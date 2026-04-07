الأسواق تترقب مهلة ترامب لإيران: انخفاض الذهب وتقلب الأسهم

- شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.2% في المعاملات الفورية و0.4% في العقود الآجلة، مع تراجع أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم، وسط ترقب لتصريحات ترامب بشأن إيران. - ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 110 دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف بشأن التضخم، حيث لا يتوقع المستثمرون خفضًا في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، وينتظرون مؤشرات التضخم الأميركية. - شهدت بورصة طوكيو تقلبات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، حيث أغلق المؤشر نيكي دون تغيير تقريبًا، مع تأثر الاقتصاد الياباني بتقلبات الشحنات النفطية وتصريحات ترامب غير المتسقة.

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبيل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وتبادلت إيران وإسرائيل الهجمات، إذ رفضت طهران بتحد إعادة فتح مضيق هرمز وقبول اتفاق وقف إطلاق النار عشية الموعد النهائي الذي حدده ترامب للموافقة على مطالبه أو "التعرض للهجوم". وواصلت أسعار النفط مكاسبها، إذ استقرت فوق 110 دولارات للبرميل مع زيادة ترامب حدة تصريحاته ضد إيران.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن الأسواق ترى على نطاق واسع أنه ليس هناك أي فرصة لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام. وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في مارس/ آذار الذي يصدر غدا الأربعاء، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم الأميركية مثل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلكين، والتي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

انخفاض طفيف لأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4638.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.4% إلى 4664 دولارا. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، وهي منصة لتداول المشتقات المالية: "الجميع في حالة ترقب لمعرفة النتيجة التي ستسفر عنها هذه التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس (الأميركي) على مدى الأيام القليلة الماضية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 72.19 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 1% إلى 1959.82 دولارا، وهبط البلاديوم 0.6% إلى 1475.93 دولارا.

تعاملات متقلبة في بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي الياباني دون تغيير وسط تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، جراء تباين مشاعر المستثمرين بين التفاؤل باحتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط والقلق من تهديد ترامب بتصعيد هجماته على إيران إذا لم تعد فتح مضيق هرمز. والاقتصاد الياباني معرض بصورة خاصة لتأثير الصراع على الشحنات والأسعار، إذ تعتمد البلاد على المنطقة لتوفير حوالي 90% من احتياجاتها النفطية. وتأرجح المؤشر نيكي بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعا 0.03% عند 53429.56 نقطة. وبعد تقلبات، أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على صعود 0.3% عند 3654.02 نقطة.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير خبراء الاستراتيجيات لدى شركة (أسيت مانجمنت وان)، إن "ترامب يتحدث بنحو متزايد بأسلوب رد الفعل أو حسب كل موقف على حدة، وأصبحت رسائله أقل اتساقا. ونتيجة لذلك، لا يبدو أن الأسواق تحلل كل تصريح بالدرجة نفسها من الحساسية التي كانت تفعلها في السابق". وأضاف: "في حين أنه يواصل الإشارة إلى جداول زمنية أو تحديد أكثر من مهلة نهائية، يبدو أن المستثمرين يولون مصداقية أقل لتلك التواريخ مقارنة بما كان عليه الحال في السابق". وصعد 142 سهما على المؤشر في حين هبط 81 سهما. وسجلت شركة شيفت لاختبار البرمجيات أفضل أداء من حيث النسبة المئوية بارتفاعها 4.3%. وصعد سهم شركة تي.دي.كيه لتصنيع المكونات الإلكترونية 2.8%. وتراجع سهم شركة تصنيع الشاحنات أرتشيون 7.2% لتكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، وتليها شركة ديسكو لتوريد أدوات القطع الدقيقة لأشباه الموصلات التي هبط سهمها 6.2%.

(رويترز، العربي الجديد)