات الناتو، إلى أنّ الولايات المتحدة ستظل أكبر المنفقين دفاعياً داخل الحلف، بإجمالي 1.033 تريليون دولار، بما يعادل نحو 57% من إجمالي الإنفاق الدفاعي للناتو. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بنحو 147 مليار دولار، تليها بريطانيا بـ110 مليارات دولار، وفرنسا بـ80 مليار دولار، وإيطاليا بـ57 مليار دولار، وبولندا بـ53 مليار دولار، ثم كندا بـ52 مليار دولار، فيما يُتوقع أن تبلغ النفقات الدفاعية لتركيا 48 مليار دولار خلال العام الجاري.

وعلى صعيد نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تتصدر ليتوانيا دول الحلف بنسبة 5.33%، تليها إستونيا (5.10%)، ولاتفيا (4.92%)، وبولندا (4.68%)، ثم اليونان (3.65%). ويتوقع أن تبلغ نسبة الإنفاق الدفاعي لتركيا 2.85% من ناتجها المحلي الإجمالي. كما تشير التقديرات إلى أن 17 دولة من أعضاء الحلف ستحقق في 2026 هدف تخصيص 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن.

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وكان قادة "الناتو" قد اتفقوا في قمة لاهاي عام 2025 على تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي، إضافة إلى 1.5% للاستثمارات المرتبطة بالأمن والدفاع، بما يشمل الجاهزية المدنية، وتعزيز الابتكار، وحماية البنية التحتية الحيوية، ودعم الصناعات الدفاعية، وذلك بحلول عام 2035.

كندا ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% خلال عامين

في السياق، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني

الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الناتو (مليار دولار) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

، إنّ عبء الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينتقل تدريجياً من الولايات المتحدة إلى كندا والدول الأوروبية، مصرحاً بأن بلاده سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% من ناتجها المحلي خلال عامين. وأشار كارني إلى أن القمة تُعقد في وقت تتغير فيه طبيعة الحروب بسرعة، لا سيما مع بروز الحرب الهجينة، والصواريخ فرط الصوتية، وتقنيات القتال الذاتية.

وأوضح في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، أن كندا تخصص حالياً 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 4% خلال العامين المقبلين. وكشف كارني أنه أجرى محادثة مطولة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل توجهه إلى أنقرة، مشيراً إلى أن ترامب يرغب في رؤية تحول في تقاسم أعباء الدفاع داخل الناتو، وأن هذا التحول بدأ بالفعل ويتسارع.

اليونان تخصص 25 مليار دولار لتحديث الجيش

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل على تحديث جيشها بحجم إنفاق يبلغ 25 مليار يورو. وأضاف في تصريحات للصحافيين، قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ضمن اليوم الثاني للقمة الـ36 التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة، أن دعم بلاده لحلف الناتو ثابت ولا يتزعزع، وأن اليونان أوفت دائماً بالتزاماتها تجاه الحلف.

في الاتجاه ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، للصحافيين قبل القمة، إن الحكومة المجرية قررت زيادة الإنفاق الدفاعي، وستصل إلى هدف 5% بحلول عام 2035.

أكبر المنفقين دفاعياً داخل حلف الناتو

ألمانيا ترفع الإنفاق الدفاعي 25% إلى 142.46 مليار دولار

من جانبها، أبلغت ألمانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجدداً بتسجيل إنفاق دفاعي قياسي. فقد أرسلت الحكومة الألمانية إلى الحلف بيانات تُظهر أن الإنفاق الدفاعي للعام الجاري يبلغ 124.7 مليار يورو (نحو 142.46 مليار دولار)، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس، عن بيانات أصدرها الحلف، بالتزامن مع انطلاق قمته في أنقرة، أمس الثلاثاء. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 25.5% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ الإنفاق الدفاعي لألمانيا في عام 2025 نحو 99.3 مليار يورو. وبالأرقام المطلقة، تُعد الزيادة البالغة نحو 25.4 مليار يورو هي الزيادة الأكبر التي تُسجلها ألمانيا في تاريخها الحديث.

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وبذلك، تصبح ألمانيا ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة. وبحسب حسابات "الناتو"، سترتفع حصة الإنفاق الدفاعي الألماني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.69%، مقارنة بـ2.22% العام الماضي. ويجري احتساب هذه النسبة استناداً إلى بيانات معدلة وفقاً للتضخم وتقلبات أسعار الصرف. وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، النسخة الـ36 من قمة "الناتو"، وجرى استهلالها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.

(الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)