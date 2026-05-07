الأسواق اليوم | صعود النفط واستقرار الذهب

- استقرار أسعار الذهب والمعادن النفيسة: استقرت أسعار الذهب عند 4688.16 دولاراً للأوقية بعد ارتفاع بنسبة 3%، بينما شهدت المعادن الأخرى تبايناً، حيث تراجعت الفضة وارتفع البلاتين وانخفض البلاديوم. - تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق النفط والعملات: ارتفعت أسعار النفط مع زيادة خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بينما ظل الدولار تحت الضغط، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والين الياباني. - أداء الأسواق الآسيوية وتوجيهات الصين للبنوك: ارتفعت الأسهم الآسيوية بآمال اتفاق سلام، بينما طلبت الصين من البنوك وقف قروض لبعض المصافي المتأثرة بالعقوبات الأميركية.

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، مع التزام المستثمرين الحذر بانتظار مزيد من التفاصيل حول اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4688.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز بنحو 3%، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ 27 إبريل/نيسان. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% إلى 4696.60 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 77.16 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 2062.50 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1533.25 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لآفاق التوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً، أو 0.9%، إلى 102.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 1.2%، إلى 96.20 دولاراً للبرميل.

في السياق، طلبت السلطات الصينية من أكبر البنوك في البلاد، وقف منح قروض جديدة لعدد من المصافي التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب صلاتها بالنفط الإيراني، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ، أمس عن مصادر مطلعة. وذكرت الوكالة أن الهيئة الوطنية الصينية للرقابة المالية أصدرت توجيهات شفهية تدعو البنوك إلى الامتناع مؤقتاً عن تقديم قروض جديدة مقومة باليوان إلى خمس مصافٍ خضعت أخيراً للعقوبات الأميركية، من دون المطالبة بسداد القروض الحالية. كما طلبت السلطات من البنوك مراجعة تعاملاتها التجارية مع شركات من بينها مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" في داليان، أكبر المصافي الخاصة في الصين. ويأتي هذا التوجيه، الذي صدر قبل الأول من مايو/أيار، في تناقض مع موقف وزارة التجارة الصينية التي دعت الشركات، في إشعار صدر في الثاني من مايو/أيار، إلى تجاهل العقوبات الأميركية. ويعد هذا التحرك أول استخدام فعلي من جانب الصين لإجراءات الحجب التي أقرتها عام 2021، والهادفة إلى حماية الشركات الصينية من العقوبات والتدخلات الأجنبية التي تعتبرها بكين غير مبررة.

وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 7% أمس الأربعاء، وسط تفاؤل بإمكان انتهاء الحرب في المنطقة. إلا أنهما قلصا خسائرهما بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوقت لا يزال مبكراً لإجراء محادثات مباشرة مع طهران، فيما وصف نائب إيراني بارز المقترح الأميركي الأخير بأنه أقرب إلى "قائمة أمنيات" منه إلى اتفاق واقعي.

الدولار

ظل الدولار تحت الضغط اليوم الخميس، إذ دعمت آمال خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة العملات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار النفط، في وقت واصلت فيه طوكيو التلميح إلى دعم الين، ما دفع المضاربين إلى توخي الحذر. وعبر محللون عن مخاوفهم من أن أي اتفاق لا يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً.

وساهم تراجع أسعار النفط، خلال الليلة الماضية، في تهدئة مخاوف التضخم، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وهبط مؤشر الدولار إلى 97.950، ليظل بعيداً عن المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 99.092.

في المقابل، استفاد اليورو من تراجع أسعار النفط، نظراً لاعتماد أوروبا بشكل أكبر على واردات الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة، ليرتفع 0.1% إلى 1.1757 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1797 دولار خلال التداولات الليلية. كما تلقى الين دعماً إضافياً من تكهنات بتدخل السلطات اليابانية مجدداً لشراء العملة، ما دفع الدولار إلى التراجع إلى 155 يناً خلال التداولات، قبل أن يسجل لاحقاً 156.15 يناً وسط حذر المتعاملين. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن السلطات اليابانية تدخلت، الخميس الماضي، وتشير بيانات الأسواق إلى أنها باعت نحو 35 مليار دولار لدعم الين. ومنذ ذلك الحين، شهدت الأسواق ثلاث قفزات مفاجئة في العملة اليابانية حتى أمس الأربعاء.

الأسهم الآسيوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يسمح باستئناف إمدادات النفط من الخليج. وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5.7%، ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 62,915.87 نقطة، بعد إعادة فتح الأسواق في طوكيو عقب عطلة "الأسبوع الذهبي". وحقق المؤشر مكاسب بنحو 18% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وحوالي 73% خلال العام الأخير، مدفوعاً بعمليات شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3% ليصل إلى 26,559.86 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9% إلى 8,870.70 نقاط. في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4% إلى 3,753.08 نقاط، مع اتجاه المتداولين إلى جني الأرباح بعدما قفز المؤشر بنحو 7% في الجلسة السابقة متجاوزاً مستوى 7 آلاف نقطة للمرة الأولى. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.1%.

(رويترز، العربي الجديد)