"الأناضول": السعودية وقطر ستقدمان 5 مليارات دولار لباكستان

- السعودية وقطر ستقدمان مساعدات مالية لباكستان بقيمة خمسة مليارات دولار، مما سيمكن إسلام آباد من تجنب الضغط على احتياطياتها المحدودة من العملات الأجنبية وسداد المدفوعات الخارجية بحلول يونيو. - التقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لمناقشة التعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية، وسط تزايد الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف المرتبطة بالتوترات المستمرة في المنطقة. - باكستان طلبت مساعدات مالية إضافية تشمل زيادة الودائع النقدية وتمديد تسهيلات تمويل النفط، مع استمرار الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

أفادت مصادر باكستانية رسمية لوكالة الأناضول، بأن السعودية وقطر ستقدمان مساعدات مالية لباكستان بقيمة خمسة مليارات دولار، ما سيمكن إسلام آباد من تجنب الضغط على احتياطياتها المحدودة من العملات الأجنبية، مع سداد المدفوعات الخارجية بحلول يونيو/حزيران. يأتي هذا التطور في الوقت الذي تستعد فيه إسلام آباد لسداد دين بقيمة 3.5 مليارات دولار للإمارات بحلول نهاية الشهر.

وأكدت الرياض لإسلام آباد دعمها المالي في ظل تزايد الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف المرتبطة بالتوترات المستمرة في المنطقة. والتقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء الجمعة في إسلام آباد. وركز الاجتماع، الذي حضره مسؤولون باكستانيون رفيعو المستوى، من بينهم وزير الخارجية إسحاق دار ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير، على التعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية.

وطلبت باكستان مساعدات مالية إضافية، تشمل زيادة الودائع النقدية الحالية وتمديد تسهيلات تمويل النفط، المقرر انتهاؤها في وقت لاحق من هذا الشهر. وبينما لم يتم الإعلان عن أي اتفاقيات رسمية خلال الاجتماع، أفاد مسؤولون بأن مناقشات حول الدعم المالي قد بدأت في وقت سابق بين وزارتي المالية في البلدين. ولا تزال احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية تحت ضغط بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ويحذر المسؤولون من أنه بدون تدفقات نقدية جديدة، قد تنخفض الاحتياطيات أكثر في الأسابيع المقبلة. كما تتواصل الحكومة مع الشركاء الدوليين قبل اجتماعات مالية هامة في واشنطن.

وأفادت مصادر للأناضول بأن السعودية وقطر أكدتا لباكستان تقديم مساعدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار، مما سيمكن إسلام آباد من تجنب الضغط على احتياطياتها الضعيفة من النقد الأجنبي مع سداد المدفوعات الخارجية. وأفاد مسؤول رفيع المستوى بأن باكستان ستسدد ديونها للإمارات والبالغة 3.5 مليارات دولار، بحلول نهاية إبريل/نيسان، استجابةً لطلب من أبوظبي بالتسوية الفورية. وتبلغ احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي حالياً حوالي 16.4 مليار دولار.