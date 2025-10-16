الأسواق اليوم | مستوى قياسي جديد للذهب والنفط يرتفع والدولار يتراجع

- ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% بعد تعهد الهند بوقف شراء النفط من روسيا، مما يهدد بنقص الإمدادات العالمية وسط توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين وعقوبات بريطانية على شركات روسية. - شهد الذهب ارتفاعًا قياسيًا كملاذ آمن بسبب الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، مما عزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين. - تراجع الدولار الأميركي بسبب النزاعات التجارية مع الصين وتكهنات بخفض الفائدة، بينما ارتفع اليورو والين الياباني، وانخفض الدولار الأسترالي بسبب ارتفاع البطالة، وسط ترقب لتوجهات السياسة النقدية.

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب بين ارتفاع أسعار النفط واقتراب الذهب من مستويات قياسية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي المخاوف بشأن الاقتصاد.

أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% تقريباً اليوم الخميس، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بوقف بلاده شراء النفط من روسيا، في خطوة قد تؤدي إلى استنزاف الإمدادات في الأسواق العالمية. بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتاً، أو 0.87%، إلى 62.45 دولاراً للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتاً، أو 0.98%، لتصل إلى 58.84 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد لامسا أدنى مستوياتهما منذ أوائل مايو/أيار في الجلسة السابقة بفعل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير محتمل في 2026، مع زيادة إنتاج أوبك+ وضعف الطلب العالمي. وقال ترامب، أمس الأربعاء، إن الهند ستوقف مشترياتها من النفط الروسي، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستسعى بعد ذلك لإقناع الصين بخطوة مماثلة ضمن جهودها لقطع إيرادات موسكو من الطاقة والضغط عليها للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وتعد روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، إذ تمدها بنحو ثلث وارداتها من الخام. ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على استفسارات بشأن هذا التعهد، لكن مصادر مطلعة ذكرت أن بعض شركات التكرير الهندية تستعد لخفض وارداتها تدريجياً من النفط الروسي. كما صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه أبلغ نظيره الياباني كاتسونوبو كاتو بتوقع واشنطن أن توقف اليابان أيضاً استيراد منتجات الطاقة الروسية.

الهند والصين هما أكبر مشترين للنفط الروسي المنقول بحراً، وتخضع صادرات موسكو لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال المحلل توني سيكامور، من شركة A.J للأسواق المالية، إن هذه التطورات "إيجابية لسعر النفط الخام لأنها ستجعل مشترياً رئيسياً مثل الهند يوقف وارداته من النفط الروسي".

وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، شملت أربع منشآت لتخزين النفط و44 ناقلة ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الذي ينقل الخام الروسي، إضافة إلى شركة نايارا للطاقة المحدودة، وهي مصفاة مملوكة لروسيا في الهند.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية حول المخزونات الأسبوعية، بعد أرقام متباينة من معهد البترول الأميركي، الذي أشار إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 7.36 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وزيادة مخزونات البنزين بـ2.99 مليون برميل، مقابل انخفاض مخزونات نواتج التقطير بـ4.79 ملايين برميل.

ويرى المحللون أن ارتفاع مخزونات الخام والبنزين يعكس ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالمياً، بينما يشير تراجع نواتج التقطير إلى زيادة الطلب على الديزل. ويتوقعون ارتفاع المخزونات الأميركية الإجمالية بنحو 0.3 مليون برميل فقط الأسبوع الماضي.

الذهب في مستوى قياسي جديد

واصل الذهب صعوده إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مع ترجيحات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار. بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولاراً للأوقية بعدما لامس مستوى قياسياً هو 4225.69 دولاراً. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4239.70 دولاراً.

ويُعد الذهب أحد أبرز أصول التحوط خلال فترات عدم اليقين، إذ يزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وقد ارتفع 61% منذ بداية العام. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% ليحوم قرب أدنى مستوياته في أسبوع، ما يجعل المعدن النفيس أرخص لحاملي العملات الأخرى. وأشار خبراء إلى أن ارتفاع الذهب يعود إلى المخاطر الجيوسياسية، والتوقعات بخفض الفائدة الأميركية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن.

ويتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، يليه خفض آخر في ديسمبر/كانون الأول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 53.16 دولاراً للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسياً عند 53.60 دولاراً يوم الثلاثاء، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1665.70 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1540.36 دولاراً.

الدولار يتراجع وسط الضبابية السياسية والاقتصادية

تراجع الدولار، اليوم الخميس، متأثراً بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتكهنات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. ارتفع اليورو 0.14% إلى 1.1664 دولار مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، كما صعد الين الياباني إلى 150.52 للدولار، وهو أعلى مستوى له خلال الفترة نفسها.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 98.512 متجهاً نحو انخفاض أسبوعي قدره 0.33%. وفي ظل النزاع التجاري المتصاعد، انتقدت واشنطن القيود الصينية الجديدة على تصدير المعادن الأرضية النادرة ووصفتها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية، بينما ردت وزارة التجارة الصينية معتبرة الانتقادات الأميركية "نفاقاً"، مشيرة إلى الإجراءات الأميركية ضد الشركات الصينية.

ورغم ذلك، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية هذا الشهر، وفقاً لتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وبينما واصل الجانبان تطبيق هدنة تجارية مدتها ستة أشهر تم تمديدها عدة مرات، أشار بيسنت إلى إمكانية تمديدها مجدداً. في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6485 دولار أميركي بعدما أظهرت البيانات ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات خلال سبتمبر/أيلول، ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة في أستراليا. ومع دخول الإغلاق الحكومي الأميركي أسبوعه الثالث، يركز المستثمرون على تصريحات صناع القرار لمعرفة توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المتعاملون تيسيراً نقدياً بواقع 48 نقطة أساس خلال 2025، ما يعني تنفيذ خفضين إضافيين في أسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي الأميركي أمس إلى أن النشاط الاقتصادي لم يشهد تغيراً كبيراً، فيما ظل التوظيف مستقراً، مع مؤشرات إلى ضعف سوق العمل وتراجع الإنفاق. وفي اليابان، تتركز الأنظار على التطورات السياسية بعد فشل البرلمان في تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس وزراء جديد، رغم فوز ساناي تاكايتشي برئاسة الحزب الديمقراطي الحر، إلا أن فرصها لتصبح أول رئيسة وزراء للبلاد تضاءلت بعد انسحاب حزب كوميتو من التحالف الحاكم.

(رويترز، العربي الجديد)