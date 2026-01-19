الإمارات والسعودية تعدلان استثماراتهما في السندات الأميركية

- شهدت الإمارات تحولاً في استراتيجيتها الاستثمارية، حيث انخفضت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية إلى 103.5 مليارات دولار في نوفمبر 2025، مع تفضيل السندات قصيرة الأجل بنسبة 54%. - عززت السعودية استثماراتها في السندات الأميركية، بزيادة حيازتها إلى 148.8 مليار دولار في نوفمبر 2025، مما يعكس انفتاحاً أكبر على أدوات الدين الأميركية. - تواصل اليابان تصدر قائمة الدول الحائزة للسندات الأميركية بحيازة 1202.6 مليار دولار، مع إجمالي حيازة الأجانب للسندات الأميركية يصل إلى 9.36 تريليونات دولار.

أظهرت بيانات رسمية نشرها نظام الخزانة الدولية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، تغيّرات بارزة في حيازة كل من الإمارات والسعودية من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يعكس تحولات في استراتيجية إدارة الاحتياطيات لدى الدولتَين. وانخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية إلى نحو 103.5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2025، بانخفاض 7.2 مليارات دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي سجلت فيه نحو 110.7 مليارات دولار. وتوزعت استثمارات الإمارات في تلك الأدوات بين 47.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 46% من الإجمالي، وحوالى 55.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل نحو 54%.

وفي المقابل، عزّزت السعودية موقعها ضمن كبار المستثمرين في السندات الأميركية، إذ ارتفعت حيازتها خلال الشهر نفسه إلى 148.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 134.4 مليار دولار في أكتوبر، مسجلة زيادة بنحو 14.4 مليار دولار. ويضع هذا التطور السعودية ضمن قائمة أكبر حائزي السندات الأميركية عالمياً، مع إشارة إلى توجه استثماري أكثر انفتاحاً على أدوات الدين الأميركية، سواء في إطار إدارة الاحتياطيات أو تنويع المحافظ المالية، في ظل بيئة عالمية تتسم بتقلبات أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.

تحول هيكلي في الاستثمارات

وتكشف البيانات عن تحولات هيكلية مهمّة في طبيعة استثمارات الإمارات مقارنة بالماضي، إذ تراجعت الرغبة في السندات طويلة الأجل مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت بنحو كبير الاستثمارات قصيرة الأجل. ففي نوفمبر 2024، مثلت السندات طويلة الأجل حوالى 63.3 مليار دولار من إجمالي الحيازة، مقابل 9.8 مليارات دولار في السندات قصيرة الأجل. أما في نوفمبر 2025، فشهدت حيازة السندات قصيرة الأجل زيادة كبيرة نسبتها نحو 470% على أساس سنوي، في حين انخفضت السندات طويلة الأجل بنحو 24.8%.

وتظهر بيانات الخزانة الأميركية تطور حيازة الإمارات من سندات الخزانة على مدار العامين الماضيين شكلاً متقلباً، إذ بدأت العام 2024 بحيازة نحو 60.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، ثم ارتفعت تدريجياً إلى مستويات أعلى في بعض الأشهر قبل أن تشهد زيادات وهبوطات متعاقبة حتى الارتفاع النسبي في العام 2025، إذ بلغت حيازتها في فبراير/شباط نحو 119.9 مليار دولار، قبل أن تعاود التراجع في الأشهر التالية وصولاً إلى 103.5 مليارات دولار في نوفمبر.

أما السعودية فشهدت هي الأخرى تقلبات موسمية، لكنها حافظت على مستويات أعلى من العتبات التي تدفع جدول كبار الحائزين لنشرها مباشرة، ما يؤكد استمرار الثقة النسبية في الأصول الأميركية لدى المستثمرين السعوديين.

وعلى المستوى العالمي، تواصل اليابان تصدر قائمة الدول الحائزة السندات الأميركية، بحيازة بلغت نحو 1202.6 مليار دولار في نوفمبر 2025، تلتها المملكة المتحدة بـ 888.5 مليار دولار، ثم الصين بنحو 682.6 مليار دولار، كما برزت دول مثل بلجيكا وكندا وجزر الكايمان ضمن كبار المستثمرين، بينما شكلت باقي الدول مجتمعة نحو مليونَي دولار ضمن بند "آخرون" في تقرير وزارة الخزانة.

وبلغ إجمالي حيازة الأجانب من السندات الأميركية نحو 9.36 تريليونات دولار بنهاية نوفمبر، وهو مؤشر على استمرار جاذبية السوق الأميركية ملاذاً استثمارياً، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالتضخم والسياسات النقدية وملامح النمو التي تقدمها الاقتصادات الكبرى.