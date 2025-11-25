- انهيار الاقتصاد الفلسطيني: تقرير الأمم المتحدة يبرز تأثير الحرب الإسرائيلية والقيود الاقتصادية على تدمير الاقتصاد الفلسطيني، مما أعاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2003 وخسارة 22 عاماً من التنمية، مع توقعات بالاعتماد على الدعم الدولي لقطاع غزة لعقود. - تفاقم الأزمة في الضفة وغزة: تعاني الضفة من ركود اقتصادي حاد، بينما انكمش الناتج المحلي في غزة بنسبة 83% في 2024، مع ارتفاع البطالة والتضخم، مما دفع السكان إلى ما دون خط الفقر. - التحديات المالية والسياسية: بروتوكول باريس يضع ثلثي الإيرادات الفلسطينية تحت سيطرة إسرائيل، مما أدى إلى أزمة مالية حادة، مع دعوات دولية لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات لدعم التعافي.

ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية تسببت بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني، ما محا أثر عقود من النمو. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقوداً من التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، ما يعني خسارة الاقتصاد الفلسطيني 22 عاماً من التنمية. وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمياً منذ عام 1960. وأضاف التقرير أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين على غزة يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقوداً.

معاناة الاقتصاد الفلسطيني

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات. وأكد التقرير أنه بحلول عام 2024، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة إلى 70% من مستواه في عام 2022، مع انكماش الإنتاج بنسبة 27% مقارنة بعام 2023.

وأدى هذا إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33% عن مستويات عام 2022، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% عن مستويات عام 2023. كما ارتفعت تكلفة المعيشة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 54% في عام 2024، ما أدّى إلى تفاقم أزمة ندرة الموارد والقدرة على تحمل التكاليف.

وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان نصف الفلسطينيين الباحثين عن عمل عاطلين عن العمل، بزيادة عن 24% عن عام 2022. وتوقع التقرير انخفاض مؤشر التنمية البشرية الفلسطيني من 0.716 في عام 2022 إلى 0.643 في عام 2024، ما يؤدي إلى محو ربع قرن من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في الاقتصاد الفلسطيني.

Two years of military operations and restrictions have triggered an unprecedented collapse across the Palestinian economy.



Extensive damage to infrastructure, productive assets & public services has reversed decades of socioeconomic progress.@UNCTAD ▶️ https://t.co/s8lUBEZMD4 pic.twitter.com/vAzkey7UoR — UN Trade and Development (@UNCTAD) November 25, 2025

وأشار التقرير إلى أن بروتوكول باريس الموقع في 1999، يُحدد آلية مقاصة الإيرادات، إذ تجمع إسرائيل الضرائب على جميع الواردات الفلسطينية وتُحول الإيرادات إلى الحكومة الفلسطينية شهرياً. يُبقي هذا الترتيب أكثر من ثلثي الإيرادات المالية الفلسطينية تحت سيطرة إسرائيل، التي يُمكنها، وكثيراً ما تفعل، تعليق التحويلات وتطبيق خصومات أحادية الجانب. وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المزمنة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يجعل عام 2024 أسوأ سنة مالية في تاريخ الحكومة الفلسطينية. وتجاوز إجمالي الخصومات والمبالغ المحتجزة بين يناير/كانون الثاني2019 وإبريل/نيسان 2025، نحو 1.76 مليار دولار، أي ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و44% من إجمالي الإيرادات الصافية الفلسطينية.

بقاء غزة على المحك

في السياق، أكد تقرير أونكتاد، أنه في حين كان انكماش الاقتصاد الفلسطيني حاداً في جميع أنحاء فلسطين، فإنّ غزة شهدت التأثير الأكثر تدميراً. في عام 2024، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83% مقارنة بعام 2023، بعد انخفاض كبير شهده ذلك العام. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، و6.4% فقط من ذروته عام 2005، مشيراً إلى أن الانهيار الاقتصادي في غزة يعد من بين أكبر الانكماشات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

🇺🇳 The prolonged military operation and long-standing restrictions have driven the economy of the Occupied Palestinian Territory into its most severe contraction on record, wiping out decades of development gains and deepening fiscal & social fragility.



▶️https://t.co/2FJjOx5mjP pic.twitter.com/vhPGFsTuec — UN Trade and Development (@UNCTAD) November 25, 2025

وأضاف أن القيود المفروضة على دخول السلع الإنسانية والتجارية أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم بنسبة 238%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 80%، ودفعت البطالة الجماعية وارتفاع الأسعار جميع سكان غزة إلى ما دون خط الفقر. وبحلول إبريل/نيسان 2025، كان 174500 مبنى في غزة قد تضرر، وهو ما يمثل نحو 70% من منشآت غزة، إذ أدى تصعيد الأعمال العدائية في غزة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المصانع والشركات والمستشفيات والمدارس والجامعات والمباني السكنية والبنوك، بالإضافة إلى أصول حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والزراعة.

وأوضح التقرير أنّ التأثير التراكمي للقصف الإسرائيلي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2025 أدى إلى انقطاع الكهرباء وانخفاض بنسبة 73% في سطوع الليل، وهو مؤشر على انخفاض النشاط الاقتصادي. ووفقاً للتقديرات، فُقد بالفعل أكثر من 69 عاماً من التنمية البشرية. كما تُعد الأزمة في غزة الأشدّ قسوةً على الإطلاق، وذلك استناداً إلى مجموعة بيانات برنامج بيانات الصراع في أوبسالا (السويد).

وتوقع التقرير، في سيناريو متفائل بمعدلات نمو ثنائية الرقم، مدعومة بمستوى كبير من المساعدات الخارجية، أن يستغرق الأمر عقوداً عدّة حتّى تعود غزة إلى مستويات الرعاية الاجتماعية التي كانت عليها قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان وقف إطلاق نار دائم فوراً، وبمجرد بدء التعافي، إعطاء الأولوية للتدخلات المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية الأساسية، الجسدية والنفسية، والمياه النظيفة، واستعادة البنية التحتية الأساسية.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى تدابير عاجلة لتوفير دعم الدخل وفرص العمل، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة المعرضة للخطر، كما أن اقتراح توفير دخل أساسي طارئ شامل في غزة اكتسب أهمية وإلحاحاً أكبر، إذ يواجه جميع السكان فقراً شديداً متعدد الأبعاد".

(رويترز، العربي الجديد)