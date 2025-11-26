الأمم المتحدة: جميع سكان غزّة ينزلقون للفقر

- يعاني قطاع غزة من انهيار اقتصادي حاد، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم. - تواجه الأسر الفلسطينية أوضاعًا معيشية صعبة مع تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع الأسعار، حيث يعتمد أكثر من 95% من الأسر على المساعدات الإغاثية التي لا تغطي الاحتياجات الأساسية. - تسيطر إسرائيل على دخول البضائع إلى غزة، مما يؤدي إلى احتكار وارتفاع الأسعار، وانكماش السوق، وزيادة الأزمات الغذائية بسبب انسحاب مؤسسة غزة الإنسانية.

سقط جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي أكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض إلى 161 دولارًا، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم. وارتفع معدل التضخم إلى 238%، ووصل معدل البطالة إلى 80%.

وقال تقرير الأونكتاد، الصادر أول من أمس، إن اقتصاد غزة في عام 2024، انهار متزامنا مع انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83% ليصل إلى 362 مليون دولار، وبلغت الخسائر التراكمية للفترة 2023-2024 نسبة 87%، وفقًا للتقرير. وأشار إلى أن العمليات العسكرية التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 دمرت الأسس الاقتصادية لغزة، مما دفعها من حالة التخلف إلى حالة من الدمار الشامل.

انهيار غير مسبوق

في ظل هذه الظروف الكارثية، تمر الأسر الفلسطينية في غزة بأوضاع معقدة تجمع بين الانهيار الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط استمرار القيود على دخول البضائع وارتفاع الأسعار، لتصبح القدرة الشرائية للمواطنين شبه معدومة. وفي الأسواق الغزية، يلمس الباعة والمتسوقون على حد سواء حجم التدهور اليومي، حيث تقلصت الخيارات الغذائية وتراجع تنوع السلع بحدة، فيما باتت السلع الأساسية نفسها بعيدة عن متناول غالبية السكان.

وارتفعت نسب الفقر إلى مستويات خطيرة، مع غياب مصادر الدخل وانقطاع فرص العمل وازدياد تبعية الأسر للمساعدات التي لم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات اليومية.

وفي هذا السياق، يتحدث الفلسطيني شعبان سلامة، وهو رب أسرة من مخيم المغازي، عن معركته اليومية لتأمين لقمة العيش، قائلا: "أستيقظ كل صباح وأنا أفكر فقط في كيفية توفير الخبز لأطفالي، لم يعد لدينا أي مصدر دخل منذ بداية الحرب، وكل ما نملكه هو ما يصلنا من مساعدات قليلة لا تكفينا لأيام".

وأضاف سلامة لـ"العربي الجديد": "حتى بسطة العمل الصغيرة التي كنت أعتمد عليها توقفت بسبب انعدام البضائع وارتفاع أسعارها بجنون، وحالياً أطفالي يطلبون مني الدجاج والبيض، هذه أبسط الأشياء التي يتمناها أي طفل، لكنها اليوم بالنسبة لنا أصبحت من الكماليات".

ولفت إلى أثر ضعف المساعدات على حياة أسرته، قائلا: "المساعدات التي تصلنا محدودة جدا، وغالبا تكون من صنف واحد أو صنفين، لا يوجد أي تنويع في احتياجاتنا".

وأشار سلامة إلى معاناة الناس من حوله بشكل عام: "الوضع ليس سيئا بالنسبة لي وحدي، بل لأغلبية الناس، فالمساعدات بهذا الشكل لا يمكن أن تسد احتياجات آلاف الأسر التي فقدت مصادر رزقها بالكامل".

لا مصادر للدخل

من جانبه، قالت الفلسطينية منار عبد الغني، التي فقدت زوجها خلال الحرب: "منذ رحيل زوجي وأنا أحاول أن أبدو قوية أمام أطفالي، لكن الحقيقة أنني لا أعرف كيف سأؤمن لهم الغذاء والملابس والعلاج، لا يوجد أي مصدر دخل وكل ما نملكه هو ما تجود به المؤسسات بين فترة وأخرى، وهذا لا يغطي شيئا".

