الأمطار تنعش الزراعة في المغرب بعد سنوات الجفاف

- شهد المغرب تساقطات مطرية وثلجية غير مسبوقة، مما رفع نسبة ملء السدود إلى 55.2% حتى نهاية يناير، محسنًا الوضع الزراعي ومؤديًا إلى تفاؤل المزارعين بتحسن المحاصيل وتكاثر الماشية. - رغم التحسن في الموارد المائية، يواجه المغرب إجهادًا مائيًا هيكليًا بسبب اعتماده على الأمطار، مما يؤثر على الزراعة التي تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر بدوره على النمو الاقتصادي. - دعا المحللون إلى حوكمة المياه بشكل أفضل، مقترحين تنظيم استهلاك المياه ودعم محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مع حلول مثل التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية وبناء سدود صغيرة.

بعد موجة جفاف امتدت لسبع سنوات، يشهد المغرب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني تساقطات مطرية غير مسبوقة أعادت ملء أغلب السدود، وكذلك الأنهار والأحواض المائية في مختلف أنحاء البلاد. وساهمت هذه الأمطار في رفع نسبة ملء السدود إلى نحو 55.2% حتى 28 يناير/ كانون الثاني، مقابل 27.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تقارب 27%. كما شهدت المملكة تساقطات ثلجية كبيرة ساهمت في تغذية المياه الجوفية وتعويض النقص الذي خلّفته سنوات الجفاف السبع.

وفي قرية زعير بضواحي الرباط، أبدى المزارع أحمد الصروخ ابتهاجه بالموسم الفلاحي الحالي، خصوصاً بالنسبة لقطاع تربية الماشية، حيث يتوقع تكاثر القطيع مع توفر الكلأ، إلى جانب تحسن مردودية بعض المحاصيل في ضيعته سواء للبيع أو لتأمين قوت أسرته. وقال الصروخ لوكالة رويترز: "الحمد لله، هذا يبعث على التفاؤل، فبالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الدولة لقطاع المواشي، يأتي الخير من السماء. الجفاف مرهق ومكلف على مستوى العلف والزراعة وحتى نفسياً". وأضاف: "عندما أسرح ببصري على امتداد هذه الروابي وأراها مخضرة، ليس كما أراها قاحلة جرداء".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر، العام الماضي، بعدم ذبح أضاحي العيد بسبب الجفاف، كما قدمت الدولة إعانات مالية إلى مربي الماشية لتوفير العلف، إلى جانب مكافآت تشجيعية للحفاظ على إناث الأغنام وعدم ذبحها، بهدف حماية القطيع الوطني. وكشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان)، أن المملكة شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيادة ملحوظة في التساقطات المطرية.

وأوضح أنها تجاوزت 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما مكّن بعض المناطق من توفير ما يعادل احتياجات سنة كاملة من المياه الصالحة للشرب. وأضاف أن كمية الأمطار المسجلة بين سبتمبر/ أيلول الماضي و20 يناير الحالي تعادل مثلي ما سُجّل في السنة الماضية، وتتجاوز بنسبة 24% المعدل السنوي للفترة الممتدة بين 1990 و2020.

إجهاد مائي

وفي السياق نفسه، قال الملك محمد السادس، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورته الخريفية عام 2022، إنّ "المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي ويمر بمرحلة جفاف صعبة منذ أكثر من ثلاثة عقود"، داعياً إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه. وتساهم الزراعة في المغرب بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 40% من فرص العمل. ووفق تقرير للبنك الدولي، فقد قطاع الزراعة بين عامي 2008 و2023 عشرات الآلاف من فرص العمل، بسبب توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية. ولا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على التساقطات المطرية نظراً إلى طبيعته المناخية شبه الجافة، إذ يقوم النشاط الزراعي في الغالب على مياه الأمطار.

وقال نبيل عادل، أستاذ الاقتصاد والدراسات الجيوسياسية، لـ"رويترز": ما يعرفه القاصي والداني أنّ الاقتصاد المغربي مرتبط ارتباطاً عضوياً بالتساقطات المطرية، فنحن لا نزال اقتصاداً زراعياً، ما يعني أن نسب النمو رهينة بالأمطار. كلما ارتفعت التساقطات، ارتفع الإنتاج الفلاحي والإنتاج الوطني". وأضاف أن من أبرز معوقات الاقتصاد المغربي "بقاؤه رهين تقلبات السنة، فكل سنة ممطرة تعني نقطة أو نقطتين إضافيتين في النمو". وأوضح قائلاً: "رغم أن القطاع الفلاحي لا يشكل أكثر من 13% إلى 14% من الاقتصاد الوطني، فإن هذه النسبة المحدودة تؤثر بقوة في معدل النمو، إذ يمكن أن يسجل نمواً بخمسة في المئة أو تراجعاً بـ13%، وهو ما ينعكس مباشرة على النمو الكلي".

