الأسواق اليوم | صعود الذهب وتراجع الدولار وانتعاش البورصات

- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تزيد عن 1% بسبب ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، مع تفاؤل حذر بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. - شهد الدولار تراجعًا إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع، بينما ارتفعت العملات المرتبطة بالمخاطرة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، مما يعكس تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق. - انتعشت الأسواق المالية العالمية، حيث قفز مؤشر نيكي الياباني وتقدمت الأسهم الأوروبية، مدعومة بالتفاؤل حول اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تحقيق انفراجة في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. كما سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بفتح مضيق هرمز حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال كريس ويستون رئيس قطاع الأبحاث لدى بيبرستون غروب في ملبورن "الأسواق مهيأة للتحلي بالصبر بشكل لا يصدق في انتظار تحقيق اختراق ملموس، لكن السيناريو الأساسي للتوصل إلى اتفاق لا يزال قائما، إذ أدت الأخبار الواردة مطلع الأسبوع لمزيد من القناعة، حتى لو ظل التوقيت غير واضح". وكانت هناك إشارات متضاربة مطلع الأسبوع بشأن اتفاق السلام، بينما ساد الأسواق تفاؤل حذر بأن اتفاقا سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف.

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 04.42 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4557.46 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.8% إلى 4558.8 دولاراً للأوقية. وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "رفع ترامب آمال السوق في التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأثرت هذه التوقعات سلبا على أسعار النفط، وبالتالي، أعطت الذهب دفعة مرحب بها من منظور التضخم".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 77.67 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1959.25 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 2.5% إلى 1381.46 دولارا للأوقية.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات، حام تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل. وأمام الين، انخفض الدولار 0.2% إلى 158.9 ينا، في حين ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1636 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3476 دولار. والعديد من الأسواق العالمية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلات، مما أدى إلى انخفاض السيولة على نطاق واسع.

وزاد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7162 دولار، وكسب نظيره النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5869 دولار. وكتب محللون لدى ويستباك في مذكرة بحثية "هناك مؤشرات مبكرة على أن معنويات المخاطرة تتلقى دعما، إذ كشفت التداولات في سيدني عن موجة بيع واسعة النطاق للدولار، مما عاد بالفائدة على العملات التي ترتبط بشكل أكبر بمعنويات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي".

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.1% خلال تداولات اليوم إلى 98.95، وهو أضعف مستوى له منذ 18 مايو/ أيار. وارتفع سعر بيتكوين 0.5% إلى 76961.76 دولارا، بينما استقر سعر إيثر عند 2091.65 دولارا.

انتعاش بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، قفز مؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين، متجاوزا حاجز 65000 نقطة للمرة الأولى، إذ أدى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على إيران إلى تعزيز الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر. وارتفع نيكي 2.71% إلى 65055.68 نقطة في المعاملات المبكرة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% إلى 3950.91 نقطة. وأدى اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة إلى تأثر اقتصادها بشدة بارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب إيران. وارتفع 139 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 86 سهما. كما دفعت الآمال في انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسواق المال في آسيا إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الاثنين.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم اليوم، لأعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مدعومة بمؤشرات على تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مما هدّأ من المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.61% إلى 628.93 نقطة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت غرينتش، ليتداول بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله أواخر فبراير/شباط قبل اندلاع الحرب في المنطقة مباشرة.

وارتفعت معظم القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي قفز 1.7%، في حين زادت أسهم شركات طيران مثل لوفتهانزا وإير فرانس كيه.إل.إم 4.2% و9% على الترتيب، مع تراجع أسعار النفط. وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم دليفري هيرو 12% بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس إدارة أوبر اجتمع يوم السبت لمناقشة زيادة عرضها لشراء مجموعة توصيل الطعام الألمانية، عقب رفض أحد كبار المساهمين لعرض يقدر قيمة الشركة بأكثر من 11.5 مليار يورو (13.39 مليار دولار). ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة إذ إن الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا مغلقة بسبب عطلات رسمية.

(رويترز، العربي الجديد)