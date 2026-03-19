الأسواق تودّع رفاهية العيد تحت وطأة الحرب

19 مارس 2026   |  آخر تحديث: 09:12 (توقيت القدس)
- تشهد الأسواق العربية موجة غلاء جديدة بسبب تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ونقص الإمدادات، مما أثر على إنفاق المواطنين في الخليج الغني بالنفط.
- في العراق، تسببت الحرب وارتفاع الأسعار في تبديد فرحة العيد، بينما لجأ المصريون إلى أسواق "فائض المصانع" والسلع منخفضة الجودة.
- في غزة، أصبحت "كسوة العيد" رفاهية نادرة وسط أوضاع إنسانية كارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

 

استقبلت الأسواق العربية موسم العيد على وقع موجة غلاء جديدة، مدفوعة بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ونقص الإمدادات.

ففي الخليج الغني بالنفط، انكمش إنفاق المواطنين بشكل ملحوظ، بينما بددت الحرب وارتفاع الأسعار فرحة العيد في العراق.

وفي مصر، اتجه المواطنون إلى أسواق "فائض المصانع" والسلع منخفضة الجودة، في حين تحولت "كسوة العيد" في غزة إلى رفاهية نادرة وسط أوضاع إنسانية كارثية خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع

السوق القديم في أربيل، 14 مارس 2026 (سيدات سونا/Getty)
الغلاء يلتهم فرحة العيد في العراق: ركود يخيّم على الأسواق

سوق شعبي في المواصي برفح، 9 أكتوبر 2025 (عبد الرحمن رشاد/فرانس برس)
"كسوة العيد" رفاهية في غزة... أوضاع اقتصادية كارثية

سوق العتبة وسط القاهرة، 17 مارس 2026 (العربي الجديد)
المصريون يتجهون إلى الأسواق البديلة في العيد: فوائض المصانع