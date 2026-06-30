قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد UNCTAD)، اليوم الثلاثاء، إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادات طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. وحددت المنظمة في تقرير جديد، وفقا لوكالة رويترز، 61 اقتصادا هشا معرضا لصدمات واردات النفط والحبوب المرتبطة بالاضطراب في مضيق هرمز، من بينها الرأس الأخضر، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، وشهدت ارتفاعا في تكاليف الكهرباء والنقل والغذاء، وهو ارتفاع قد يستمر حتى بعد استقرار أسواق الطاقة.

ولا تزال الدول المستوردة للمواد الغذائية الأساسية، مثل اليمن، شديدة القابلية للتأثر، نظرا لهشاشة اقتصاداتها غير المهيأة لاستيعاب ارتفاع أسعار الحبوب وتكاليف النقل. ودعا الأونكتاد إلى تقديم دعم دولي لمساعدة الدول الأكثر ضعفا على التعافي من الصدمات الأحدث. وأعلنت وزارة التنمية الألمانية أمس الاثنين، أن برلين ستقدم دعما إضافيا بقيمة 250 مليون يورو للمناطق المتضررة بشدة في أفريقيا وآسيا من تداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

The reopening of the Strait of Hormuz offers welcome relief. But recovery will be uneven.



After 100+ days of disruption, vulnerable economies continue to face oil and fertilizer price shocks, inflation and rising costs for essential goods.



Full report: https://t.co/rnz12nX0RI pic.twitter.com/H5M8FkWYR4 — UN Trade and Development (@UNCTAD) June 30, 2026

وذكرت المنظمة أن أنظمة الغذاء والنقل ستستغرق على الأرجح وقتا أطول للتعافي مقارنة بأسواق الطاقة، إذ تحتاج سلاسل الإمداد المتعطلة إلى مزيد من الوقت لإعادة التنظيم بعد الاضطراب الشديد في حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي على مدى أكثر من 100 يوم. وكان يمر عادة عبر المضيق حوالي خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، لكنه أصيب بالشلل فعليا خلال الصراع الذي أشعلته الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في أواخر فبراير/ شباط.

ورغم انخفاض سعر النفط ليعود إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، وهو ما يقارب مستويات ما قبل الصراع، في أعقاب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قال الأونكتاد إن ارتفاع تكاليف الوقود والغاز والأسمدة قد يستمر في التأثير على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل وميزانيات الأسر. ولا تزال الاقتصادات الضعيفة معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار النفط والأسمدة، في حين أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يفرض مزيدا من الضغوط على الأسر الأكثر فقرا. وأشار الأونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 5% يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالهزال لدى الأطفال.

وقبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط، كان نحو ثلث اليوريا المتداولة عالميا، وهو أكثر سماد استخداما في العالم، وما يقرب من نصف الكبريت المنقول بحرا، وهو مادة أساسية في صناعة الأسمدة، يمر عادة عبر المضيق. إلا أن الإغلاق شبه الكامل لهذا الممر المائي الحيوي خلال معظم فترة الحرب أدى إلى انخفاض حاد في تلك الشحنات.

وقال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في (سي.آر.يو) وفقا لرويترز الجمعة الماضية: "لن تعود أحجام الأسمدة العابرة للمضيق إلى مستويات ما قبل الصراع لفترة من الوقت... حتى في أفضل السيناريوهات، يبقى أغسطس/آب أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور". وتشير بيانات شركة (سي.آر.يو) للاستشارات، إلى أنه لا يزال نحو 600 ألف طن من اليوريا عالقة داخل المضيق، فيما تقدر أرجوس أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت تنتظر الخروج من الممر المائي.

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وتعرضت أيضا منشآت إنتاج الأسمدة في الخليج لهجمات خلال الحرب وتحتاج إلى إصلاح. ورغم أن الخبراء يقولون إن الأضرار محدودة نسبيا، فإنها ستؤدي مع ذلك إلى إبطاء وتيرة تراجع ارتفاع أسعار الأسمدة. وقالت رابطة الشحن بيمكو: "من المرجح أن يشهد إنتاج الأسمدة في الخليج تعافيا كبيرا". وأضافت: "ومع ذلك، قد تظل الصادرات من قطر والإمارات أقل من مستويات ما قبل الحرب (على المدى المتوسط) نظرا إلى الأضرار التي لحقت بحقول الغاز والمصافي".

(رويترز، العربي الجديد)