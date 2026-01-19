الإمارات والهند: مضاعفة التبادل التجاري وتوقيع عقد غاز طويل الأمد

- توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري: الإمارات والهند تسعيان لمضاعفة التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول 2032، مع استثمارات استراتيجية في منطقة دوليرا الهندية تشمل مطاراً دولياً ومرافق للطيران. - تعزيز أمن الطاقة: توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين أدنوك وهندوستان بتروليوم لتوريد 0.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، مما يعزز أمن الطاقة الهندي. - تعاون دفاعي وتقني متقدم: الاتفاق على تعزيز التعاون الدفاعي والإنتاج المشترك للأسلحة، بجانب استكشاف مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وربط الأنظمة المالية لتسهيل المعاملات.

أعلنت الإمارات عزمها مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، بالتوازي مع استثمارات استراتيجية واسعة وتوقيع عقد طويل الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المُسال، في ظلّ مناخ دولي يتسم بتزايد الضبابية الجيوسياسية. وجاءت هذه القرارات عقب قمّة ثنائية عقدت في نيودلهي بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أجرى زيارة خاطفة إلى الهند، اليوم الاثنين، هي الثالثة له منذ توليه الرئاسة.

ونقلت بلومبيرغ عن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري قوله إن البلدين وقّعا ما وصفه بـ"شراكة عملاقة"، تتضمن استثمارات إماراتية لتطوير منطقة دوليرا الاستثمارية الخاصة في غرب الهند، وتشمل إنشاء مطار دولي ومرافق لصيانة وتجديد الطائرات وربطاً بشبكة السكك الحديدية، إضافة إلى مدرسة تدريب للطيارين.

وفي ملف الطاقة، أعلن ميسري أن الإمارات ستزوّد الهند بالغاز الطبيعي المسال، في إطار اتفاقية وقّعتها شركة أدنوك للغاز لتوريد 0.5 مليون طن متري سنوياً إلى شركة هندوستان بتروليوم، لمدة 10 أعوام تبدأ في عام 2028.

وقدّرت أدنوك قيمة العقد بما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، ما يعزز أمن الطاقة الهندي ويكرّس دور الإمارات مورّداً موثوقاً للغاز في آسيا.

ولم تقتصر التفاهمات على الاقتصاد والطاقة، إذ اتفق الجانبان على تعميق التعاون الدفاعي، بما يشمل الإنتاج المشترك للأسلحة وتعزيز التنسيق العسكري، إلى جانب بحث مجالات تعاون جديدة وناشئة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

كما اتفق الطرفان على ربط منصة المدفوعات الموحدة الهندية بالأنظمة المالية، في خطوة تسهّل المعاملات العابرة للحدود. وفي السياق نفسه، تستعد كل من بنك أبوظبي الأول وموانئ دبي العالمية (DP World) لإطلاق عمليات في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية (GIFT City)، أحد أبرز المراكز المالية الصاعدة في الهند.