آفاق النمو في المغرب

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط تسارع وتيرة النمو خلال عامي 2025 و2026، مدفوعة بانتعاش القطاع الفلاحي و"استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية نتيجة دينامية الطلب الداخلي في سياق استقرار الأسعار". وقدّرت المندوبية أن تصل نسبة النمو إلى 5% في عام 2026، غير أن خبراء رجحوا تجاوز هذا المستوى، معتبرين أن هذه التوقعات أُعدّت قبل موجة التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدها المغرب أخيراً.

وأوضحت أن الموسم الفلاحي 2025–2026 عرف عجزاً ملحوظاً في التساقطات، إلا أن الأمطار المهمة التي هطلت ابتداء من نهاية نوفمبر الماضي، وتميزت بتوزيع مجالي جيد، ساعدت في تدارك هذا العجز، وعززت آفاق تحقيق موسم فلاحي واعد. كما ستساهم هذه الظروف المناخية في انتعاش مخزونات السدود الوطنية وتغذية الفرشات المائية. وبناءً على ذلك، توقعت المندوبية أن يسجل القطاع الفلاحي نمواً بنسبة 10% في 2026، بعد نموه 3.7% في 2025.

تفاؤل حذر

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى محللون أن المغرب لم يخرج بعد من عنق الزجاجة. وقال نبيل عادل: "المغرب بلد شبه متصحر، والجفاف معطى بنيوي، في حين تبقى التساقطات حالة استثنائية. تجاوز سبع سنوات عجاف هذا العام لا يعني أن الكميات نفسها ستتكرر مستقبلاً". وأضاف: "يجب ألا نغتر بهذه التساقطات ونظن أننا خرجنا من الأزمة، فالإجهاد المائي قائم، والجفاف أصبح قاعدة يجب التعامل معها".

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي أمين سامي أن "القاعدة الذهبية اليوم هي حوكمة المياه"، مشدداً على ضرورة التنظيم والتسعير والمراقبة، وتنظيم عمليات الضخ. وقال: "من دون ذلك، ستذهب أي أمطار هباء. لا بد من عدادات إلزامية للآبار، وتتبع رقمي لحظي، وعقوبات واقعية، وهو توجه دولي واضح في حكامة مياه السقي ومناطق الفرشات المستنزفة". ودعا سامي إلى ربط الدعم الفلاحي بالالتزام المائي وتقليص الزراعات التصديرية عالية الاستهلاك للمياه "لكن بذكاء"، مؤكداً أن "تصدير محاصيل كثيفة الاستهلاك من مناطق تعاني عجزاً مائياً يعني تصدير ماء افتراضياً". وينتقد نشطاء التوسع في زراعة محاصيل مثل البطيخ والأفوكادو والفراولة والطماطم، التي تُعد من أكثر الزراعات استنزافاً للمياه.

ففي منطقة زاكورة جنوب شرقي المغرب، تجاوزت المساحة المزروعة بالبطيخ العام الماضي 24 ألف هكتار، وبلغ الإنتاج نحو مليون طن، مستهلكاً أكثر من 30 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، في منطقة لا تتجاوز فيها التساقطات 61 مليمتراً سنوياً. كما يُعد المغرب من أكبر منتجي الأفوكادو في أفريقيا، بإنتاج بلغ نحو 118.66 ألف طن في موسم 2023–2024، وصادرات تجاوزت 179 مليون دولار، رغم أن هذه الزراعة تستهلك بين 700 و1000 ليتر من المياه لكل كيلوغرام واحد.

وأكد سامي أن المطلوب هو إعداد خريطة وطنية تحدد الزراعات المسموح بها وفق الميزان المائي لكل حوض، مع وضع سقف لتوسع المحاصيل الأكثر استنزافاً للمياه، وتحويل الاستثمارات نحو محاصيل أقل استهلاكاً. كما دعا إلى حلول غير تقليدية، تشمل التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وبناء سدود صغيرة لاستغلال فترات الفيضانات، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الري، لا سيما في المناطق القريبة من المدن. وختم بالقول: "الأمطار منحت المغرب رأسمالاً مائياً وسياسياً مؤقتاً، والمطلوب اليوم الانتقال من سؤال: هل تعافينا؟ إلى سؤال: كيف نستثمر هذا التعافي لتغيير قواعد اللعبة".

