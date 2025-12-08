- شهدت أسواق الذهب والنفط انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.5% وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية بنسبة 88% بمقدار 25 نقطة أساس. - استقر الدولار على انخفاض مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية، بينما انخفض مؤشر نيكي الياباني وارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.4%، مع أداء جيد للأسهم المرتبطة بمراكز البيانات وتراجع القطاع المصرفي. - تتابع الأسواق التوترات الجيوسياسية التي تهدد إمدادات النفط من روسيا وفنزويلا، مع محادثات لفرض حظر على الخدمات البحرية الروسية وضغوط أمريكية على فنزويلا.

انتعشت أسواق الذهب والنفط بينما استقر الدولار على انخفاض في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، مع تصاعد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع. وارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر/أيلول بعد نمو قوي لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى فقد القوة الدافعة في الاقتصاد، نهاية الربع الثالث، حين أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.

وجاء ذلك في أعقاب بيانات وظائف القطاع الخاص التي أظهرت أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف العام الشهر الماضي. وعززت التعليقات التي تميل للتيسير النقدي من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي" فمن المحتمل بنسبة 88% خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول. وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في بنك "بي إن واي" في مذكرة للعملاء: "نتوقع أن نرى معارضة، من المؤيدين والرافضين للتيسير النقدي على حد سواء".

ارتفاع الذهب وسط توقعات خفض الفائدة

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% إلى 4215.69 دولاراً للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 4244.80 دولاراً للأوقية. وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهر، والذي لامسه في الرابع من ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كي سي إم" "جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية دون أن تحدث تغيرات مما يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وتوقع ظروف التيسير النقدي يدفع الذهب للصعود". وأضاف "الخفض المتوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع يبقي الدولار تحت السيطرة، وفي الوقت نفسه يمنح سعر الذهب بعض المساحة للتحرك نحو الأعلى". وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

وارتفعت الفضة 0.1% عند 58.35 دولاراً للأوقية بعد أن صعدت لمستوى قياسي بلغ 59.32 دولاراً يوم الجمعة. ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت قيمة المعدن بأكثر من المثلين. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1654.05 دولاراً للأوقية. وتقدم البلاديوم 0.7% إلى 1467.25 دولاراً للأوقية.

صعود النفط

وفي أسواق الطاقة، حامت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، في وقت يتوقع فيه المستثمرون خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع مما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، كما يتابعون عن كثب المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات النفط من روسيا وفنزويلا. وبحلول الساعة 07.22 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.22% إلى 63.89 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.25% إلى 60.23 دولاراً للبرميل. واختتم العقدان جلسة يوم الجمعة، عند أعلى مستوياتهما منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى المستوى الجيوسياسي، لا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئاً، إذ لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل. وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة للعملاء "قد يكون لنتائج المفاوضات الحالية تأثير كبير على سوق النفط". وأضافوا "قد تؤدي النتائج المختلفة المحتملة من مساعي ترامب الأحدث لإنهاء الحرب إلى تأرجح في إمدادات النفط بأكثر من مليوني برميل يومياً".

وفي هذه الأثناء، تجري مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لفرض حظر كامل على الخدمات البحرية ليحل محل سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، مما قد يحد من الإمدادات من ثاني أكبر منتج في العالم. كما كثفت الولايات المتحدة من ضغوطها على فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة والتهديدات بعمل عسكري لإطاحة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت مصادر تجارية ومحللون إن شركات التكرير الصينية المستقلة كثفت مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من صهاريج التخزين البرية باستخدام حصص الاستيراد الصادرة في الآونة الأخيرة، مما خفف من وفرة الإمدادات.

استقرار الدولار على انخفاض

وفي أسواق العملات، استقر الدولار، اليوم الاثنين، بعد عمليات بيع لأسبوعين قبيل أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية على رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ من المرجح خفض سعر الفائدة لكن وجود آراء منقسمة قد يغير الحسابات. وبالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأميركي المرتقب يوم الأربعاء، من المقرر أيضاً عقد اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا.

وحوّم اليورو، الذي يُتداول في نطاق ضيق نسبياً منذ يونيو/حزيران، عند 1.1652 دولار. وارتفع الين ارتفاعاً طفيفاً إلى 155.17 مقابل الدولار إذ وجد استقراراً بعد تراجعه خلال نوفمبر/تشرين الثاني. وجرى تداول الدولار الأسترالي دون أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، والذي حققه الأسبوع الماضي عند 0.6642 دولار. ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي غداً الثلاثاء بعد سلسلة من بيانات التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر.

وتباطأ الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.5784 دولار في حين ارتفع الفرنك السويسري0.1% إلى 0.8034 مقابل الدولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3339 دولار، وتماسك اليوان الصيني عند 7.068 للدولار. ومن المتوقع على نطاق واسع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في البرازيل، حيث يبلغ سعر الفائدة 15% مع احتمال خفضه في الربع القادم.

انخفاض مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر نيكي الياباني، اليوم الاثنين، متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا وسط استمرار حذر المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، دعم الين الأكثر استقراراً بعد موجة من الصعود في الأسابيع القليلة الماضية السوق الأوسع نطاقاً، حتى مع ارتفاع رهانات السوق على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وقدمت المكاسب التي حققتها وول ستريت يوم الجمعة دعماً إضافياً.

وانخفض المؤشر نيكي بأقل من 0.1% إلى 50473.84 بحلول منتصف اليوم. وعلى النقيض من ذلك، زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 3376.43. وكان سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في شركات التكنولوجيا الناشئة الأكثر تراجعاً على المؤشر نيكي إذ نزل 2.5%. وأعقبه سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية والذي انخفض 0.9% وسهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 1%.

وعلى الرغم من انخفاض الأسهم المرتبطة بالرقائق، إلا أن الأسهم المرتبطة بتوقعات زيادة الطلب على مراكز البيانات كانت من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكي. وارتفع سهم فوجيكورا 5.7% وقفز سهم فوجي إلكتريك 4.1%. كان القطاع الأفضل أداء هو قطاع العقارات وارتفع بنسبة 2.6%. وخسر مؤشر القطاع المصرفي 0.7% ليسجل أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية، ولكن ذلك كان بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ عام 1999 الأسبوع الماضي على خلفية توقعات بأن يستأنف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.

(رويترز، العربي الجديد)