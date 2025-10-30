الإسرائيليون يطالبون بـ6.8 مليارات دولار تعويضات عن أضرار الحرب

- خلال الحرب، قُدمت حوالي 730 ألف مطالبة تعويض عن أضرار غير مباشرة في إسرائيل، مع 33 ألف مطالبة لا تزال مفتوحة، وبلغت المدفوعات للشركات 22 مليار شيكل (6.82 مليارات دولار). - أمير دهان، مدير قسم التعويضات، أشار إلى تقديم 130 ألف مطالبة للأضرار المباشرة، مع دفع 4.5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار) حتى الآن، وهناك 3 مليارات شيكل (930 مليون دولار) قيد الدفع. - دهان وصف حجم المطالبات التعويضية بالسابقة، حيث تجاوزت الأضرار المباشرة وغير المباشرة مبالغ فلكية، مع قضايا ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.

قُدمت حوالي 730 ألف مطالبة بالتعويض عن أضرار غير مباشرة إلى سلطة الضرائب في إسرائيل خلال الحرب، منها حوالي 33 ألف مطالبة مفتوحة حتى اليوم، وتجاوز حجم المدفوعات المحوّلة للشركات 22 مليار شيكل (6.82 مليارات دولار).

وكشفت صحيفة معاريف العبرية نقلاً عن أمير دهان، مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب في إسرائيل، خلال حديثه في المؤتمر الضريبي السنوي لمكتب مستشاري الضرائب، عن تقديم أكثر من 130 ألف مطالبة بالتعويض للأضرار المباشرة وحدها، و"سددت لها 4.5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار) حتى الآن، وهناك ثلاثة مليارات شيكل أخرى (930 مليون دولار) قيد الدفع". أما في مجال الأضرار غير المباشرة، فهناك عشرات الآلاف من القضايا المفتوحة، معظمها في المسار الأخضر، مشيراً إلى أن تل أبيب مطالبة بتجنيد عمال من الخارج لمواكبة هذا التطور.

ووصف دهان الكم الهائل من المطالبات التعويضية بالسابقة التي لن تعرفها إسرائيل في كل حروبها التي شنتها أو خاضتها من قبل، واصفا المبالغ بالفلكية، وخلال مقارنته مع حرب لبنان الثانية، أشار إلى أن إجمالي عدد المطالبات التعويضية وصل إلى حوالي 25 ألف مطالبة فقط، بإجمالي حوالي مليار شيكل، أي حوالي 1.4 مليار شيكل (434 مليون دولار) بأسعار اليوم.

وبشأن الـ33 ألف قضية المفتوحة اليوم، قال دهان إن حوالي 30 ألف قضية منها في المسارات الخضراء، وحوالي 3 آلاف قضية "حمراء" تُعالج بشكل فردي ومتعمق، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى الضخمة، كل منها تتضمن مئات الصفحات، وبعضها يصل إلى مئات الملايين من الشواكل. وأضاف: "في الماضي، كانت أكبر دعوى حوالي 20 مليون شيكل، واليوم هناك قضايا بقيمة 200 مليون و300 مليون وحتى 700 مليون شيكل".

أضرار سابقة

وسبق أن كشف دهان في يونيو/حزيران الماضي أنه تم تقديم ما يقرب من 40 ألف دعوى للحصول على تعويضات نتيجة الدمار في الممتلكات في أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية خلال أسبوعين فقط، وأشار إلى أن مصالحه دفعت 2.5 مليار شيكل منذ بداية الحرب، متوقعا أن يصل المبلغ إلى 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار).

وأبدى دهان آنذاك عجبه من حجم أضرار الحرب مع إيران، وقال: "هذه مبالغ لم نر مثلها من قبل أضراراً مباشرة، معهد وايزمان ومصفاة بازان هما حدثان ضخمان، وحجم الأضرار الناتجة عنهما يُقدّر بمليارات الشيكلات". ولفت إلى أن الأضرار في معهد وايزمان قدرت بملياري مليار شيكل، كما أن هناك ما يقارب 25 مبنى بحاجة للهدم نتيجة تضررها بالصواريخ. في السياق نفسه، أوضحت ميري سافيون، نائبة مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أن "هذه أرقام لم يشهدوها من قبل، حتى في حروب أخرى".

وكانت صحيفة معاريف العبرية قد كشفت قبل يوم الاثنين الماضي عن وصول عدد القضايا المفتوحة في إسرائيل لدى مكتب تنفيذ الأحكام في القضاء إلى نحو مليوني قضية، منها حوالي 378 ألف قضية فُتحت عام 2024 فقط. ومعظم هذه القضايا تتعلق بديون الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية، وبمبالغ كبيرة تتجاوز 100 ألف شيكل (نحو 31 ألف دولار)، مشيرة إلى أن هذه القضايا جاءت انعكاسا للوضع الاقتصادي منذ اندلاع الحرب.