وأضافت عبد الغني لـ"العربي الجديد": "الجمعيات التي كانت تساعد الأيتام سابقا لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس الوتيرة، عدد الأيتام أصبح كبيرا جدا، والمساعدات التي تصلهم قليلة". وأكدت أن الأزمة تمتد إلى احتياجات أسرتها الأساسية، "أحيانا أبقى ليومين أو ثلاثة دون أن أملك شيئاً أطبخه، نعتمد على التكايا بشكل كامل، أو مساعدة بالطعام من بعض الجيران، حتى شراء الخبز أصبح عبئا".

وتابعت المواطنة الفلسطينية: "أكثر ما يؤلمني ليس الجوع بحد ذاته، بل شعوري بأنني عاجزة أمام أطفالي، كل يوم يسألونني لماذا لا نأكل مثل الآخرين، ولماذا لا نستطيع شراء ما نريد، لا أجد لهم جوابا سوى أن أصبرهم، وأتمنى أن تتحسن الظروف".

وتشير البيانات الاقتصادية الأممية والمحلية إلى أن معدلات الفقر في غزة اقتربت من 100%، بينما بلغت البطالة أكثر من 83%، في واحدة من أعلى النسب عالميا، ويعتمد أكثر من 95% من الأسر على المساعدات الإغاثية للبقاء على قيد الحياة.

ولعل المشكلة الأكبر أن ما يدخل إلى غزة لا يتجاوز 17% من حجم المساعدات المتفق عليها وفق البروتوكول الإنساني، أي ما يقارب 100 شاحنة فقط من أصل 600 يفترض دخولها يوميا، وهذا الرقم لا يلبي أبسط الاحتياجات اليومية، ويترك مئات آلاف الأسر في مواجهة الجوع.

سيطرة إسرائيلية كاملة

وتخضع البضائع الداخلة إلى قطاع غزة لسيطرة إسرائيلية كاملة، حيث تمتلك إسرائيل صلاحية تحديد قوائم البضائع المسموح دخولها، ومنع ما تشاء منها دون أي سلطة لجهة فلسطينية على ذلك. حيث خلق هذا التحكم سياسة احتكار واضحة، ترفع بها الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

كما أن عدد الشاحنات المسموح بدخولها قليل جدا مقارنة باحتياجات السوق، بحيث يضطر التجار لدفع مبالغ كبيرة تحت بند "التنسيقات" لإدخال بضائعهم، ما يرفع التكلفة النهائية ويجعل الأسعار فوق قدرة الغزيين على الشراء، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى انكماش السوق وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر بشكل متسارع.

الأسعار تضاعفت

بدوره، قال بائع البهارات في سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة، حامد جبر: "أعمل في بيع البهارات منذ سنوات وكان دخلي يكفي أسرتي المكونة من ستة أفراد، لكن بعد الحرب تراجع الدخل بشكل كبير، اليوم أربح بين 40 و70 شيكلا فقط في اليوم (الدولار 3.25)، وهذا المبلغ لم يعد يكفينا.

وأوضح حامد لـ"العربي الجديد" أن الأسعار تضاعفت عدة مرات، وكل شيء أصبح مرتفعا، "لم يعد شيء بالمجان، نحتاج للدفع لشراء ماء الشرب وشحن الهاتف وكشاف الإضاءة وحتى المواصلات، الدخل لا يغطي سوى الاحتياجات اليومية الأكثر بساطة، ولا يمكن التفكير في أشياء إضافية".

وبيّن الفرق بين ما قبل الحرب واليوم، قائلا: "قبل الحرب كان هذا الدخل يعتبر جيدا بالنسبة لنا، ويكفي لتأمين الطعام والشراب ومتطلبات المدرسة والبيت، أما اليوم، فحتى شراء كيلو من الرز أو زيت الطهي أصبح قرارا يحتاج تفكيرا".

وشدد على أن المشكلة ليست في البيع فقط، بل في عدم توفر البضائع، "فأصناف كثيرة من البهارات لم تعد تدخل، والناس تشتري بالكاد الأساسيات".

وقبل أن تعلن انسحابها، سيطرت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مايو/ أيار على إدارة مساعدات قطاع غزة، وسط انتقادات من قبل خبراء أمميين ووكالات إغاثة أممية لعملها حيث تضافر دورها مع إغلاق المعابر وتعطيل المساعدات إلى شح البضائع وتفاقم الأزمات الغذائية في القطاع.