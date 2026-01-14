- شهدت أسعار الذهب والفضة والمعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.6% والفضة تجاوزت 90 دولارًا للأوقية لأول مرة، كما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم. - توقفت مكاسب النفط بسبب استئناف فنزويلا لصادراتها، رغم المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية بسبب الاحتجاجات، مما أدى إلى تراجع طفيف في العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. - ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنسبة 1.3% بفضل التحفيز المالي وتوقعات الانتخابات المبكرة، مع دعم إضافي من انخفاض الين وارتفاع أسهم شركات مثل أدفانتيست وطوكيو إلكترون.

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولاراً للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة. بينما توقفت ارتفاعات أسعار النفط مع استئناف صادرات النفط الفنزويلي لكن مع استمرار مخاوف تعطل الإمدادات من إيران.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، مدعوماً بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء. وجاء الارتفاع في ظل تراجع أثر بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي التي كانت قد خفضت التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين بزيادة 0.3% و2.7% على الترتيب.

ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً بأرقام التضخم، مكرراً ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو/ حزيران. وعلى الصعيد الجيوسياسي، حث ترامب الإيرانيين، أمس الثلاثاء، على مواصلة الاحتجاجات، وقال إن المساعدة قادمة في الطريق دون أن يحدد ماهية المساعدات التي سيتم تقديمها.

الذهب والفضة عند مستويات قياسية

وفي سوق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليلامس مستويات 4615.85 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02.11 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً بلغ 4634.33 دولاراً أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.5% إلى 4624 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولاراً للأوقية للمرة الأولى. وصعد البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2405.30 دولارات، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولاراً في 29 ديسمبر/ كانون الأول. وزاد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1873 دولاراً.

توقف مكاسب النفط ومخاوف بشأن إيران تلوح في الأفق

وفي أسواق الطاقة، توقفت اليوم الأربعاء سلسلة ارتفاعات في أسعار النفط على مدار أربعة أيام بعد استئناف فنزويلا لصادراتها، لكن المخاوف من تعطل الإمدادات من إيران جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد تلوح في الأفق. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.14% مسجلة 65.38 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02.07 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً، بما يعادل 0.20% إلى 61.03 دولاراً للبرميل. وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.5%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8%.

وصعد الخامان 9.2% على مدار جلسات التداول الأربع الماضية بعدما زادت الاحتجاجات في إيران من المخاوف من تعطل الإمدادات من رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال محللون في "سيتي بنك"، في مذكرة رفعوا فيها توقعاتهم لخام برنت على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولاراً للبرميل، إن "الاحتجاجات في إيران تخاطر بتضييق أرصدة النفط العالمية من خلال خسائر الإمدادات على المدى القريب، لكن بشكل رئيسي من خلال ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية".

وأشار محللو "سيتي بنك" إلى أنه حتى الآن لم تمتد الاحتجاجات إلى مناطق إنتاج النفط الإيرانية الرئيسية، مما حد من التأثير على المعروض الفعلي. وقال المحللون إن "المخاطر الحالية تميل إلى الاحتكاكات السياسية واللوجستية بدلاً من الانقطاعات المباشرة، مما يبقي التأثير على إمدادات الخام الإيراني وتدفقات الصادرات تحت السيطرة". وفي تعويض لتأثير المخاوف المتعلقة بإيران، ذكرت ثلاثة مصادر أن فنزويلا بدأت في إلغاء تخفيضات إنتاج النفط التي تم إجراؤها بموجب حظر أميركي مع استئناف صادرات الخام.

وغادرت ناقلتا نفط عملاقتان المياه الفنزويلية يوم الاثنين بحوالي 1.8 مليون برميل من الخام لكل منهما في ما قد يكون أولى الشحنات من صفقة إمدادات قدرها 50 مليون برميل بين كاراكاس وواشنطن لتحريك الصادرات مرة أخرى في أعقاب خطف الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع ذلك، تشير أساسيات سوق النفط إلى أن وضع العرض والطلب أكثر مرونة حتى في ظل المشكلات الجيوسياسية. وعزز ذلك بيانات المخزونات الأميركية التي صدرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 5.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير/ كانون الثاني. وذكرت المصادر أيضاً أن بيانات المعهد أظهرت ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 8.23 ملايين برميل، وصعود مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.34 ملايين برميل. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

أسهم اليابان تواصل الصعود

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء، مدعوماً بآمال في المزيد من التحفيز المالي وسط توقعات بإعلان الحكومة الدعوة إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل. كما أدى الانخفاض الحاد للين منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى دعم السوق، حيث أدى تراجع العملة إلى زيادة قيمة الأرباح الخارجية للمصدرين اليابانيين ذوي الثقل.

وصعد نيكي بنسبة 1.3% ليصل إلى 54219.24 نقطة، متجاوزاً مستوى 54000 للمرة الأولى. وقفز المؤشر بنسبة 3% ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الثلاثاء، بعد تقرير أفاد بأنّ رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي قد تحل البرلمان هذا الشهر وتدعو إلى انتخابات عامة في فبراير/ شباط. وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 0.6% ليصل إلى 3620.22 نقطة.

وارتفع سهم شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5%، وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق بنسبة 1.93%. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في "طوكاي طوكيو" للمعلومات، إن "توقعات إجراء انتخابات مبكرة استمرت في رفع الأسهم المحلية، في حين عزز ضعف الين أيضاً الإقبال على الأسهم، لكن المستثمرين باعوا بعض الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الحادة في الجلسة السابقة". وتراجع الين مقابل الدولار أمس ليصل إلى أضعف مستوياته منذ يوليو/ تموز 2024. وسجلت العملة اليابانية 159.2 ينا للدولار.

(رويترز، العربي الجديد)