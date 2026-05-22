الأسواق اليوم | صعود النفط وتراجع الذهب والدولار مستقر

- شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا بسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، حيث تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية والعقود الآجلة الأمريكية. - ارتفعت أسعار النفط نتيجة الشكوك حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الخلافات حول مخزون اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، مما أدى إلى زيادة في العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط. - استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مدعومًا بانخفاض طلبات إعانة البطالة وارتفاع نشاط التصنيع، مما أثر على العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، اللذين عززا التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي). وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4522.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش. كما انخفض المعدن النفيس بنحو 0.3% خلال الأسبوع حتى الآن، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 4524.40 دولارا.

وظل الدولار قريبا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال إدوارد مير، المحلل لدى "ماركس"، إن "ما يدفع الذهب إلى الانخفاض هو قوة الدولار، الذي يصعد بدوره بفعل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى حد كبير في أنحاء العالم".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات مع إيران، لكن مخزون طهران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز لا يزالان من النقاط الخلافية. وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل نهاية العام، مع احتمال يبلغ 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مراسم أداء اليمين لكيفن وارش، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ستجري بحضور ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة. من جهته، قال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، أمس الخميس، إن استجابة الشركات والمستهلكين للصدمات الاقتصادية المستمرة ستحدد ما إذا كان بوسع البنك المركزي الأميركي تجاهل التضخم المرتفع حاليا، أم أنه يحتاج إلى النظر في رفع أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 76.32 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.3% ليصل إلى 1959.20 دولارا، في حين استقر البلاديوم عند 1377.89 دولارا.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، لكن السوق لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية. وقال مصدر إيراني كبير لـ"رويترز" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن جرى تضييق الهوة بين الجانبين، فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات، لكن فرض أي رسوم على عبور المضيق سيكون غير مقبول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.38 دولار، أو 2.3%، لتصل إلى 104.96 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.73 دولار، أو 1.8%، لتصل إلى 98.08 دولارا للبرميل. وكان كلا المؤشرين قد انخفضا بنحو 2% أمس الخميس، ليسجلا أدنى مستوياتهما عند التسوية في ما يقرب من أسبوعين.

الدولار

استقر الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع، بعد تداولات متقلبة خلال الليل بفعل الإشارات المتضاربة بشأن مساعي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المستثمرين تمسكوا بأمل إحراز بعض التقدم. وتمسكت واشنطن وطهران بمواقف متعارضة بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، إلا أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات.

وأدت هذه الرسائل المتضاربة إلى تقلبات حادة في الأسواق خلال الليل، لكن تحركات العملات اتسمت بالهدوء إلى حد كبير في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين مزيدا من الوضوح. وارتفع مؤشر الدولار قليلا ليستقر عند 99.24 نقطة مقابل سلة من العملات، وهو مستوى لا يبتعد كثيرا عن ذروته البالغة 99.515 نقطة، التي سجلها في الجلسة السابقة، وهي الأعلى منذ السابع من إبريل/نيسان.

وانخفض اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1613 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3431 دولار. ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، بعدما تراجع بأكثر من 2% الأسبوع الماضي بسبب الأزمة السياسية في بريطانيا. وتلقى الدولار دعما إضافيا من بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى جانب ارتفاع نشاط التصنيع إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال مايو/أيار، ما يؤكد متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي"، بشأن الحرب في المنطقة: "نحن نقترب من نهاية الأسبوع الثاني عشر، ومرّت ستة أسابيع على سريان وقف إطلاق النار، ولست مقتنعا حقا بأننا اقتربنا من التوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران". وأضاف: "ما زلت أشعر بوجود مخاطر تدفع الدولار إلى مزيد من الارتفاع، لأنني لا أرى حقا مخرجا من هذه الأزمة في المنطقة من دون أن تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر حزما".

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.06% إلى 0.7145 مقابل الدولار الأميركي، فيما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5873 دولار كما أدت قوة الدولار واستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى إضعاف الين الياباني، الذي كافح اليوم الجمعة للبقاء فوق مستوى 159 ينا مقابل الدولار. وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.1% إلى 159.09 ينا للدولار، رغم ما يُحتمل أنه كان تدخلا من طوكيو قبل أسابيع قليلة لدعم العملة، الأمر الذي أبقى المتداولين في حالة ترقب لأي تحركات جديدة من السلطات اليابانية.

(رويترز، العربي الجديد)