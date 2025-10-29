- تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن خفض الفائدة لدعم سوق العمل، بينما يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التركيز على المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين. - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% مدعومة بتوقعات خفض الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، كما شهدت المعادن الأخرى ارتفاعات طفيفة، بينما اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع. - تراجعت أسعار النفط بسبب شكوك حول فاعلية العقوبات على روسيا وزيادة محتملة في إنتاج أوبك+، بينما ارتفع المؤشر نيكي الياباني بفضل أداء قوي لأسهم الذكاء الاصطناعي.

تترقب الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض الفائدة بنحو 0.25%، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط وسط توقعات زيادة المعروض. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه اليوم في الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش، إلى ما بين 3.75 و4%، من أجل دعم سوق العمل التي تظهر بوادر ضعف، ما سيشكل ثاني قرار من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع سبتمبر/ أيلول.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غداً الخميس. وعلى الصعيد التجاري، ينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غداً الخميس.

توقعات خفض الفائدة تصعد بأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، صعد الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3977.49 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01.14 بتوقيت غرينتش وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.2% مسجلة 3991.70 دولاراً للأوقية. ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

في الوقت نفسه، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 47.36 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1593 دولاراً، وكسب البلاديوم 1.7% مسجلاً 1417.22 دولاراً.

تراجع النفط

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتواصل سلسلة من الانخفاضات المستمرة منذ ثلاثة أيام، إذ أدت الشكوك حول فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا والزيادة المحتملة في إنتاج تحالف أوبك+ إلى الضغط على السوق. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.11% لتسجل 64.33 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04.11 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات بما يعادل 0.12% إلى 60.08 دولاراً.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لوكالة رويترز أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.02 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 ملايين برميل.

وأدى السحب الأكبر من المتوقع إلى ارتفاع الأسعار لفترة وجيزة خلال أحدث جلسة من التداول ودعَم السوق في وقت مبكر من صباح اليوم. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا"، إنّ السحب المفاجئ من المخزونات الأميركية دعم الأسعار هذا الصباح لكن تقييم تأثيرات العقوبات وموقف تحالف أوبك+ هو ما يحرك الأسواق.

وسجل خاما برنت وغرب تكساس، الأسبوع الماضي، أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو/ حزيران بعد قرار ترامب فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفاً شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت. ومع ذلك، فإن الشكوك إزاء قدرة العقوبات على امتصاص وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار. وانخفض الخامان القياسيان 1.9%، أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة.

وذكر الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا توفر طاقة عالية الجودة بسعر جيد، وأن شركاءها سيقررون بأنفسهم ما إذا كانوا سيشترون طاقتها بعد تطبيق الولايات المتحدة لعقوباتها. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن تحالف أوبك+، أكبر تكتل للدول المنتجة للنفط في العالم، يميل إلى زيادة متواضعة في الإنتاج في ديسمبر. وتوقع مصدران زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يومياً.

انتعاش بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، صعد المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل بالأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت أمس الثلاثاء. وقفز نيكي 1.3% إلى 50867.58 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة عند مستويات قياسية مرتفعة بعدما قالت شركة إنفيديا للرقائق الالكترونية إنها ستبني أجهزة كمبيوتر عملاقة للذكاء الاصطناعي لوزارة الطاقة الأميركية. وصعدت أسهم شركة مايكروسوفت أيضاً بعدما توصلت الشركة إلى صفقة تسمح بإعادة هيكلة "أوبن إيه آي" إلى شركة منفعة عامة مع منح مايكروسوفت حصة قدرها 27% في الشركة المطورة لتطبيق تشات جي بي تي.

وكان أكبر الرابحين في نيكي هو سهم شركة أدفانتيست، صاحب الوزن الثقيل في قطاع الرقائق، والذي ارتفع بنسبة 15.5%، أعقبه سهم ليزرتك الذي قفز بنسبة 5.9%.

(رويترز، العربي الجديد)