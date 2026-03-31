الإمارات ترفع أسعار الوقود بين 30% و70%

- رفعت الإمارات أسعار الوقود لشهر أبريل 2026 بنسب تصل إلى 72% لبعض الأنواع، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية والمخاطر الجيوسياسية، مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز. - شهدت أسعار البنزين والديزل زيادات كبيرة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين السوبر "98" بنسبة 30%، و"خصوصي 95" بنسبة 32%، و"إي بلس 91" بنسبة 33%، بينما ارتفع سعر الديزل بنسبة 70%. - تعتمد الإمارات آلية تسعير شهرية للوقود تربط الأسعار المحلية بمتوسط الأسعار العالمية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

رفعت الإمارات أسعار مشتقات الوقود بنسب مرتفعة تصل إلى 72% في بعض الأنواع، وبحسب وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء، فإن هناك زيادات مرتقبة في أسعار الوقود تراوح بين 30% و70% اعتباراً من الغد بداية إبريل/ نيسان ، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، دون صدور تعليق فوري عن الجهات الرسمية. وقد أقرت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في الإمارات، أسعار البنزين بأنواعه والديزل لشهر إبريل، شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%).

وتأتي قفزة أسعار الوقود في الإمارات لشهر إبريل/ نيسان 2026 بالتزامن مع قفزات أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات النفطية من منطقة الخليج، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

ووفق الأسعار الجديدة، فإن سعر لتر البنزين السوبر "98" سيرتفع بمقدار 80 فلساً، من 2.59 درهم (0.71 دولار) في مارس/ آذار إلى 3.39 دراهم (0.92 دولار) في إبريل/ نيسان، بزيادة تقارب 30%. كذلك سيرتفع سعر لتر البنزين "خصوصي 95" بمقدار 80 فلساً، من 2.48 درهم (0.68 دولار) إلى 3.28 دراهم (0.89 دولار)، بزيادة تبلغ 32%، وسيصعد سعر لتر بنزين "إي بلس 91" أيضاً بمقدار 80 فلساً، من 2.40 درهم (0.65 دولار) في مارس/ آذار إلى 3.20 دراهم (0.87 دولار) في إبريل/ نيسان، بزيادة تصل إلى 33%.

وفي السياق نفسه، سيرتفع سعر الديزل بشكل ملحوظ بمقدار 1.97 درهم (0.54 دولار) لكل لتر، من 2.72 درهم (0.74 دولار) في مارس/ آذار إلى 4.69 دراهم (1.28 دولار) في إبريل/ نيسان، بزيادة تصل إلى 70%. وتأتي هذه الزيادات في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط وزيادة مستويات التضخم.

وتعتمد الإمارات منذ عام 2015 آلية تسعير شهرية للوقود تقوم على ربط الأسعار المحلية بمتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمنتجات المكررة، إضافة إلى احتساب تكاليف التشغيل والنقل وهوامش التوزيع.

وأسهمت الحرب في إيران مباشرةً في ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال مارس/ آذار، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام حركة بعض السفن التجارية، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في أسواق الطاقة.

ويخشى المستثمرون تفاقم حالة عدم اليقين، مع استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، إلى جانب مخاوف من تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لقصف خلال الحرب المستمرة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، وهو ما قد يخلّف أضراراً اقتصادية وبيئية واسعة في المنطقة.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرضت دول خليجية لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، أوقعت قتلى وجرحى وأضراراً في منشآت مدنية، شملت مطارات وموانئ ومباني، الأمر الذي أدانته هذه الدول، مطالبة بوقفه. في المقابل، تقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أميركية" في المنطقة، ردّاً على الهجمات الإسرائيلية الأميركية التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى في إيران.

(الأناضول، العربي الجديد)