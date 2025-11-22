الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار بالذكاء الاصطناعي في أفريقيا

- الإمارات تستثمر مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأفريقيا، لتعزيز التنمية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتكيف مع المناخ، ضمن مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" المعلنة في قمة العشرين بجوهانسبرغ. - رغم كونها من أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، تواجه الإمارات تحديات في أفريقيا بسبب نقص الطاقة وشبكات الإنترنت القوية، مما يعوق استثمارات الذكاء الاصطناعي. - الإمارات تعزز وجودها الاقتصادي في أفريقيا، حيث بلغ حجم تجارتها الثنائية 107 مليارات دولار في 2024، مع استثمارات تجاوزت 118 مليار دولار بين 2020 و2024.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت عن عزمها استثمار مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات المعتمدة عليه في جميع أنحاء أفريقيا، بهدف مساعدة دول القارة في تحقيق أولوياتها الوطنية للتنمية. وأعلن وزير الدولة الإماراتي سعيد بن مبارك الحاجري عن "مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" خلال قمة قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، قائلاً إنها ستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والتكيف مع المناخ.

وقال في بيان: "نحن نعتبر الذكاء الاصطناعي ليس مجرد صناعة مستقبلية، بل حجر الزاوية لمستقبل الإنسانية". أضاف: "لذلك، تعمل بلادي بنشاط على تسريع الابتكار لتحسين الإنتاجية ودفع تقدم كبير في الاقتصاد العالمي، مع التزام قوي بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل لما فيه مصلحة الجميع".

ورغم أن الإمارات تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، إلا أن استثمارات هذا القطاع لا تتوافر في معظم دول القارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق باحتياجاته الكثيفة من الطاقة في حين تفتقد الكثير من دول القارة لشبكات الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان. كما تعاني كثير من دول القارة من قدرات ضعيفة في الإنترنت، بينما يتطلب الاستثمار في هذا القطاع شبكات اتصالات قوية يمكن توظيفها سابقاً لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتعد الإمارات من أكبر المستثمرين في أفريقيا. فقد بلغ حجم تجارتها الثنائية في عام 2024 نحو 107 مليارات دولار، بزيادة 28% عن العام السابق، بينما تجاوز إجمالي استثماراتها في أفريقيا 118 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، بحسب البيان.

وتستثمر أبوظبي بكثافة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع خطط لبناء واحد من أكبر مراكز البيانات في العالم داخل البلاد باستخدام التكنولوجيا الأميركية. ولا تُعد الإمارات عضواً في مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكنها دُعيت إلى الاجتماع من قبل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يستضيف قمة قادة المجموعة للمرة الأولى في أفريقيا.

(رويترز، العربي الجديد)