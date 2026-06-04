الأسواق اليوم | صعود الذهب وتراجع النفط والدولار يحافظ على مكاسبه

- شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.4% والفضة بنسبة 0.8%، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وضعف الدولار، مع تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة. - تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.69% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.65%، بعد ارتفاع سابق بسبب تجدد الأعمال القتالية في المنطقة وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية. - استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، بينما تأرجحت العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وشهدت العملات المشفرة تراجعًا ملحوظًا، مع انخفاض بتكوين بنسبة 2.8%.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4450.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 4477 دولاراً.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب في المنطقة. كذلك وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب على إيران، ما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.26 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1863.25 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1307.67 دولارات.

النفط يتراجع

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً أو 0.69% إلى 97.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً أو 0.65% إلى 95.4 دولاراً. وارتفع الخامان بنحو 2% أمس الأربعاء، ووسّعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في المنطقة، بما في ذلك شن اعتداءات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو/ أيار. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لـ"رويترز" انخفاضاً قدره أربعة ملايين برميل.

سعر الدولار اليوم

حافظ الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة، وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم الخميس بعدما أدى وقوع أعمال قتالية جديدة في الخليج إلى صعود أسعار النفط وتراجع الرغبة في المخاطرة، فيما تأرجح الين الياباني بالقرب من مستوى 160 المهم، ما أبقى المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه.

وتداول اليورو عند 1.1604 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، دون تغير يذكر حتى الآن في آسيا. واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.7132 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5872 دولار ليتعافى من أدنى مستوى له في أسبوع. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، من بينها الين واليورو، بشكل طفيف إلى 99.47، بعد أن سجل أقوى مستوى له منذ السابع من إبريل/ نيسان في الجلسة السابقة.

ووصل الين الياباني إلى 159.91 مقابل الدولار، مبتعداً قليلاً عن عتبة 160 مقابل الدولار التي وصل لها أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 30 إبريل/ نيسان، ما أثار تحذيرات من السلطات. وينظر إلى مستوى 160 على نطاق واسع في الأسواق على أنه الخط الأحمر الذي يمكن أن تتدخل السلطات عنده. وبالنسبة إلى العملات المشفرة، سجل سعر بتكوين أدنى مستوى في أربعة أشهر بانخفاضه 2.8% إلى 63119.5 دولاراً، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1786 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)