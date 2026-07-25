الإمارات وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري

- اختتمت كندا والإمارات مفاوضات تجارية تمهيداً لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى توسيع العلاقات التجارية بعيداً عن الولايات المتحدة وزيادة الصادرات غير النفطية لدول المنطقة. - الاتفاقية ستخفض الرسوم الجمركية وتقلل الإجراءات البيروقراطية، مما يتيح فرصاً جديدة للقطاعات الكندية مثل الهندسة، الفضاء، الزراعة، والتكنولوجيا النظيفة، مع تعزيز الاستثمارات الإماراتية في كندا. - تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن رسوماً إضافية على بعض المنتجات الكندية، مما دفع كندا لافتتاح جسر جوردي هاو الدولي لتعزيز الروابط مع الولايات المتحدة.

اختتمت كندا والإمارات مفاوضات تجارية أمس الجمعة، مما يمهد الطريق أمام اتفاق من شأنه مساعدة أوتاوا على توسيع علاقاتها التجارية بعيداً عن الولايات المتحدة ودعم دول من المنطقة على زيادة صادراتها غير النفطية. ويمثل اختتام المفاوضات خطوة نحو توقيع الاتفاق، الذي يحمل رسمياً اسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي في مؤتمر صحافي، إن هذا العام أظهر أن التجارة ضرورية للاقتصاد العالمي عندما يتسم بالشفافية والاستقرار. وأضاف الزيودي وفقاً لوكالة رويترز، أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية والشركات المملوكة للدولة تدرس استثمارات في كندا، وأن إعلاناً يتعلق بقطاع الطاقة الكندي سيصدر قريباً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات الرئيسية التي سيشملها الاتفاق التجاري بين الإمارات وكندا؟ ما هي الاستثمارات المحتملة التي تدرسها صناديق الثروة السيادية الإماراتية والشركات المملوكة للدولة في كندا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جهته، قال وزير التجارة الكندي مانيندر سيدهو، خلال المؤتمر ذاته في تورونتو: "لفترة طويلة للغاية، وضعت كندا عدداً كبيراً من البيض في سلة واحدة"، في إشارة إلى الاعتماد على الولايات المتحدة. وأضاف أن الاتفاق من شأنه خفض الرسوم الجمركية وتقليص الإجراءات البيروقراطية وزيادة وصول الشركات الكندية إلى أكبر سوق في المنطقة للصادرات الكندية.

اقتصاد دولي تركيا وكندا تعلنان بدء مفاوضات التجارة الحرة

وأوضح أن الاتفاق سيشمل قطاعات من بينها الهندسة والفضاء والصناعات الزراعية والغذائية والتكنولوجيا النظيفة وغيرها. ولم يحدد موعد توقيع الاتفاق، لكنه قال إن المراجعة القانونية والتوقيع والتصديق ستتم بسرعة.

وتُعد الإمارات سوقاً كبيرة للسيارات وقطع الغيار والآلات الكندية. وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 3.5 مليارات دولار كندي (2.48 مليار دولار) العام الماضي.

2 months. One deal. More opportunities in a regional $5.5 trillion market.



Canada and the UAE have concluded a free trade agreement in record time. Lower tariffs for Canadian exporters. New opportunities for our farmers, engineers, financial, tech companies and mining sector.… pic.twitter.com/EX0VrSQwtC — Maninder Sidhu (@MSidhuLiberal) July 24, 2026

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستشهداً بمضارب الهوكي والنبيذ والإسمنت أمثلةً. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من التوقيع، في 19 أغسطس/آب المقبل. وقال رئيس الوزراء مارك كارني الخميس، إنه ينظر في "كل الخيارات" بشأن كيفية الرد "إذا ما دخلت (الرسوم) حيّز التنفيذ".

اقتصاد عربي صندوق النقد: انكماش طفيف لاقتصاد الإمارات في 2026 بسبب حرب إيران

وقال البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، إن الواردات الكندية من السيارات الأميركية هوت 22%، ومن المشروبات الكحولية 81% خلال العام الماضي. وفي ظل التصعيد الأخير، افتتحت كندا جسر جوردي هاو الدولي الذي يربطها بالولايات المتحدة أمس الجمعة، والذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات، في حفل استُبعد منه ممثلو الحكومة الأميركية، حتى مع استقبال أولى المركبات وحركة المرور العامة عليه يوم الاثنين المقبل. ويبلغ طول هذا الجسر نحو 2,5 كيلومتر، وهو يربط مدينة وندسور في أونتاريو بمدينة ديترويت في ميشيغن، وقد بدأ بناؤه في العام 2018 بكلفة إجمالية قدرها 6.4 مليارات دولار كندي.

(الدولار= 1.4 دولار كندي)

(رويترز، العربي الجديد)