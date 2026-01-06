- شهدت الأسواق العالمية تفاعلات ملحوظة بعد خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما أثر على أسواق المعادن النفيسة والعملات والطاقة والأسهم. - ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما تراجعت أسعار النفط مع توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي. - استقر الدولار وارتفعت الأسهم اليابانية مقتفية أثر وول ستريت، وسط تقلبات في الأسواق المالية بعد الإطاحة بمادورو وتأثيرها على السلع الأساسية والعملات المشفرة.

هيمنت تطورات الوضع في فنزويلا على الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ورغم مرور 3 أيام على قيام القوات الأميركية بخطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلا أن الأسواق مازالت تتفاعل وسط ترقب لتأثيراتها في أسواق المعادن النفيسة والعملات والطاقة والأسهم. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى زمام الأمور في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. ودفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ببراءته أمس الاثنين، من تهم تتعلق بالمخدرات، بعد أن أثار خطفه قلق قادة العالم.

كما يراقب المستثمرون أسعار الفائدة الأميركية وسط توقعات بمزيد من الخفض وهو ما ينعش الأسواق. وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إيليا سبيفاك، إن "تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي لم تكن ضارة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيرا فيما يبدو. وبالطبع، لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري أمس الاثنين إن التضخم يتراجع ببطء، لكن هناك خطرا من ارتفاع معدل البطالة على نحو مفاجئ، مما يزيد من احتمال خفض سعر الفائدة. ويتوقع المستثمرون حاليا ما لا يقل عن خفضين لسعر الفائدة الأميركية هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية التي قد ينتهجه البنك المركزي الأميركي.

ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وزاد التوتر في فنزويلا الطلب على أصول الملاذ الآمن. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03.28 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز ثلاثة بالمائة تقريبا في الجلسة السابقة.

وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارا في 26 ديسمبر/ كانون الأول، واختتم العام مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.3% إلى 4465.70 دولارا. وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 78.72 دولارا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر/ كانون الأول. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2327.17 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين الماضي. وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمائة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع. وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1721.74 دولارا للأوقية.

تراجع النفط وسط توقعات زيادة إنتاج فنزويلا

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في ظل دراسة المتعاملين احتمال زيادة إنتاج النفط الخام الفنزويلي في أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، مما عزز التوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.15 دولارا للبرميل، بانخفاض 0.3%.

وقال إد مير، المحلل في شركة ماركس "أعتقد أنه إذا تحققت خطة ترامب ولو جزئيا، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الفنزويلي... وإذا زاد، فسيزيد الضغط على سوق تعاني أصلا من فائض في المعروض". وكان المشاركون في السوق الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم في ديسمبر/ كانون الأول، يتوقعون بالفعل أن تتعرض أسعار النفط لضغوط في 2026 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب.

ومن المرجح أن يزداد الضغط على الأسعار جراء خطف الولايات المتحدة رئيس فنزويلا يوم السبت، مما يزيد من احتمال رفع الحظر الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي، وإمكان زيادة الإنتاج. وقال مصدر مطلع لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الأميركي هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي.

وفنزويلا عضو مؤسس في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وتملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم بنحو 303 مليارات برميل. إلا أن قطاعها النفطي يعاني من تراجع مستمر منذ فترة طويلة، وذلك لأسباب منها نقص الاستثمار والعقوبات الأميركية. وبلغ متوسط إنتاجها العام الماضي 1.1 مليون برميل يوميا. وأفاد محللون في قطاع النفط بأن إنتاج فنزويلا قد يرتفع بما يصل إلى نصف مليون برميل يوميا خلال العامين المقبلين في حال استقرار الأوضاع السياسية واستمرار الاستثمارات الأميركية. وفي اجتماع قصير عُقد يوم الأحد، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية.

استقرار الدولار مع انحسار المخاوف بشأن فنزويلا

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع بدء التداول في آسيا اليوم الثلاثاء، مع تراجع حدة التوتر في السوق بسبب العمل العسكري الأميركي في فنزويلا وتحفيز تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تميل للتيسير النقدي المخاطرة في وول ستريت. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات، 98.36، مرتفعا 0.04% بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام أمس الاثنين.

وقال رودريغو كاتريل، خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن "السوق ليست قلقة حقا حيال ما يحدث على الصعيد الجيوسياسي، على الأقل على المدى القريب". وأضاف أن هذه البيئة "تقلل من جاذبية أصول الملاذ الآمن، وقد رأينا الدولار في وضع صعب". وشهدت الأسواق المالية تقلبات بعد الإطاحة الدرامية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، مما أثار اضطرابات في أسواق السلع الأساسية.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بأسعار السلع الأساسية، 0.1% في أحدث تداولات إلى 0.6713 دولار. ونزل أيضا الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5784 دولار. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 156.72 ينا. وتعرض الدولار لضغوط أمس بسبب تعليقات تلمح إلى التيسير النقدي صدرت عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري، وهو عضو في لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي هذا العام، والذي قال لشبكة (سي.إن.بي.سي) إنه يرى خطرا من أن معدل البطالة قد يرتفع.

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط مع انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا. واستقر الدولار في أحدث تعاملات أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية في هونغ كونغ عند 6.983 يوان. وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1713 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3533 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بيتكوين 0.2% إلى 93900.82 دولار، وتراجعت إيثر 0.4% إلى 3226.50 دولارا.

ارتفاع الأسهم اليابانية

وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر أداء وول ستريت القوي الليلة الماضية، وقادت أسهم الطاقة والقطاع المالي المكاسب. وارتفع المؤشر نيكي 0.6% إلى 52141.68 نقطة عند الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 1.2% إلى 52456.03 نقطة، مقتربا قليلًا من أعلى مستوى قياسي له عند 52636.87 نقطة الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقفز المؤشر ثلاثة بالمائة ليغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى مستوى قياسي، بعد صعوده 1.19% إلى 35190.3 نقطة. وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري "اتخذ المستثمرون نهج الحذر وباعوا الأسهم لجني الأرباح مع اقتراب المؤشر نيكي من مستوى قياسي". لكن السوق بشكل عام كانت متماسكة، مع ارتفاع أسهم شركات تكرير النفط والبنوك.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية، إذ أسهمت الأسهم المالية الصاعدة في رفع المؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات الطاقة بعد عملية عسكرية أميركية أفضت إلى خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

(رويترز، العربي الجديد)