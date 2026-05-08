- أسعار الذهب والمعادن النفيسة: شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.3% في المعاملات الفورية، مع مكاسب أسبوعية متوقعة بنسبة 1.9%، وسط تفاؤل بإمكانية اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم. - أسواق النفط: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد تقارير عن اقتراب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، رغم التراجع الأسبوعي المتوقع بنسبة 6%. - العملات والأسواق المالية: ارتفع الدولار طفيفًا مقابل العملات الرئيسية، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية بسبب التطورات الجيوسياسية وتهديدات ترامب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، متوجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تبادلهما الضربات في مضيق هرمز الخميس، في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، قالت إيران إن الوضع عاد إلى طبيعته، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار الهدنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4700.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، فيما زاد المعدن الأصفر بنسبة 1.9% منذ بداية الأسبوع. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 4709.90 دولارات. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 79.10 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 2032.70 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1482.50 دولاراً.

النفط

صعدت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم، بمقدار 1.41 دولار، أو بنسبة 1.41%، إلى 101.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.12 دولار، أو بنسبة 1.18%، إلى 95.93 دولاراً للبرميل، بعدما كانت الأسعار قد قفزت بأكثر من 3% في مستهل التعاملات.

وجاء هذا الارتفاع لينهي ثلاثة أيام من التراجعات، بعدما أشارت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً إلى مرحلة لاحقة. ورغم صعود الأسعار اليوم، يتجه الخامان لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 6%.

الدولار

بدأ الدولار التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مرتفعاً مقابل معظم العملات الرئيسية، فيما حافظ الين الياباني على استقراره إلى حد كبير عقب تلميحات جديدة صادرة عن السلطات في طوكيو. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 98.235 نقطة. وأدى تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك، يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع دون تغير يُذكر.

ويتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مارس/آذار، بينما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات محلية قد تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر. في المقابل، استقر اليورو عند 1.1727 دولار، ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف. كما بلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولار، فيما تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، مع اتجاه العملتين لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تحسن شهية المخاطرة خلال الأيام الماضية. وظل المتعاملون يركزون على الين الياباني، بعدما أسهمت التدخلات الأخيرة والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في طوكيو في كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد كبير عند 156.995 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة. إذ انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى 611.69 نقطة عند الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش. وسارت الأسواق في أنحاء القارة على النهج نفسه، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.9% و0.5% على الترتيب.

وظلت الأسهم الأوروبية حساسة تجاه التطورات الجيوسياسية، إذ أثقل اعتماد القارة على الطاقة كاهل الأسواق وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على التضخم والنمو. وتتوقع الأسواق المالية حاليا ثلاث زيادات أو أكثر في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال 12 شهرا المقبلة. وتأثرت ثقة المستثمرين أيضا بتهديد ترامب بفرض رسوم "أعلى بكثير" على الاتحاد الأوروبي إذا لم تنفذ بنود الاتفاقية التجارية بحلول الرابع من يوليو/تموز.

وتراجع سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، 5.2% بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح السنوية بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. وارتفع سهم شركة أماديوس الإسبانية لتكنولوجيا السفر 3.7% بعد الإعلان عن أرباح أساسية فصلية فاقت توقعات السوق ومع الإبقاء على توقعاتها دون تغيير.

(رويترز، العربي الجديد)