الأسواق اليوم | صعود النفط وتراجع الذهب مع تصاعد أزمة مضيق هرمز

- شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3993.83 دولارًا للأوقية، متأثرة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط. - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع بسبب التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة بعد استهداف ناقلتين إماراتيتين. - استقر الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية والآسيوية نتيجة المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية.

انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، إذ أدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عزز مخاوف التضخم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أسعار الذهب بخلاف التوترات الجيوسياسية؟ كيف يمكن أن يؤثر تصاعد أزمة مضيق هرمز على سلاسل الإمداد العالمية بخلاف النفط؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3993.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش بعدما خسر حوالي 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند 4000.70 دولار.

ويترقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو/حزيران المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثاً عن مؤشرات جديدة حول التضخم ومسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة، مع تركيز الاهتمام أيضا على بيانات مؤشر أسعار المنتجين والشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش أمام الكونغرس هذا الأسبوع.

وقال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي، أمس الاثنين، إن البنك ربما يحتاج لرفع أسعار الفائدة "في المدى القريب" إذا أظهرت البيانات القادمة استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من المستهدف عند 2%، واصفاً السياسة النقدية بأنها عند مفترق طرق. وكثف المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي توقعات عند نحو 78% برفعها بعدما كانت 57% قبل أسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 56.98 دولاراً للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوعين. ونزل البلاتين 1% إلى 1589.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1242.54 دولاراً.

النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط 3%، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران وصعّدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 1.50 دولار أي بنسبة 1.8% لتصل إلى 84.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.70 دولار أي بنسبة 2.2% ليصل إلى 79.84 دولاراً للبرميل. وقفز خام برنت 9.6% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو/أيار 2020. وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو/حزيران لإنهاء الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية خلال الساعات الماضية أن ناقلتين تابعتين للإمارات تعرضتا لاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، مما أسفر عن مقتل بحار هندي وإصابة ثمانية من طاقمي الناقلتين. في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين إن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، مضيفا أنه يريد أن تحصّل الولايات المتحدة رسوما مقابل حماية الدول التي تقدم لها المساعدة في مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "من الواضح أن التصعيد الأخير، بما في ذلك إعادة فرض الولايات المتحدة الحصار والردود الإيرانية، قد أدى إلى ظهور مخاطر جديدة في السوق". وأضاف: "على الرغم من عدم حدوث إغلاق كامل، فإن الأهداف المتضاربة للجانبين تجعل صورة الإمدادات ضبابية بشكل كبير". وقال سيمون وونج مدير المحافظ لدى جابيلي فاندز في مذكرة: "إذا وسّع الحوثيون نطاق هجماتهم لتشمل منتجات النفط الخام السعودية في البحر الأحمر، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم اليقين بشأن تدفقات النفط الخام من المنطقة".

الدولار

استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات للتضخم في الولايات المتحدة بعدما أدت توترات المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين ظل الين تحت ضغط وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو عند 101.27. واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1383 دولار، بينما تم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3347 دولار.

وظل الين الياباني ثابتا تقريبا مقابل الدولار عند 162.40 ينا للدولار، مما أعاد المتداولين إلى حالة التأهب لاحتمال تدخل السلطات في طوكيو، إذ لا تزال العملة اليابانية تحوم عند أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وتراجع الين الياباني أمام الدولار أمس الاثنين، بعدما ذكرت رويترز أن طوكيو ليست لديها خطط وشيكة لتغيير توزيع الأصول في صناديق التقاعد الحكومية، مما خفف من التوقعات بدعم الأصول المحلية على المدى القريب. وصعد الين والسندات اليابانية يوم الجمعة، بعدما قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة ستبحث عن سبل لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية.

ووصل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6915 دولار مقابل الدولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.24% مقابل الدولار إلى 0.5762 دولار. وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.23% إلى 62293.66 دولاراً. وزاد سعر إيثر 0.56% إلى 1775.54 دولاراً.

الأسهم

وتراجعت الأسهم الأميركية في التعاملات الآجلة بنسبة 0.3% مع قيام الولايات المتحدة بشن المزيد من الضربات على إيران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قيام واشنطن بإعادة حصار إيران في مضيق هرمز. وفي الأسواق الآسيوية تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1% ليصل إلى 66574.96 نقطة. وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.2% ليصل إلى 6589.37 نقطة.

وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.8% إلى 3884.32 نقطة، رغم أن الحكومة الصينية أعلنت زيادة صادرات الصين خلال يونيو/حزيران بنسبة 27% سنويا، بفضل الطلب القوي على رقائق الكمبيوتر والتكنولوجيا الأخرى المرتبطة بانتشار الذكاء الاصطناعي. وفي بورصة هونغ كونغ ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.1% إلى 24230.46 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إس أند بي/أيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8767 نقطة.

وفي بورصة وول ستريت الأميركية للأوراق المالية، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أمس بنسبة 0.8% بعد تحقيق مكاسب خلال أربعة من الأسابيع الخمسة الماضية، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 138 نقطة بنسبة 0.3%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.6%.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بشدة ومنها سهم مايكرون تكنولوجي، الذي انخفض بنسبة 4.4%، في حين حقق مكاسب إجمالية منذ بداية العام الحالي بنسبة 243.1% تقريبا. ويعود هذا الارتفاع إلى الأرباح الحقيقية، إذ أدى التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على رقائق ذاكرة الكمبيوتر وغيرها من المكونات.

في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من أن تكون أسعار أسهم شركات التكنولوجيا قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وأن هذا الطلب على منتجاتها قد لا يكون مستداما إذا لم يحقق الذكاء الاصطناعي العوائد والإنتاجية المتوقعة. وتراجع سهم إنيفيديا كورب للرقائق بنسبة 3.5%. ونظرا لأنها أصبحت الشركة الأكبر في وول ستريت من حيث القيمة السوقية بسبب حالة الهوس المحيطة بالذكاء الاصطناعي، أصبح سهمها الأكثر تأثيرا على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

(رويترز، العربي الجديد)