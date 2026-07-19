- شهدت الإمارات ارتفاعًا في التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.937 تريليون درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية 13.1%، مع تسجيل الصادرات غير النفطية 452.8 مليار درهم، مما يعكس قوة الاقتصاد وثقة العالم بالإمارات. - شكلت الصادرات غير النفطية 23.4% من إجمالي التجارة، وبلغت التجارة مع الدول الشريكة 304.3 مليارات درهم، وفقًا لتصريحات محمد بن راشد آل مكتوم. - توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا طفيفًا في اقتصاد الإمارات في 2026 بسبب الصراع الإقليمي، مع مرونة ملحوظة ودعم حكومي قوي، بينما يُتوقع انتعاش قطاع النفط والغاز لاحقًا.

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 1.937 تريليون درهم (نحو 527.42 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 13.1%. جاء ذلك في تدوينة للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر منصة إكس. وأضاف المكتب أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القطاعات التي ساهمت في نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9%؟ كيف أثرت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على حجم التجارة الخارجية غير النفطية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت 23.4% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، مقابل 21.3% في النصف الأول من العام الماضي. ولفت إلى أن حجم التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز النفاذ بلغ 304.3 مليارات درهم. وفي السياق، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة إكس: "اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.. والنتائج تاريخية بحمد الله".

وأضاف: "تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%.. فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم". وتابع: "هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط؛ بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا؛ وثقة العالم بالإمارات".

وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان أول من أمس الجمعة، انكماش اقتصاد الإمارات بشكل طفيف في 2026 بسبب حرب إيران، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة الصراع في المنطقة، مدعوماً بآليات احتياطية قوية واستجابة سياسية سريعة وفعّالة، بما في ذلك من جانب الحكومة وحزمة دعم المؤسسات المالية التابعة لمصرف الإمارات المركزي، وإعادة توجيه تدفقات النفط والتجارة الأخرى.

ولفت إلى أنه "بعد التوسع القوي الذي شهده عام 2025، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً في عام 2026، مدفوعاً بتباطؤ النشاط الاقتصادي غير النفطي نتيجةً لتأثير حالة عدم اليقين المتزايدة على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات". بينما يتوقع أن "ينتعش نمو قطاع النفط والغاز في النصف الثاني من العام، إذ سيعوض انتعاش صادرات النفط وزيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك، بل سيتجاوز تأثيرات الاضطرابات الناجمة عن النزاع". (الدولار = 3.67 دراهم إماراتية).

(الأناضول، العربي الجديد)