الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: رسوم ترامب أقل ضرراً من المتوقع

- توقعات النمو الاقتصادي: يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو اقتصادات مناطقه بنسبة 3.6% في 2026 و3.7% في 2027، رغم المخاطر المحتملة مثل التوترات التجارية وتشديد شروط التمويل. - تأثير الرسوم الجمركية: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية كان محدودًا بفضل إعادة ترتيب سلاسل التوريد، مما أتاح فرصًا جديدة لمناطق البنك مع تراجع الواردات من الصين. - دور الذكاء الاصطناعي والتضخم: الذكاء الاصطناعي يدعم التجارة العالمية، مما يفتح فرصًا لدول مثل المجر والتشيك وبولندا، بينما يلاحظ التقرير اعتدال التضخم مع تحذير من مخاطر مالية محتملة.

قال تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصادر اليوم الخميس بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، إن "صدمات الرسوم الجمركية لم تُترجم حتى الآن إلى ضربة واسعة للنشاط كما كان متوقعاً، لأن الاقتصاد العالمي والشركات أعادت ترتيب سلاسل التوريد، ولأن جزءاً من حركة التجارة سبق تطبيق الرسوم"، لكنه حذر من مخاطر قائمة قد تغيّر المسار إذا تصاعدت التوترات أو تشددت شروط التمويل مجدداً.

وكان البنك قد استبق الأحداث وحذّر في تقرير سابق له، صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، من أن آثار الرسوم الجمركية والحروب ستضغط على النمو في عام 2026. ورفع توقعاته لنمو عام 2025 بشكل طفيف إلى 3.1%، لكن في تقرير اليوم، قدم قراءة محدثة لآفاق النمو في مناطق عملياته، مع تركيز واضح على توازن دقيق بين عوامل داعمة، مثل تراجع الضغوط التضخمية واتجاهات التكنولوجيا، وبين مخاطر خارجية أبرزها التوترات التجارية وتقلّبات البيئة المالية.

آفاق النمو الإقليمي

وتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسارع نمو اقتصادات مناطق البنك إلى 3.6% في 2026 ثم 3.7% في 2027، بعد تسجيل 3.4% في 2025، مع إبراز تفاوت الأداء بين الأقاليم بحسب تركيبة الاقتصاد، والانكشاف على التجارة الخارجية، ومسار السياسات المحلية. هذا التحسن المتدرّج وضع الإطار الذي تُقرأ ضمنه بقية العوامل مثل التضخم والتجارة والمخاطر.

الرسوم الأميركية

تناول التقرير أثر الرسوم الأميركية بوصفها عامل عدم يقين، لكنه أشار إلى أن انعكاساتها على دول مناطق البنك كانت حتى الآن محدودة مقارنة بما كان يُخشى، مع التأكيد أن الصورة لم تُحسم نهائياً. ويضع التقرير هذا الاستنتاج ضمن سياق عملي، إذ يذكر أن تغييرات الرسوم الأميركية الأخيرة أصبحت فعالة ابتداء من 24 فبراير/ شباط 2026، ومع ذلك لم ينخفض الطلب الخارجي حتى الآن بالقدر الذي كان متوقعاً سابقاً، لأن سلاسل التوريد تكيفت بسرعة، ولأن الطلب العالمي على بعض السلع ارتفع بدلاً من أن يتراجع.

وأضاف التقرير تفصيلاً مهماً لفهم لماذا يبدو الأثر أقل من المتوقع، إذ أشار إلى أن "جزءاً معتبراً من التجارة وصل إلى أميركا قبل فرض الرسوم، مع حدوث تقديم للاستيراد تحسباً لزيادات الرسوم، وهو ما يعني أن البيانات المتاحة حتى منتصف فبراير/شباط 2026 لا تعكس بالكامل آثار سنة كاملة من تغيرات الرسوم". كما يوضح أن المتوسط الفعلي للرسوم على واردات أميركا من مناطق البنك ارتفع بنحو خمس نقاط مئوية، بينما ارتفع المتوسط على الواردات من الصين بنحو 20 نقطة مئوية، وهو فرق يفسر لماذا تتركز الصدمة الأكبر على مسار التجارة بين أميركا والصين أكثر من تركّزها على بلدان مناطق البنك.

