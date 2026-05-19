الأميركيون يبحثون عن بدائل منخفضة التكلفة بعد توقف سبيريت للطيران

- توقف شركة "سبيريت إيرلاينز" عن العمل يثير قلق المسافرين الأميركيين الذين يعتمدون على السفر الجوي الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران. - تواجه شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم والمنافسة الشديدة من الشركات الكبرى التي تقدم تذاكر بأسعار منخفضة عبر برامج الولاء. - يشهد قطاع الطيران منخفض التكلفة موجة من الاندماجات والاستحواذات لتحسين الخدمات وزيادة الأرباح، وقد تستفيد شركات مثل "فرونتير" من خروج "سبيريت" من السوق.

يبحث مسافرون أميركيون عن بدائل منخفضة التكلفة بعد التوقف المفاجئ لشركة "سبيريت إيرلاينز" عن العمل مطلع مايو/ أيار الجاري، في خطوة أثارت مخاوف بشأن مستقبل السفر الجوي الاقتصادي في الولايات المتحدة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران قبيل موسم السفر الصيفي.

وخلال جلسة أمام محكمة مختصة بقضايا الإفلاس، قدّم محامي الشركة مارشال هيوبنر اعتذاراً للمسافرين الذين اعتمدوا على "سبيريت" طوال 34 عاماً، قائلاً إن كثيرين منهم لم يكونوا قادرين على تحمّل تكاليف السفر جواً لولاها. وأضاف: نعتذر بشكل خاص لأولئك الأميركيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة إليهم خارج نطاق القدرة المالية.

ولم يكن توقف سبيريت المفاجئ في الثالث من مايو التحدي الوحيد الذي يواجه الأميركيين الراغبين في السفر قبل عطلة "يوم الذكرى"، التي تُعد بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة. فقد أدت الزيادة في أسعار وقود الطائرات، المرتبطة بالحرب الإيرانية وتعطل شحنات النفط من الشرق الأوسط، إلى ارتفاع أسعار التذاكر والرسوم الإضافية لدى مختلف شركات الطيران.

ويعكس الغموض المحيط بمستقبل شركات الطيران منخفضة التكلفة حجم الضغوط التي تواجهها هذه الشركات في ظل تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. ففيما تعتمد الشركات الاقتصادية على جذب المسافرين الباحثين عن الأسعار الأرخص، تستطيع شركات الطيران التقليدية تعويض ارتفاع التكاليف عبر الدرجات المميزة وبرامج الولاء والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.

وقال شاي جلعاد، القائد السابق للطائرات والمحاضر حالياً في جامعة جورجتاون لوكالة أسوشييتد برس: "سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية". وأضاف: "لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة".

وعلى مدى عقود، تمكنت شركات الطيران الاقتصادية من المنافسة عبر تقديم أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون خسائر. إلا أن هذه الأفضلية بدأت تتآكل مع تطور استراتيجيات التسعير لدى شركات "أميركان إيرلاينز" و"دلتا" و"يونايتد"، إضافة إلى اتجاه شركات مثل جيت بلو وساوث ويست نحو استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.

وباتت شركات الطيران الكبرى قادرة على طرح عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار قريبة من أسعار "سبيريت"، مقابل فرض أسعار أعلى على المقاعد العادية والمميزة، ما صعّب على الشركات الاقتصادية المنافسة اعتماداً على السعر فقط. وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود، طالبت رابطة شركات الطيران الاقتصادية الأميركية، التي تمثل شركات "أليجيانت" و"أفيلو" و"فرونتير" و"سبيريت" و"صن كانتري"، إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر إبريل/ نيسان بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.

لكن منظمة إيرلاينز فور أميركا، التي تمثل شركات الطيران الكبرى مثل "ألاسكا" و"أميركان" و"دلتا" و"جيت بلو" و"ساوث ويست"، عارضت الفكرة، معتبرة أن الدعم الحكومي سيمنح الشركات الاقتصادية ميزة غير عادلة على حساب الشركات التي تعاملت مع ارتفاع التكاليف من دون مساعدات. ورفض وزير النقل الأميركي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه سبيريت عن العمل.

وفي موازاة ذلك، يشهد قطاع الطيران منخفض التكلفة موجة اندماجات متسارعة. فقد استكملت "ألاسكا إيرلاينز" استحواذها على "هاوايان إيرلاينز" مقابل مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2024، بينما أعلنت أليجيانت الأسبوع الماضي إتمام استحواذها على صن "كانتري" مقابل نحو 1.5 مليار دولار. كذلك كانت سبيريت نفسها هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة مع "فرونتير" و"جيت بلو" بعد تفاقم خسائرها عقب جائحة كورونا. ويرى جلعاد أن هذه الاندماجات تعكس هشاشة القطاع، موضحاً: "إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح".

ويشير خبراء إلى وجود تفاوت كبير بين شركات الطيران الاقتصادية نفسها. فبينما تركز أليجيانت على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة، تعتمد جيت بلو أكثر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء، فيما تُعد فرونتير الأقرب إلى نموذج "سبيريت" كشركة فائقة الانخفاض في التكلفة. ويقول محللون إن فرونتير دخلت المرحلة الحالية بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج سبيريت من السوق، خصوصاً بعدما بدأت التوسع في مدن كانت الشركة المفلسة تهيمن عليها، مثل لاس فيغاس وديترويت وأورلاندو وفورت لودرديل.

ويستحضر جلعاد تجربته السابقة مع شركة إندبندنس إير، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة أغلقت أبوابها عام 2006 بعد خسائر ضخمة ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود خلال الحرب في العراق. وقال: "لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة"، مضيفاً أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها. شهد قطاع الطيران منخفض التكلفة في الولايات المتحدة نمواً كبيراً خلال العقود الماضية، مستفيداً من الطلب المتزايد على السفر بأسعار اقتصادية، خصوصاً بين ذوي الدخل المحدود والمسافرين الداخليين.

لكن هذا النموذج يواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتغير استراتيجيات شركات الطيران الكبرى، التي باتت قادرة على تقديم تذاكر منخفضة السعر عبر أنظمة التسعير الديناميكي وبرامج الولاء. كذلك أدت جائحة كورونا وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف التشغيل إلى زيادة هشاشة شركات الطيران الاقتصادية، ما دفع بعضها إلى الاندماج أو الخروج من السوق، وسط مخاوف من تراجع المنافسة وارتفاع أسعار السفر الجوي في الولايات المتحدة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)