الأسواق اليوم | صعود الذهب وهبوط الدولار وتفاؤل في الأسهم

ارتفع الذهب بأكثر من 2% اليوم الأربعاء، مدعوماً بتراجع الدولار، في حين أدى هبوط أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالمياً وسط تقارير عن خطة أميركية لإنهاء الحرب في المنطقة. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما هدأ المخاوف المرتبطة بالتضخم بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أكد مصدر أن واشنطن أرسلت مقترح تسوية إلى إيران من 15 نقطة. وذكر ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران قدمت تنازلاً قيّماً يتعلق بالطاقة غير النووية ومضيق هرمز، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأميركية أن المتداولين لا يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

ارتفاع الذهب 2%

وفي أسواق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4568.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 3.8% إلى 4569.40 دولاراً. وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأما في ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8% الى 73.94 دولاراً. وزاد البلاتين 2.6% الى 1984.05 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.5% الى 1461.75 دولاراً.

فتور في أسواق العملات

وفي أسواق العملات، خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بينما التزم المتعاملون الحذر إزاء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1619 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3428 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5834 دولار.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون جروب ليمتد في ملبورن: "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على أولئك الذين يتفاعلون مع كل خبر عاجل عن إجراء حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت". واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 158.645 يناً، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في يناير/ كانون الثاني أن عدداً من أعضاء المجلس رأوا ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من دون تحديد وتيرة معينة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6983 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع ليستقر دون تغير يُذكر، عقب صدور بيانات التضخم لشهر فبراير/ شباط، والتي أظهرت ارتفاعاً 3.7% قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهو معدل جاء أبطأ قليلاً من توقعات المحللين. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 99.126.

وفي ما يخص العملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 1.2% إلى 70910.16 دولارات، بينما صعدت إيثر 0.8% إلى 2164.74 دولاراً.

ارتفاع بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بنحو 3% اليوم الأربعاء، مدعوماً بتفاؤل حذر بأن الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط قد تتجه نحو تسوية محتملة بعد التقلبات في الأونة الأخيرة. وزاد المؤشر نيكي 2.93% إلى 53784.43 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.5% إلى 3648.78 نقطة. وعلى غرار عدد من الأسواق العالمية، شهدت الأسهم اليابانية تقلبات بسبب المؤشرات المتضاربة حول تصعيد الأزمة أو وقف الأعمال القتالية.

وقال واتارو أكياما، المحلل لدى نومورا سكيوريتيز، إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، هو الذي دفع المؤشر نيكي إلى الارتفاع على ما يبدو.

وأضاف "يبدو أن التوقعات بانخفاض التوتر في الشرق الأوسط تدفع سوق الأسهم إلى الارتفاع... لكن حالة الضبابية لم تتبدد بالكامل بعد".

(رويترز، العربي الجديد)