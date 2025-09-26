الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد توقيف استمر 13 شهرا

اقتصاد عربي
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
مباشر
26 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:00 (توقيت القدس)
حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، 20 ديسمبر 2021 (جوزف عيد/ فرانس برس)
حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، ديسمبر 2021 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أُفرج عن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، بعد دفع كفالة قياسية عقب احتجازه لمدة 13 شهرًا بتهم جرائم مالية خلال فترة توليه المنصب.
- تدهورت سمعة سلامة، الذي كان يُعتبر سابقًا العمود الفقري للنظام المصرفي اللبناني، بعد انهيار القطاع المصرفي في 2019، مما حرم المودعين من الوصول إلى أموالهم.
- واجه سلامة اتهامات بالفساد في لبنان وخارجه، مما أثر على مكانته بشكل كبير.

 قال مصدر قضائي لبناني إن السلطات أفرجت اليوم الجمعة عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي دفع كفالة قياسية بعد احتجازه لنحو 13 شهرا على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه.

وانهارت مكانة سلامة (74 عاما)، الذي كان ينظر إليه فيما سبق على أنه العمود الفقري للنظام المصرفي، مع انهيار القطاع الذي كان يشرف عليه في عام 2019، مما أدى إلى حرمان المودعين اللبنانيين من السحب من حساباتهم. وبعد ذلك طالته اتهامات بالفساد في لبنان والخارج على حد سواء.

 

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
الحدود الأفغانية الباكستانية / شاحنات نقل البضائع (فرانس برس)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

الحكومة الأفغانية تتهم باكستان بعرقلة مرور البضائع عبر الحدود

شرطة بجوار برج إيفل في باريس بعد إنذار أمني (ميغيل ميدينا/ فرانس برس)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

باريس على حافة الإفلاس بـ9.3 مليارات يورو ديوناً.. هل تبيع برج إيفل؟

فندق البوابات السبع في دمشق (العربي الجديد)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

استثمار سعودي يعيد الحياة إلى فندق البوابات السبع في دمشق