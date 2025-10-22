- حذرت الأمم المتحدة من تهديدات تواجه النظام التجاري العالمي بسبب تفاقم الديون وارتفاع الرسوم الجمركية، مما يهدد الدول النامية بانعدام الأمن المالي. - مؤتمر الأونكتاد 16 يجمع قادة عالميين لمناقشة قضايا التجارة والتنمية، مع التركيز على التحول الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. - الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، أشارت إلى أن التحولات الكبرى تمثل فرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، مؤكدة على أهمية قيادة التغيير لصالح الجميع.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن النظام الذي يحكم قواعد التجارة العالمية يواجه خطر الانحراف عن مساره في ظل تفاقم الديون وارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد انعدام الأمن المالي لدى الدول النامية. وجاءت هذه التحذيرات على لسان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد حالياً في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وأوضح غوتيريس في كلمته: "لقد ارتفع الدين العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، ولا يزال الفقر والجوع قائمين بيننا. إن البنية المالية الدولية لا توفر شبكة أمان كافية للدول النامية، كما أن النظام التجاري الحالي مهدد بالخروج عن مساره".

وتجمع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) رؤساء دول وحكومات ووزراء، إلى جانب شخصيات بارزة من عالم الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة قضايا التجارة والتنمية الاقتصادية العالمية. كما سيُقر المؤتمر الرباعي برنامج عمل الأونكتاد للسنوات الأربع المقبلة.

ويناقش المؤتمر، الذي بدأ أعماله يوم الاثنين، وعلى مدى أربعة أيام قضايا التجارة، والاستثمار، والديون، والاقتصاد الرقمي، ومرونة سلاسل التوريد تحت شعار: "تشكيل المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية منصفة وشاملة ومستدامة".

رسالة الأونكتاد: تشكيل المستقبل

وقد حذرت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان، في كلمتها الافتتاحية، من أن الضبابية والديون وتراجع الاستثمارات تُثقل كاهل الدول الأشد فقراً في العالم. ومع ذلك، أشارت غرينسبان إلى أن التحولات الكبرى، من أنماط التجارة الجديدة والخدمات المرنة إلى التقنيات النظيفة والذكاء الاصطناعي، تمثل فرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الشمول والمرونة. وأكدت أن "السؤال الأساسي ليس ما إذا كان التغيير سيحدث، بل من سيقوده ولصالح من". وقالت: "لقد جئنا إلى هنا لنُشكّل المستقبل معًا، بحيث تعمل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا لخدمة الناس، وليس العكس".

واتفق الزعماء الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة عشرة على أن العالم يقف عند مفترق طرق يتطلب تحولاً جذرياً في طريقة التفكير في التنمية. وطالبوا بالتعامل مع قضايا عاجلة مثل تجسير الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب وإعادة التوازن لقواعد التجارة العالمية واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن النمو، خاصة في ما يتعلق بتجارة الاستثمار والتجارة مع الدول الأقل نمواً.