الإغلاق الحكومي يعطل الملاحة الجوية الأميركية وسط مخاوف من حوادث

تلغي الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع آلاف الرحلات الجوية، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي يستنزف أعداد المراقبين الجويين، ما يزيد الضغوط على الأوساط السياسية.

وأعلنت الحكومة الأميركية أمس الأربعاء أنّها ستطلب من شركات الطيران إلغاء رحلات اعتباراً من غد الجمعة "لتخفيف الضغط" على مراقبة الحركة الجوية التي تواجه غياباً متزايداً لموظفيها بسبب "الإغلاق"، في وقت تشرف فيه إدارة الطيران الفيدرالي على 44 ألف رحلة جوية يومياً في المتوسط، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وقال وزير النقل شون دافي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء: "سنعمل على خفض عدد الرحلات الجوية بنسبة تراوح بين 10% إلى 40% في المطارات الأكثر ازدحاماً". وأضاف: "هناك نقص بحوالى 2000 مراقب جوي"، مشيراً إلى ضرورة تخفيف الضغط عبر تقليل عدد الرحلات التي يشرفون عليها.

من جهته، قال برايان بيدفورد، رئيس إدارة الطيران الفيدرالي، الذي كان برفقة وزير النقل: "سنطلب من شركات الطيران العمل معنا لتقليص خطط رحلاتها". وأوضح أن "الهدف منع الوضع من التدهور"، مؤكداً أنّ "النظام آمن للغاية اليوم، وسيظل كذلك غداً. وإذا استمر الضغط في التزايد، حتى بعد اتخاذ هذه الإجراءات، سنعود ونتخذ إجراءات إضافية". وأشار إلى أنّه لا يذكر اتخاذ مثل هذه القرارات بالخفض "خلال مسيرته المهنية المستمرّة منذ 35 عاماً في قطاع الطيران". وشدّد على أنّ "هذا وضع غير اعتيادي". وقال: "لم يتقاضَ مراقبونا رواتبهم منذ شهر، نتوق إلى العودة إلى العمل بشكل طبيعي". وأضاف أنّ "المراقبين الذي يستمرون في الحضور، يعملون لساعات إضافية، ويعملون أياماً أكثر، ونريد أن نخفّض الضغط عليهم قبل أن يتحوّل هذا الأمر إلى مشكلة".

اتساع الشلل وخسائر بالملايين

في الأيام الأخيرة، بدا الشلل واضحاً في المطارات، حيث أدى نقص المراقبين الجويين إلى تأخير رحلات أو إلغائها. وأشارت وكالة رويترز يوم الاثنين الماضي إلى أن عدة مطارات كبرى، مثل مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا ولوس أنجليس الدولي، تواجه ضغطاً هائلاً بسبب نقص الموظفين، إذ لم يتقاضَ آلاف من العاملين في مراقبة الملاحة الجوية وأمن المطارات رواتبهم منذ أسابيع. ووفقاً لبيانات موقع فلايت أوير (FlightAware) المتخصص بتعقّب الرحلات الجوية، فإن عدد الرحلات الملغاة في الأيام العشرة الأخيرة تجاوز 27 ألف رحلة داخلية ودولية خلال الأيام العشرة الماضية. بينما نقلت وكالة بلومبيرغ في اليوم نفسه أن شركات الطيران تواجه خسائر يومية بملايين الدولارات. وأشارت إلى أن شركتي "أميريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" معاً ألغتا أكثر من 6000 رحلة خلال أسبوع واحد فقط، فيما أعلنت "دلتا إيرلاينز" أنها تخسر نحو 15 مليون دولار يومياً بسبب اضطرابات التشغيل وتعويضات الركاب.

وكانت شركة "أميريكان إيرلاينز" قد أعلنت بحر الأسبوع تسريح مئات الموظفين الإداريين عقب تسجيل خسائر في الربع الثالث من العام، وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، أول أمس الثلاثاء، إن هذه التخفيضات الوظيفية تشمل موظفين من الدرجات المتوسطة والدعم الإداري، معظمهم في المقر الرئيسي بمدينة فورت وورث بولاية تكساس، مشيرة إلى أن الإجراءات بدأت هذا الأسبوع. وأوضح متحدث باسم الشركة أن الخطوة تأتي في إطار "إعادة هيكلة محدودة لتتلاءم مع حجم الأعمال الحالي"، مضيفًا أن الهدف رفع كفاءة الأداء وتقليص التكاليف التشغيلية من دون أن يحدد عدد الوظائف المستهدفة.