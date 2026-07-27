الأميركيون يملكون 42% من بيتكوين ويعمقون مخاوف تمركزها عالمياً

- تمتلك الولايات المتحدة حوالي 42% من وحدات بيتكوين المتداولة عالمياً، مما يعكس هيمنة تتجاوز حصتها في المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مع تفوق في نشاط التعدين والبنية التحتية للصناعة. - يملك حوالي 49.6 مليون أميركي بيتكوين، وهو عدد يفوق مالكي الذهب، وتحتفظ الشركات الأميركية المدرجة بـ 1.24 مليون وحدة، مع تصدر شركة "ستراتيجي" قائمة المشترين المؤسسيين. - الحكومة الأميركية هي أكبر مالك سيادي لبيتكوين بحوالي 328 ألف وحدة، معظمها من عمليات مصادرة، مما يعزز النفوذ الأميركي في السوق.

تتجه ملكية عملة بيتكوين بصورة متزايدة نحو الولايات المتحدة، بعدما قدرت دراسة حديثة صادرة عن الشركة الأميركية المتخصصة في الخدمات المالية المرتبطة ببيتكوين "ريفر" (River) أن الأميركيين يمتلكون نحو 42% من إجمالي الوحدات المتداولة عالمياً. وتبدو النسبة لافتة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تضم نحو 4% فقط من سكان العالم، وتستحوذ على قرابة 34% من الثروة العالمية وتنتج نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبحسب الدراسة التي نشرتها ريفر في يوليو/تموز الجاري، أصبحت الهيمنة الأميركية على بيتكوين أكبر من حصة البلاد في معظم المؤشرات الاقتصادية التقليدية. ولا تقتصر هذه الهيمنة على ما يملكه الأفراد، إذ تشمل احتياطيات الشركات المدرجة في البورصة، والوحدات الموجودة لدى الحكومة، والصناديق الاستثمارية، إلى جانب تفوق الولايات المتحدة في نشاط التعدين والبنية التحتية للصناعة.

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49.6 مليون أميركي يمتلكون بيتكوين

استندت ريفر إلى بيانات مشروع "ناكاموتو"، وهو مشروع بحثي يدرس انتشار بيتكوين وخصائص مستخدميه، لتقدير عدد الأميركيين البالغين الذين يمتلكون العملة بنحو 49.6 مليون شخص، بما يعادل 18.6% من السكان البالغين. ويتجاوز هذا العدد، وفق الدراسة، عدد الأميركيين الذين يمتلكون الذهب، والمقدر بنحو 28.8 مليون شخص أو 10.8% من البالغين. ويكشف ذلك عن تحول بيتكوين في الولايات المتحدة من أصل رقمي كان مرتبطاً بالمبرمجين والمضاربين إلى أداة ادخار واستثمار دخلت محافظ ملايين الأفراد.

الشركات الأميركية تجمع 1.24 مليون وحدة

تظهر مركزية الملكية بصورة أوضح لدى الشركات المدرجة في البورصات الأميركية. فقد قدرت "ريفر" ما تملكه هذه الشركات بنحو 1.24 مليون وحدة بيتكوين، تمثل 92.7% من إجمالي ما تحتفظ به الشركات المدرجة عالمياً.

وأضافت الشركات الأميركية وحدها نحو 510 آلاف وحدة خلال الأشهر الـ12 السابقة للدراسة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الوحدات الجديدة التي أنتجها التعدين عالمياً خلال الفترة نفسها. وهذا يعني أن مشتريات الشركات باتت تمتص جزءاً مهماً من العرض الجديد، ما يقلص الكميات المتاحة لبقية المستثمرين إذا استمر الاتجاه نفسه.

وتتصدر الشركة الأميركية المتخصصة في برمجيات الأعمال "ستراتيجي" قائمة المشترين المؤسسيين. وتملك الشركة أكثر من 840 ألف وحدة وفق أرقام الدراسة، لتتحول إلى أكبر شركة مدرجة تحتفظ ببيتكوين أصلاً للخزانة، ما يجعل قراراتها المتعلقة بالشراء أو التمويل عاملاً مؤثراً في سوق بيتكوين.

الحكومة الأميركية أكبر مالك سيادي

لا يقتصر الحضور الأميركي على الأفراد والشركات. فقد قدرت "ريفر" حيازة الحكومة الأميركية بنحو 328 ألفاً و372 وحدة بيتكوين، حصلت على معظمها من عمليات مصادرة مرتبطة بقضايا جنائية ومدنية.

وبحسب الشركة، تساوي هذه الكمية قرابة ثلاثة أمثال ما تملكه حكومات العالم الأخرى مجتمعة، لتصبح واشنطن أكبر مالك حكومي معروف للعملة. وتأتي الصين في المرتبة التالية مع أكثر من 190 ألف وحدة، رغم القيود التي فرضتها بكين على تداول العملات المشفرة وتعدينها.

وتحولت هذه الأصول المصادرة من عبء قانوني قابل للبيع إلى احتياطي ذي أهمية سياسية واقتصادية، خصوصاً بعد إنشاء الولايات المتحدة احتياطياً استراتيجياً من بيتكوين في مارس/آذار 2025، يعتمد أساساً على الوحدات التي آلت إلى الحكومة عبر المصادرة. ويتوافق ذلك مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات المشفرة.

أصل عالمي بقبضة أميركية

اقترب المعروض المتداول من 20.06 مليون وحدة من أصل حد أقصى يبلغ 21 مليوناً، ما يعني بقاء نحو 938 ألف وحدة فقط ليجرى تعدينها تدريجياً حتى نحو عام 2140. ومع تناقص الإصدار الجديد، تصبح إعادة توزيع الوحدات الموجودة مرتبطة أساساً بقرارات المالكين الحاليين بشأن البيع والاحتفاظ.

وتكشف دراسة "ريفر" أن بيتكوين لا تزال شبكة عالمية مفتوحة من الناحية التقنية، لكنها تتجه اقتصادياً نحو تركّز واضح داخل الولايات المتحدة. فالأميركيون يتقدمون في الملكية والتعدين والشركات والصناديق والاحتياطيات الحكومية، ما يمنحهم نفوذاً استثنائياً في سوق صُممت أساساً للعمل من دون مركز سياسي أو مالي واحد.