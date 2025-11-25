- تقرير الأمم المتحدة يكشف عن انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والقيود الاقتصادية، مما أدى إلى محو عقود من التقدم الاجتماعي والاقتصادي. - نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، مع خسارة 22 عاماً من التنمية، وتصنف الأزمة الاقتصادية ضمن أسوأ عشر أزمات عالمياً منذ 1960. - الضفة الغربية تعاني من ركود اقتصادي حاد، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27% في 2024، وارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 54%، وزيادة البطالة إلى 50%.

ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية تسببت بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني، ما محا أثر عقود من النمو. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقوداً من التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، ما يعني خسارة 22 عاماً من التنمية. وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960. وأضاف التقرير أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين على غزة يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقوداً.

معاناة الاقتصاد الفلسطيني

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات. وأكد التقرير أنه بحلول عام 2024، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة إلى 70% من مستواه في عام 2022، مع انكماش الإنتاج بنسبة 27% مقارنة بعام 2023.

وأدى هذا إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33% عن مستويات عام 2022، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% عن مستويات عام 2023. كما ارتفعت تكلفة المعيشة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 54% في عام 2024، ما أدّى إلى تفاقم أزمة ندرة الموارد والقدرة على تحمل التكاليف.

وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كان نصف الفلسطينيين الباحثين عن عمل عاطلين عن العمل، بزيادة عن 24% عن عام 2022. وتوقع التقرير انخفاض مؤشر التنمية البشرية الفلسطيني من 0.716 في عام 2022 إلى 0.643 في عام 2024، مما يؤدي إلى محو ربع قرن من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس.

ونوه التقرير إلى أن بروتوكول باريس الموقع في 1999، يُحدد آلية مقاصة الإيرادات، حيث تجمع إسرائيل الضرائب على جميع الواردات الفلسطينية وتُحوّل الإيرادات إلى الحكومة الفلسطينية شهريًا. يُبقي هذا الترتيب أكثر من ثلثي الإيرادات المالية الفلسطينية تحت سيطرة إسرائيل، التي يُمكنها، وكثيرًا ما تفعل، تعليق التحويلات وتطبيق خصومات أحادية الجانب. وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المزمنة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يجعل عام 2024 أسوأ سنة مالية في تاريخ الحكومة الفلسطينية. وتجاوز إجمالي الخصومات والمبالغ المحتجزة بين يناير/كانون الثاني2019 وأبريل/نيسان 2025، نحو 1.76 مليار دولار، أي ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و44% من إجمالي الإيرادات الصافية الفلسطينية.

بقاء غزة على المحك

في السياق، أكد تقرير أونكتاد، أن غزة شهدت التأثير الأكثر تدميرًا. في عام 2024، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83% مقارنة بعام 2023، بعد انخفاض كبير شهده ذلك العام. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، و6.4% فقط من ذروته عام 2005، مشيرا إلى أن الانهيار الاقتصادي في غزة يعد من بين أكبر الانكماشات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

وأضاف أن القيود المفروضة على دخول السلع الإنسانية والتجارية أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم بنسبة 238%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 80%، ودفعت البطالة الجماعية وارتفاع الأسعار جميع سكان غزة إلى ما دون خط الفقر. وبحلول أبريل/نيسان 2025، كان 174500 مبنى في غزة قد تضرر، وهو ما يمثل نحو 70% من منشآت غزة، حيث أدى تصعيد الأعمال العدائية في غزة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المصانع والشركات والمستشفيات والمدارس والجامعات والمباني السكنية والبنوك، بالإضافة إلى أصول حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والزراعة.

ونوه التقرير إلى أن التأثير التراكمي للقصف الإسرائيلي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2025 أدى إلى انقطاع الكهرباء وانخفاض بنسبة 73% في سطوع الليل، وهو مؤشر على انخفاض النشاط الاقتصادي. ووفقًا للتقديرات، فُقد بالفعل أكثر من 69 عامًا من التنمية البشرية. كما تُعد الأزمة في غزة الأشدّ قسوةً على الإطلاق، وذلك استنادا إلى مجموعة بيانات برنامج بيانات الصراع في أوبسالا (السويد).

وتوقع التقرير، في سيناريو متفائل بمعدلات نمو ثنائية الرقم، مدعومة بمستوى كبير من المساعدات الخارجية، أن يستغرق الأمر عدة عقود حتى تعود غزة إلى مستويات الرعاية الاجتماعية التي كانت عليها قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان وقف إطلاق نار دائم فورا، وبمجرد بدء التعافي، إعطاء الأولوية للتدخلات المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية الأساسية، الجسدية والنفسية، والمياه النظيفة، واستعادة البنية التحتية الأساسية.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى تدابير عاجلة لتوفير دعم الدخل وفرص العمل، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة المعرضة للخطر. كما أن اقتراح توفير دخل أساسي طارئ شامل في غزة اكتسب أهمية وإلحاحا أكبر، حيث يواجه جميع السكان فقرا شديدا متعدد الأبعاد".

(رويترز، العربي الجديد)