الأسواق اليوم | هبوط الذهب مع تضاؤل فرص خفض الفائدة

- تراجعت أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية، مع تلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة بسبب بيانات الوظائف الأميركية القوية وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في المنطقة. - انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين، بينما استقر البلاديوم، وسط ضعف السيولة في الأسواق بسبب العطلات في آسيا وأوروبا. - ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.10% مع تجاهل المستثمرين تهديدات الرئيس الأميركي بالهجوم على البنية التحتية الإيرانية، وركزوا على احتمالات تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الحرب على إيران وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 178 ألف وظيفة في مارس/ آذار، وهو أكبر معدل زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.3%. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار. وارتفع خام برنت مع استمرار تأثر إمدادات الطاقة العالمية بالحرب في المنطقة ويستبعد المتعاملون بشكل شبه تام أي احتمال لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا العام. وقبل بدء الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا العام.

انخفاض الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4631.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.06 بتوقيت غرينتش، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم إبريل/نيسان 0.5% إلى 4657.50 دولارا في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة. وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "جاءت أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية قوية، مما زاد من قلق البنوك المركزية التي تميل للتشديد، في حين لا يزال استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بصعود النفط تنال من بريق الذهب كملاذ آمن معتاد".



وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 71.98 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1970.38 دولارا، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولارات.

صعود بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين، إذ تجاهل المستثمرون إلى حد كبير أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، وركزوا بدلا من ذلك على المؤشرات التي تشير إلى احتمال تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط. وصعد نيكي 1.10% إلى 53709.58 نقطة بحلول الساعة 01.16 بتوقيت غرينتش، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.53% إلى 3664.43 نقطة.

(رويترز، العربي الجديد)