الأسواق اليوم | صعود الذهب والنفط بعد خطف مادورو

- ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة بسبب التوترات الجيوسياسية بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي، مما زاد الطلب على الأصول الآمنة. ارتفع الذهب بنسبة 1.5% والفضة بنسبة 4.5%، مع زيادة في البلاتين والبلاديوم. - شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا نتيجة تقييم تأثير الاضطرابات السياسية في فنزويلا على الشحنات النفطية، مع مراقبة ردود الفعل الإيرانية بعد تهديدات ترامب، مما يزيد التوترات الجيوسياسية. - ارتفع الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وقفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3% بفضل أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، مع تجاهل المستثمرين للتأثير المحتمل للعمل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمائة اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى بعدما خطفت القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن. وكانت الولايات المتحدة قد اختطفت مادورو يوم السبت الماضي، في عملية قيل إنها تسببت في مقتل مدنيين، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستسيطر على البلاد.

ومع ذلك، تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا في فنزويلا، وقالت إن مادورو لا يزال رئيسا للبلاد. وقال مصدران مطلعان على العمليات في شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في مطلع الأسبوع، إن الضربة الأميركية على فنزويلا لإخراج رئيس البلاد لم تلحق أي ضرر بإنتاج النفط وقطاع التكرير في البلاد.

كما يتوقع المستثمرون في الوقت الراهن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بتخفيض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويترقب المستثمرون أيضا من سيختاره ترامب ليكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم، حيث تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو/ أيار. وقال ترامب إنه سيختار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مضيفا أن خليفة باول سيكون "شخصا يؤمن بخفض أسعار الفائدة، بنسبة كبيرة".

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وحتى الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 4395.35 دولارا للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولارا للأوقية في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولارات.

وحقق الذهب ارتفاعا كبيرا في عام 2025، إذ أنهى العام على ارتفاع بنسبة 64%، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة. وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% لتصل إلى 75.86 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر/ كانون الأول. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147%، متجاوزة الذهب بكثير، فيما كان أفضل عام لها على الإطلاق. وارتفعت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تصنيفها معدناً أميركياً حيوياً، والقيود المفروضة على العرض وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.15 دولارا للأوقية، بعدما صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين الماضي. وزاد بأكثر من خمسة بالمائة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد. وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولارا للأوقية.

زيادة طفيفة في أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بتقييم ما إذا كانت الاضطرابات السياسية في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، ستعطل الشحنات بعد اختطاف القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي، في سوق جيدة الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 60.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.24 بتوقيت غرينتش، مقلصة الخسائر السابقة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 57.43 دولارا للبرميل.

وفي سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض من النفط، قال المحللون إن أي تعطل إضافي لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير فوري يذكر على الأسعار. وقال محللو غولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن في مذكرة بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني: "نرى مخاطر غامضة ولكن متواضعة على أسعار النفط على المدى القصير من فنزويلا اعتمادا على كيفية تطور سياسة العقوبات الأميركية"، وأبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 دون تغيير.

وقالت حليمة كروفت رئيسة أبحاث السلع الأولية في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "بالتأكيد، نعتقد أن التخفيف الكامل للعقوبات يمكن أن يفتح المجال لآلاف البراميل من الإنتاج على مدى 12 شهرا في وضع انتقالي منظم". وأضافت: "ومع ذلك، فإن جميع الرهانات غير واردة في تصور تغيير فوضوي للسلطة مثل ما حدث في ليبيا أو العراق". وأعلن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى أمس الأحد، أن حكومة البلاد ستبقى موحدة خلف مادورو.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الذين يُطلق عليهم معاً اسم أوبك+، تثبيت إنتاجهم أمس الأحد. ويراقب المحللون أيضا ردة فعل إيران بعدما هدد ترامب يوم الجمعة بالتدخل في قمع الاحتجاجات في البلد المنتج العضو في أوبك، مما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية. وقالت جماعات حقوقية أمس الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا قُتلوا خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت الاحتجاجات على ارتفاع التضخم في جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع الدولار

وفي أسواق العملات، استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل الجنيه الإسترليني. وارتفع الدولار 0.1% إلى 1.1705 دولار مقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.17 دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وزاد الدولار 0.1% إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1% إلى 156.90 يناً.

قفزة في بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، قفز المؤشر نيكي الياباني ثلاثة بالمائة تقريبا في أول يوم تداول في عام 2026، مع صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تجاهل المستثمرون التأثير المحتمل للعمل العسكري الأميركي في فنزويلا. وارتفع المؤشر نيكي 2.78% في الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليوقف سلسلة خسائر استمرت جلستين متتاليتين في نهاية العام. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى مستوى قياسي، حيث ارتفع اثنين بالمائة إلى 3478.27 نقطة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 6.37%، بينما صعد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق ستة بالمائة. واقتفت القطاعات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مكاسب بنسبة أربعة بالمائة في مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، في الجلسة الافتتاحية لوول ستريت لهذا العام يوم الجمعة.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو سيكيورتيز، إن "السوق تحولت إلى المخاطرة كما لو أن الشكوك بشأن تأثير الإجراء الأميركي على فنزويلا قد زالت". وقال شيمادا: "عكست جلسة يوم الاثنين ما حدث لمؤشر نيكي العام الماضي، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق السوق. وقد يصبح هذا هو الاتجاه السائد هذا العام أيضا". وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا أربعة بالمائة، وزاد سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية بنسبة 5.56%. وعلى النقيض، انخفض سهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 2.6% وكان أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر.

(رويترز، العربي الجديد)