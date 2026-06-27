الإمارات الأغلى عربياً في تكلفة المعيشة 2026... ماذا عن بقية الدول؟

- تصدرت الإمارات الدول العربية في تكلفة المعيشة لعام 2026، حيث جاءت في المركز الأول عربياً والـ41 عالمياً بمؤشر 55.2 نقطة، مما يعكس ارتفاع تكاليف الإنفاق اليومي في مدنها الكبرى مثل دبي وأبوظبي. - احتلت دول الخليج المراتب الأولى عربياً في تصنيف تكلفة المعيشة، حيث جاءت اليمن وقطر في المراكز الثانية والثالثة عربياً، وشهدت فلسطين والبحرين والسعودية وعُمان والكويت ارتفاعاً في مؤشرات تكلفة المعيشة. - جاءت دول المغرب العربي والعراق ضمن الأقل تكلفة للمعيشة عربياً، حيث تراجعت مراتبها عالمياً، بينما جاءت سورية ومصر وليبيا في ذيل الترتيب العربي.

أظهرت منصة نومبيو (Numbeo)، المتخصّصة في مقارنة تكاليف المعيشة وجودة الحياة بين المدن والدول، تصنيف مؤشر تكلفة المعيشة حسب الدول لعام 2026، وهو مؤشر يقيس مستوى أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مقارنة بمدينة نيويورك الأميركية، التي تُتخذ قاعدة مرجعية بقيمة 100 نقطة.

وتكشف نتائج 2026 أنّ الدول الخليجية بقيت في صدارة الدول العربية الأعلى تكلفة للمعيشة، مع تصدر الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وعُمان والكويت. في المقابل، جاءت دول مثل مصر وليبيا وسورية والجزائر والمغرب وتونس والعراق ضمن الشريحة الأقل تكلفة.

الإمارات الأغلى عربياً

تصدرت الإمارات، الدول العربية في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2026، بعدما سجلت 55.2 نقطة، وجاءت في المركز 41 عالمياً. وكانت الإمارات في تصنيف 2025 بالمركز 30 عالمياً بمؤشر 54.1 نقطة، ما يعني أن قيمتها ارتفعت قليلا، لكنها تراجعت في الترتيب العالمي بسبب صعود دول أخرى في المؤشر.

ويعكس موقع الإمارات استمرار ارتفاع تكاليف الإنفاق اليومي مقارنة ببقية الدول العربية، خاصة في المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي، مع الإشارة إلى أن الدولة تسجل في المقابل مستوى مرتفعاً في مؤشر القوة الشرائية المحلية.

الخليج يهيمن على المراتب الأولى عربياً

وحلت اليمن ثانياً عربياً و46 عالمياً، بعدما سجل مؤشر تكلفة المعيشة فيه 53.1 نقطة، مقابل 48.4 نقطة في تصنيف 2025 حين كان في المركز 37 عالمياً. أما قطر فحلت ثالثة عربياً و55 عالمياً بمؤشر 50.4 نقطة، بعدما كانت في المركز 40 عالمياً عام 2025 بمؤشر 47.5 نقطة.

وجاءت فلسطين في المركز 63 عالمياً بمؤشر 48.1 نقطة، بعدما كانت في المركز 64 عالمياً في تصنيف 2025 بمؤشر 39.5 نقطة، ما يعكس ارتفاعاً واضحاً في مستوى الأسعار المدرجة ضمن المؤشر.

وحلت البحرين في المركز 64 عالمياً بمؤشر 47.6 نقطة، متراجعة عن المركز 38 عالمياً في 2025، حين سجلت 48.3 نقطة. أما السعودية فجاءت في المركز 74 عالمياً بمؤشر 43.9 نقطة، مقابل المركز 56 عالمياً في تصنيف 2025 بمؤشر 41.9 نقطة.

سجلت سلطنة عُمان 43.6 نقطة في مؤشر تكلفة المعيشة، لتأتي في المركز 75 عالمياً، بعدما كانت في المركز 62 عالمياً عام 2025 بمؤشر 39.8 نقطة. وجاءت الكويت في المركز 79 عالمياً بمؤشر 42.5 نقطة، مقابل المركز 60 عالمياً في 2025 بمؤشر 40.4 نقطة. أما لبنان فجاء في المركز 84 عالمياً بمؤشر 41.7 نقطة، بعدما كان في المركز 68 عالمياً في 2025 بمؤشر 38.8 نقطة.

مقارنة مؤشر تكلفة المعيشة للدول العربية 2026 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

الأردن يتقدم عربياً... والعراق يتراجع

حل الأردن في المركز 92 عالمياً بمؤشر 39.4 نقطة، بعدما كان في المركز 72 عالمياً عام 2025 بمؤشر 37.2 نقطة، ليبقى ضمن الشريحة المتوسطة عربياً من حيث تكلفة المعيشة. أما العراق فجاء في المركز 133 عالمياً بمؤشر 28.4 نقطة، بعدما كان في المركز 112 عالمياً عام 2025 بمؤشر 26.9 نقطة. ورغم ارتفاع قيمة المؤشر، فإن ترتيبه العالمي تراجع، ما يضعه ضمن الدول العربية الأقل تكلفة وفق بيانات نومبيو.

المنطقة المغاربية

جاء المغرب في المركز 119 عالمياً بمؤشر 31.4 نقطة، بعدما كان في المركز 111 عالمياً عام 2025 بمؤشر 27.2 نقطة. بينما حلت تونس في المركز 130 عالمياً بمؤشر 29.1 نقطة، مقابل المركز 120 عالمياً في 2025 بمؤشر 25.5 نقطة. أما الجزائر فجاءت في المركز 135 عالمياً بمؤشر 28.0 نقطة، بعدما كانت في المركز 126 عالمياً عام 2025 بمؤشر 24.5 نقطة.

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سورية ومصر وليبيا في ذيل الترتيب العربي

جاءت سورية في المركز 145 عالمياً بمؤشر 25 نقطة، بعدما كانت في المركز 129 عالمياً عام 2025 بمؤشر 23.3 نقطة. وحلت مصر في المركز 151 عالمياً بمؤشر 21.6 نقطة، مقابل المركز 137 عالمياً في تصنيف 2025 بمؤشر 19 نقطة، لتبقى من بين أقل الدول العربية تكلفة للمعيشة في المؤشر. أما ليبيا فجاءت في المركز 155 عالمياً والأخيرة عربياً بين الدول المدرجة في التصنيف، بمؤشر 18.3 نقطة، بعدما كانت في المركز 138 عالمياً عام 2025 بمؤشر 18.6 نقطة.

ولا يعني ارتفاع المؤشر بالضرورة أن مستوى المعيشة أفضل، كما لا يعني انخفاضه أن الحياة أسهل دائماً، لأن المؤشر يقيس تكلفة الأسعار فحسب، ولا يعكس وحده مستوى الدخل أو القدرة الشرائية أو جودة الخدمات. لذلك قد تكون دولة منخفضة التكلفة، لكنها ذات قدرة شرائية ضعيفة، أو دولة مرتفعة الأسعار لكنها تمنح سكانها دخلاً أعلى.

ويشمل مؤشر تكلفة المعيشة أسعار المواد الغذائية، المطاعم، النقل، والمرافق والخدمات الأساسية، بينما يُفصل إيجار السكن في مؤشر مستقل، إلى جانب مؤشر آخر يجمع تكلفة المعيشة مع الإيجار.