إعادة تشكيل سلاسل التوريد

ربط التقرير محدودية الأثر الحالي للرسوم بعامل آخر يتمثل في تحولات في أنماط الاستيراد الأميركي، بما فيها تراجع نسبي لواردات من الصين ومحاولات تعويضها من مصادر أخرى، وخلص إلى أن مساهمة مناطق البنك في هذا الاستبدال بقيت إجمالاً محدودة، لكنها قد تظهر بوضوح أكبر في سلع وخطوط إنتاج بعينها، ما يعني فرصاً انتقائية وليست عامة لكل الاقتصادات.

واجهة تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر 26 فبراير 2026

طفرة الذكاء الاصطناعي

أبرز التقرير الذكاء الاصطناعي باعتباره قصة دعم جديدة للتجارة العالمية، عبر زيادة الطلب على منتجات وتقنيات مرتبطة بالبنية التكنولوجية. وشرح أن سلاسل الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة فقط، بل تمتد إلى البنية الأوسع اللازمة لبناء مراكز البيانات وربطها وتشغيلها، بما يشمل معدات الحوسبة ومعالجة البيانات، ومعدات الاتصالات والشبكات، وأجهزة التصوير والمدخلات البصرية المستخدمة في تطبيقات الرؤية الحاسوبية، إضافة إلى الروبوتات الصناعية وأجهزة القياس والتحكم الداعمة للأتمتة.

وربط التقرير هذا التحول بقفزة واضحة في واردات أميركا من السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ثم انتقل إلى فرص مناطق البنك، مشيراً إلى أن "دولاً مثل المجر والتشيك وإستونيا وبولندا طورت قدرات تصديرية يمكن توظيفها ضمن هذه السلاسل". وفي أمثلة عملية من 2025، ذكر التقرير صادرات عتاد حوسبة مثل الخوادم والمعالجات من التشيك والمجر، وصادرات أنظمة حوسبة وبنية شبكات من بولندا، مع كون ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة من أبرز وجهات صادرات التشيك وبولندا، بينما كانت الولايات المتحدة وجهة رئيسية لصادرات المجر.

وأضاف تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقماً يوضح زخم هذا المسار، إذ ارتفعت صادرات مناطق البنك من تقنيات مرتبطة بسلاسل الذكاء الاصطناعي في 2025 بنحو 19% على أساس سنوي بحسب الأشهر المتاحة، مع نمو قوي خصوصاً في المجر والتشيك وبولندا، وبالأخص في الخوادم ووحدات الحوسبة والحواسيب والمعالجات. ويقارن ذلك بنمو يبلغ 5% لبقية السلع، مع الإشارة إلى أن جزءاً من تسارع الصادرات الاسمية يعكس أيضاً ارتفاع الأسعار عندما يفوق الطلب العالمي العرض المتاح من هذه المكونات.

التضخم والمالية العامة

على الجبهة الداخلية، يلاحظ التقرير اعتدال التضخم في مناطق البنك، ويضع ذلك ضمن سياق أوسع من تباطؤ الضغوط السعرية وتراجع زخم نمو الأجور الاسمية في بعض الدول، ما يخفف عبئاً مهماً على الاستهلاك والسياسات العامة. هذا المسار يدعم سيناريو النمو المتماسك طالما لم تظهر موجات تضخمية جديدة.

ولفت التقرير إلى أن المواقف المالية في 2025 كانت في حالات عديدة أكثر توسعاً مما كان متوقعاً سابقاً، وهو ما قد يدعم النشاط على المدى القصير، لكنه يفتح نقاشاً حول الاستدامة والهوامش المتاحة إذا ارتفعت تكاليف التمويل أو واجهت الحكومات صدمات جديدة.

ميزان المخاطر

رغم رفع التوقعات، لا يقدم التقرير مساراً بلا مخاطر، إذ حذر من احتمال تصعيد إضافي في التوترات الجيوسياسية والتجارية، ومن مخاطر مالية إذا تشددت شروط الائتمان أو عادت ضغوط الأسعار، إضافة إلى مخاطر تخص دولاً بعينها وفق هيكلها الاقتصادي، مثل حساسية مصدّري السلع لتقلبات الأسعار والصدمات.