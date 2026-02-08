الإمارات ترد على إلغاء الجزائر اتفاقية الطيران: الرحلات مستمرة

- أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن إيقاف الجزائر لاتفاقية خدمات النقل الجوي لن يؤثر فورًا على الرحلات، حيث ستظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، مما يضمن استمرار العمليات الجوية بشكل طبيعي. - الجزائر أعلنت إنهاء عمل الطيران الإماراتي وحظر طيران الشركات الإماراتية في أجوائها، مشيرة إلى أن القرار يأتي في سياق أزمة سياسية صامتة بين البلدين منذ خمس سنوات. - الاتفاقية الموقعة في 2013 كانت تمنح حقوق تشغيل وخدمات جوية متبادلة، وتم إلغاؤها وفقًا لأحكام المادة 22، مع إخطار الجهات المعنية.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين لن يكون له أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن "الاتفاقية ستظل سارية خلال المهلة القانونية المحددة"، ومن ثم "تستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي".

وأكدت الهيئة أن التنسيق متواصل مع كل الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

وكانت الجزائر قد أعلنت أمس السبت إنهاء عمل الطيران الإماراتي من وإلى الجزائر، ومن ثم حظر طيران الشركات الإماراتية في الأجواء الجزائرية، ولغاء اتفاقية الخدمات الجوية المتبادلة بين البلدين، وقالت إنها وجهت إخطاراً رسمياً إلى أبوظبي ببدء هذه الإجراءات.

وكانت الاتفاقية تمنح لشركات الطيران التابعة لكل من الجزائر والإمارات حق تشغيل والاستفادة من الخدمات الجوية ذات الصلة وفقًا للمادة الثانية منها، بما يشمل حق الطيران عبر إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، والهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الدولية المحددة بغرض تحميل أو إنزال الركاب والأمتعة، إضافة إلى حق التنافس في توفير خدمات النقل الجوي الدولي.

وبموجب القرار الجزائري لم يعد مسموحًا لشركات الطيران الإماراتية العمل من وإلى الجزائر، أو الهبوط في المطارات الجزائرية، والطيران في أجواء الجزائر.

ورغم أن الحكومة الجزائرية لم توضّح في بيانها دوافع القرار وأسبابه، لكن المؤشرات تشير إلى أنه يأتي في سياق تداعيات الأزمة السياسية الحادة الصامتة بين البلدين منذ خمس سنوات.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر باشرت إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات العربية المتحدة، والموقعة في أبوظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والتي جرى التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014. وأوضحت أن "الجزائر اتخذت هذه الخطوة وفقًا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة، التي تنص على إخطار الطرف المتعاقد بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية"، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لـ"منظمة الطيران المدني الدولي" لاستكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنظمة.