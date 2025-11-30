- يواجه السودان أزمة غذائية حادة مع معاناة أكثر من 21 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 375 ألف شخص الجوع الكارثي، خاصة في الفاشر وكادقلي. - برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية لأكثر من أربعة ملايين شخص شهريًا، ويهدف لمضاعفة المساعدات إلى ثمانية ملايين شخص شهريًا، مع التركيز على الوقاية من المجاعة ودعم العودة إلى الديار. - في المناطق الآمنة، يتعاون البرنامج مع المزارعين لتعزيز الإنتاج الزراعي وإعادة بناء البنية التحتية، مما ساهم في تحسين الأوضاع الغذائية.

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد، إن ملايين الأشخاص في السودان "لايزالون معزولين ويواجهون جوعاً كارثياً" نتيجة استمرار الحرب لأكثر من عامين ونصف العام.

وأفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة في تدوينة على حسابه بمنصة إكس "استفحلت المجاعة في أجزاء من السودان، ولكن بدأ الجوع بالانحسار في الأماكن التي تمكنا من الوصول إليها باستمرار"، مشيراً إلى أن التقدم المحرز في مكافحة المجاعة لا يزال "هشّاً"، وأضاف: "لا يزال الملايين معزولين بسبب النزاع ويواجهون جوعاً كارثياً".

ووفقاً لأحدث تصنيف لمراحل الأمن الغذائي المتكامل الصادر عن برنامج الأغذية العالمي فإنه لا تزال التوقعات العامة للجوع في السودان قاتمة، إذ يواجه أكثر من 21 مليون شخص انعدام أمن غذائي حاداً أو أسوأ، كما يواجه ما يقرب من 375 ألف سوداني المستوى الخامس من التصنيف، أو ما يُعرف بالجوع الكارثي، وهو أعلى مستوى. وتعاني مدينتان مزقتهما أعمال العنف، وهما الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب، من المجاعة.

ووجد التصنيف أن الأوضاع الشبيهة بالمجاعة قد خفت حدتها في تسع مناطق أخرى من البلاد، وهي مناطق تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدة فيها. وبشكل عام، وجد أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد انخفض بمقدار ثلاثة ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي.

وقال مدير التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي روس سميث للموقع الرسمي للبرنامج، "هذا دليل على أنه بفضل إمكانية الوصول إلى هذه المناطق المعرضة للخطر وتقديم المساعدة المستدامة لها، شهدنا تحسناً بمرور الوقت. في حين أن الأماكن التي ما زلنا نشهد فيها مجاعة أو خطر مجاعة هي تلك التي كان وصولنا إليها محدوداً".

دارفور وكردفان

ونقل برنامج الأغذية العالمي أنه مع عودة مئات الآلاف من سكان الخرطوم إلى ديارهم في العاصمة السودانية التي مزقتها الحرب ضاعف بشكل كبير من مساعداته الغذائية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً. مشيراً إلى أنه لا يزال يوصل المساعدات حتى في أجزاء من منطقتي دارفور وكردفان، حيث يحتدم القتال.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه رغم تواضع هذه المكاسب، إلا أنها تُظهر قيمة الزيادة الكبيرة في المساعدات الغذائية التي قدمها البرنامج على مدار عام لبعض المناطق الأكثر جوعاً في السودان، وهي نتائج يدعمها تقرير خبراء جديد. مشيراً إلى أنه رغم أن السودان لا يزال يعاني من أكبر أزمات الجوع في العالم مع تأكيد المجاعة في جزأين منه إلا أنه وفقاً لأحدث تصنيف مرحلي متكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو المرجع العالمي لأزمات الغذاء، توجد مؤشرات مشجعة.

وقال روس سميث للموقع الرسمي للبرنامج "في المناطق التي أتيحت لنا فيها إمكانية الوصول، تمكنا من مضاعفة مساعداتنا ثلاث مرات للمناطق المعرضة لخطر المجاعة، وبالتالي، فقد شهدنا تحسناً في الأمن الغذائي في تلك المناطق".

زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية

وبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي فإن المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي تصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص شهرياً في جميع أنحاء السودان. وتشمل هذه المساعدات مكملات غذائية غنية بالسعرات الحرارية للأمهات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والبقوليات والدقيق والملح والزيت النباتي للنازحين السودانيين أو العائدين حديثاً إلى ديارهم، والمساعدات النقدية أو القسائم في المناطق التي تعمل فيها الأسواق والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول للأشخاص المتنقلين أو في الأماكن التي لا نستطيع الوصول إليها فعلياً.

Famine has taken hold in parts of #Sudan, but where WFP has gained consistent access, hunger is starting to fall.



This lifesaving progress is fragile.



Millions remain cut off by conflict and face catastrophic hunger. https://t.co/b3Hv766GBA — World Food Programme (@WFP) November 30, 2025

سبل مضاعفة المساعدات

وأشار البرنامج الأممي إلى أنه يمكنه مضاعفة مساعداته لتصل إلى ثمانية ملايين شخص شهرياً في حال زاد التمويل وإتاحة الفرص، وفي هذا السياق أوضح سميث "علينا اتباع نهج متوازن للغاية بعملياتنا في السودان. فمن ناحية، علينا العمل على الوقاية من المجاعة والاستجابة لاحتياجات السكان في المناطق التي ينشط فيها النزاع والسعي من أجل الوصول إلى المدنيين أينما كانوا. ولكننا نحتاج أيضاً إلى دعم الظروف الملائمة لعودة الناس إلى ديارهم". بينما قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى العاصمة "الاحتياجات هائلة، ونحتاج إلى وصول غير مقيد إلى جميع المناطق في جميع أنحاء السودان، ونحتاج إلى تمويل مستدام ومرن".

وفي المناطق الأكثر أماناً في شرق السودان، يعمل برنامج الأغذية العالمي مع مزارعي الحبوب والخضراوات لتعزيز إنتاجهم، ومع المجتمعات الريفية لإعادة بناء نقاط المياه والمدارس والحدائق المجتمعية. وخلال موسم الزراعة، يزود برنامج الأغذية العالمي المزارعين بالبذور والأسمدة والآلات الزراعية لتعزيز إنتاج القمح والذرة الرفيعة والخضراوات.

شهد هذا العام أيضاً إنجازات كبيرة في الوصول إلى الجياع في المناطق التي كانت معزولة سابقاً بسبب النزاع. وشمل ذلك جبال النوبة الغربية والمناطق المحيطة بالفاشر، عاصمة شمال دارفور، وهما المنطقتان اللتان ساعدتهما مساعدات برنامج الأغذية العالمي الآن في عكس ظروف المجاعة التي تأكدت العام الماضي.