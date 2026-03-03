الأسواق اليوم | قفزة تاريخية في تكاليف شحن النفط وصعود الذهب

- شهدت أسعار شحن النفط والغاز ارتفاعًا حادًا نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وإغلاق إيران لمضيق هرمز، مما أثر على تكاليف الشحن ورفع أسعار النفط والغاز في أوروبا. - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي بسبب الإقبال على الأصول الآمنة وسط الصراع المتصاعد، مع تباين أداء المعادن النفيسة الأخرى. - تسبب التصعيد العسكري في اضطرابات بالنقل الجوي والملاحة، وارتفاع مؤشر الدولار، وتوقف شحن الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الشحن اليومية.

أفادت بيانات شحن ومصادر، اليوم الثلاثاء، بأن الأسعار العالمية لشحن النفط والغاز ارتفعت بشكل حاد، إذ وصلت تكاليف ناقلات النفط العملاقة في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع احتدام الصراع بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف طهران السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وتوقف الشحن عبر مضيق هرمز بين إيران وعُمان، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط المستهلك عالمياً إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، بعدما تعرضت سفن في المنطقة لهجمات ضمن ردّ إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأدى هذا الاضطراب، إلى جانب المخاوف من إغلاق طويل الأمد، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا، فيما قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 10% هذا الأسبوع، بعد إغلاق عدد من منشآت النفط والغاز في المنطقة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ارتفاع تكلفة الشحن القياسية للناقلات الضخمة المستخدمة لنقل مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط إلى الصين إلى مستوى قياسي بلغ 4237.36 دولاراً يومياً أمس الاثنين، متضاعفة مقارنة بيوم الجمعة، ومواصلة مكاسبها من أعلى مستوى في ست سنوات المسجل الأسبوع الماضي، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وردّت إيران بقصف دول في الخليج، ما دفع عدداً منها إلى إغلاق منشآت نفط وغاز في إجراء احترازي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله إن مضيق هرمز مغلق، محذراً من إطلاق النار على أي سفينة تحاول العبور، فيما نقلت فوكس نيوز عن القيادة المركزية للجيش الأميركي تأكيدها أن المضيق لم يُغلق رغم التحذيرات الإيرانية.

كذلك قفزت أسعار الشحن اليومية لناقلات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40% أمس، بعد توقف قطر عن الإنتاج. وقال فريزر كارسون، المحلل الرئيسي للغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة وود ماكنزي، إنّ أسعار الشحن الفورية قد تتجاوز 100 ألف دولار هذا الأسبوع بسبب نقص المعروض، مشيراً إلى أن توفر السفن لبقية مارس/ آذار محدود للغاية في ظل تراكم الأعمال الناتج من اضطرابات فبراير/ شباط. وأضاف أن المنافسة ستكون شديدة على أي سفن متاحة، مرجحاً استمرار توقف الشحن إلى حين التأكد من سلامة المرور عبر مضيق هرمز. وأكد سمسار شحن نفط، طلب عدم الكشف عن هويته، صعوبة تقييم الأسعار في الخليج بعد تعليق عدد من مالكي السفن عملياتهم إلى أجل غير مسمى.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد الحرب الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما يرافقها من مخاوف تحول الصراع إلى حرب إقليمية طويلة الأمد. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5377.21 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع. كذلك ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان بنسبة 1.5% إلى 5391.90 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في "كي سي إم تريد"، إن ضبابية نطاق الصراع ومدته تعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. ورغم اقتراب الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع مدعوماً بالطلب التحوطي، فإن العلاقة العكسية التقليدية بين الدولار والذهب تضعف في فترات عدم اليقين، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصلين معاً. وأشار ووترر إلى أن الذهب كان يمكن أن يسجل مستويات أعلى لولا قوة الدولار، لافتاً إلى أن مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتراجع الشحن عبر مضيق هرمز باتت محور اهتمام الأسواق. وأدى التصعيد العسكري إلى اضطراب واسع في النقل الجوي العالمي وتعطل الملاحة عبر المضيق، مع سقوط عشرات الضحايا في إيران ولبنان.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 86.20 دولاراً للأوقية، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في الجلسة السابقة. في المقابل، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 2316.50 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1795.08 دولاراً. وفي السياق، عزز الارتفاع الحاد للدولار عقب الضربات الأميركية على إيران ثقة المستثمرين بدوره ملاذاً آمناً عالمياً، إذ صعد مؤشر الدولار بنحو 1% أمس الاثنين، مسجلاً أفضل أداء يومي له في سبعة أشهر، قبل أن يستقر عند 98.49 نقطة اليوم الثلاثاء، وفق بيانات السوق.

(رويترز، العربي الجديد)