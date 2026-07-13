الإقبال على الرقائق يرفع "تي إس إم سي" 38%

- أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 36% في الربع الثاني، مع تخصيص 56 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، مما يعكس الطلب المتزايد على الرقائق في قطاع الذكاء الاصطناعي. - بلغت إيرادات TSMC في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 1.27 تريليون دولار تايواني، مع ارتفاع المبيعات في يونيو بنسبة 68%، وتعتبر الشركة المورد الرئيسي للرقائق لشركتي Nvidia وآبل. - تواجه TSMC تحديات في تلبية الطلب المتزايد من العملاء الأميركيين، وسط توقعات باستمرار نقص رقائق الذاكرة لما بعد 2030، مع زيادة الإنفاق على مراكز البيانات.

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي TSMC) اليوم الاثنين، عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الثاني بنحو 36%، ومؤكدةً استمرار الطلب العالمي على الرقائق المهمة لقطاع الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت الشركة تخصيص نحو 56 مليار دولار، للنفقات الرأسمالية هذا العام. ومن المقرر أن تُعلن بياناتها الكاملة الخميس المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب المتزايد على الرقائق لقطاع الذكاء الاصطناعي؟ ما هي التحديات التي تواجه "تي إس إم سي" في تلبية الطلب المتزايد على الرقائق؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فقد بلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، نحو 1.27 تريليون دولار تايواني جديد (39.6 مليار دولار)، بينما ارتفعت المبيعات في يونيو الماضي وحده بنحو 68% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. و"تي إس إم سي" هي الشركة الأكثر قيمة في آسيا والمحرك الرئيسي للذكاء الاصطناعي، حيث يهيمن تطوير الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية على قائمة أفضل 10 شركات في العالم.

إيرادات تي إس إم سي والنمو في الربع الثاني أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لموقع القيمة السوقية للشركات "companies market cap" فقد بلغت قيمة الشركة في يوليو/تموز الحالي نحو 2.5 تريليون دولار، وهو ما يجعلها سادس أكبر شركة قيمةً في العالم من حيث القيمة السوقية. وتُعتبر الشركة المورد الرئيسي للرقائق الإلكترونية لشركتي إنفيديا "Nvidia" وآبل "Apple" الأميركيتين، حيث تنتج الرقائق الأكثر تطوراً في العالم لمراكز البيانات والهواتف الذكية.

وحذّر الرئيس التنفيذي للشركة، سي سي وي، في يونيو/حزيران، من أن شركته لن تتمكن من تلبية الطلب المتزايد من العملاء الأميركيين لسنوات، حتى مع دخول المزيد من طاقات التصنيع حيز التشغيل في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة. ولاقى هذا الرأي صدى لدى كبرى شركات تصنيع الرقائق، إذ تتوقع شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية الآن، استمرار النقص الحالي في رقائق الذاكرة لما بعد عام 2030.

وأدى الإنفاق الكبير من قبل مشغلي مراكز البيانات إلى زيادة الطلب على الرقائق. وتوقعت شركة سامسونغ إلكترونكس "Samsung Electronics Co" الكورية الجنوبية، الثلاثاء الماضي، ارتفاع أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام 1810.3% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي. وتنفق كبرى شركات تشغيل مراكز البيانات، مثل شركة ألفابت المالكة لشركة غوغل (google)، وغيرها من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مئات المليارات من الدولارات سنوياً على الأدوات اللازمة لهذه المراكز، وسط ضبابية تحقيق عوائد مجزية من هذه الاستثمارات.