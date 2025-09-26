الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد توقيف استمر 13 شهرا

- أُفرج عن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، بعد دفع كفالة قياسية عقب احتجازه لمدة 13 شهرًا بتهم جرائم مالية خلال فترة توليه المنصب. - تدهورت سمعة سلامة، الذي كان يُعتبر سابقًا العمود الفقري للنظام المصرفي اللبناني، بعد انهيار القطاع المصرفي في 2019، مما حرم المودعين من الوصول إلى أموالهم. - واجه سلامة اتهامات بالفساد في لبنان وخارجه، مما أثر على مكانته بشكل كبير.

قال مصدر قضائي لبناني إن السلطات أفرجت اليوم الجمعة عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي دفع كفالة قياسية بعد احتجازه لنحو 13 شهرا على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه.

وانهارت مكانة سلامة (74 عاما)، الذي كان ينظر إليه فيما سبق على أنه العمود الفقري للنظام المصرفي، مع انهيار القطاع الذي كان يشرف عليه في عام 2019، مما أدى إلى حرمان المودعين اللبنانيين من السحب من حساباتهم. وبعد ذلك طالته اتهامات بالفساد في لبنان والخارج على حد سواء.