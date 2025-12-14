الإسرائيليون يواجهون ارتفاعات مؤلمة في الأسعار عام 2026 بسبب الحروب

- في عام 2026، تواجه الأسر الإسرائيلية ارتفاعات كبيرة في تكاليف المعيشة بسبب الحرب على غزة، مع زيادة شهرية تتراوح بين 250 و375 دولاراً نتيجة لتجميد الضرائب وتخفيض المزايا. - تكاليف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وغاز الطهي ستشهد زيادات ملحوظة، مما يضيف أعباء مالية كبيرة على الأسر، خاصة تلك ذات الدخل المزدوج. - فرض ضرائب جديدة على الأراضي الشاغرة ومستثمري العقارات وارتفاع أسعار المساكن، بالإضافة إلى تخفيضات في أجور القطاع العام، يزيد من الضغط المالي على الأسر.

يواجه الإسرائيليون ارتفاعات مؤلمة في الأسعار عام 2026 من البقالة إلى البنزين وباقي أشكال الوقود بسبب الحرب على غزة، وارتفاع الأسعار وتجميد شرائح الضرائب وتخفيضات المزايا التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، قد تكلف الأسر الإسرائيلية ما بين 250 و375 دولاراً شهرياً، ما سوف يؤثر بشدة على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، بحسب تقرير نشر بصحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الأحد.

وتزامنت تلك التوقعات مع تأكيد تقرير رسمي من "مراقب الدولة الإسرائيلي" يشير إلى أن تكاليف المعيشة في ارتفاع سريع وأن الزيادات التي بدأت في 2025 سوف تتواصل في 2026، مع تأثيرات كبيرة على الأسر، إذ توقع بدوره أن تتحمل الأسر الإسرائيلية مزيداً من الأعباء ما بين 250 و375 دولاراً شهرياً خلال العام الجديد المقبل.

وبحسب التقرير فإن السنة المالية الجديدة (2025–2026) بدأت بموجة ارتفاعات علنية في تكاليف الخدمات الأساسية، وقدّر أن هذه الزيادات تضيف آلاف الدولارات سنوياً لكل أسرة في إسرائيل، وسوف تستمر خلال عام 2026 بسبب تأثيرات الحرب والتباطؤ الاقتصادي التي تؤثر على الاستثمار والأجور مما يزيد الضغط على الأسر.

وعلى الرغم من وعود الحكومة الإسرائيلية بتخفيف أعباء المعيشة بعد الحرب، يتوقع كبار الاقتصاديين داخل دولة الاحتلال أن تُفرض جولة جديدة من ارتفاع الأسعار وتخفيضات المزايا على الأسر الإسرائيلية اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وأنه بالنسبة للأسرة المتوسطة، من المتوقع أن تُكلف الزيادات المعلنة وإلغاء المزايا السابقة ما بين 800 شيكل (حوالي 250 دولاراً) و1200 شيكل شهرياً، أي ما يعادل 9600 شيكل إلى 14400 شيكل سنوياً، وذلك بحسب حجم الأسرة وتأثير ذلك على الأجور.

وكانت وزارة المالية قد روّجت لتخفيف الضرائب على شريحة الدخل الشهري لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 16 ألفاً و25 شيكلاً، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التخفيف ضئيل مقارنةً بالتجميد المستمر لشرائح ضريبة الدخل، وإعانات الأطفال، والإعفاءات الضريبية، وهي إجراءات تُقلل فعلياً من الدخل الحقيقي. ويقول المحللون إن عمليات التجميد، التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2026 لمساعدة الأسر المتوسطة والكبيرة، ما زالت مستمرة، مما يُفاقم الضغط المالي.

ويتوقع ابتداءً من أول العام المقبل الجديد، سلسلة من الزيادات في أسعار الخدمات والمنتجات الأساسية، والتي تمت الموافقة عليها بالفعل من السلطات الحكومية والمحلية، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر التي لديها العديد من المعالين. وستكون الزيادات الرئيسية بالأسعار في المياه، إذ نشرت هيئة المياه مقترحاً لرفع أسعار المياه بنسبة 2.49%، والكهرباء، فقد وافقت هيئة الكهرباء على زيادة في الأسعار بنسبة 1.5%، وغاز الطهي الذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 5% مع تأثيرات سعرية غير مباشرة في المطاعم.

أيضاً ستزيد ضريبة الأملاك البلدية (أرنونا)، على الرغم من أن الزيادة السنوية التلقائية محدودة بنسبة 1.6% إذ تسعى حوالي 90 بلدية إسرائيلية إلى زيادات استثنائية، لا سيما للشركات ولكن أيضاً للأسر.

خفض الأجور

ويزيد من الأعباء تجميد شرائح ضريبة الدخل، والإعفاءات الضريبية، وإعانات الأطفال ويُعتبر هذا الإجراء الأشد وطأة بالنسبة للإسرائيليين. وجمدت ميزانية عام 2025 هذا التعديل، أي لم يتم تخفيضها للتخفيف من أثار الحرب على الإسرائيليين، مما أدى فعلياً إلى خفض الأجور الحقيقية للعمال بنحو 3%، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار التجميد في عام 2026 إلى مزيد من التآكل في صافي الأجور بنسبة تتراوح بين 2.0 و2.5%، مما يُكبّد الأسر التي يعمل فيها كلا الزوجين مئات الدولارات شهرياً، ويزيد من هذه الأعباء استمرار تجميد إعانات الأطفال ومعدلات الأقساط المتزايدة لأصحاب الأجور المنخفضة.

سيتم أيضاً فرض ضريبة بنسبة 1.5% على الأراضي غير الزراعية الشاغرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن كما ستُفرض ضريبة جديدة بنسبة 2% على مستثمري العقارات الذين يبيعون عقارات غير سكنية، وسيتم خفض الأجور في القطاع العام مرة أخرى في عام 2026 بنسبة 1.2%، بعد خفض بنسبة 2.29% هذا العام 2025، مما يؤثر على مئات الآلاف من العمال.

وكان تقرير "مراقب الدولة الإسرائيلي" بشأن أسعار المواد الغذائية في إسرائيل، وجد أن أسعار المواد الغذائية في إسرائيل (من حيث القوة الشرائية) أعلى بنحو 51% من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي، و37% أعلى من مثيلاتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووجد أن الزيادة لا تقتصر على أسعار المواد الغذائية فحسب، بل تشمل أيضاً العديد من السلع الاستهلاكية الأخرى التي تزيد بنسبة تصل إلى 403% في إسرائيل عن أسعارها في أوروبا.

(الدولار= 3.22 شواكل)