الأسواق اليوم | صعود الذهب والفضة بعد خطف مادورو

- شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا في أسعار الذهب والمعادن الثمينة بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما زاد من التوترات الجيوسياسية والطلب على الأصول الآمنة، حيث ارتفع الذهب بنسبة 2.2%. - تراجعت أسعار النفط بسبب وفرة الإمدادات العالمية رغم المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة احتجاز مادورو، بينما لا تزال العقوبات الأمريكية على النفط الفنزويلي سارية. - ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ونصف، وشهدت بورصة طوكيو قفزة في مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3%، مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

ارتفع الذهب أكثر من اثنين بالمائة، اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى بعدما خطفت القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن. وكانت الولايات المتحدة قد اختطفت مادورو يوم السبت الماضي، في عملية قيل إنها تسببت في مقتل مدنيين، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستسيطر على البلاد.

ومع ذلك، تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا في فنزويلا، وقالت إن مادورو لا يزال رئيسا للبلاد. وقال مصدران مطلعان على العمليات في شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في مطلع الأسبوع، إن الضربة الأميركية على فنزويلا لإخراج رئيس البلاد لم تلحق أي ضرر بإنتاج النفط وقطاع التكرير في البلاد.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا آنا بولسون، يوم السبت، إنّ المزيد من التيسير النقدي قد يؤجل لبعض الوقت بعد حملة خفض الفائدة العام الماضي. وتأتي تعليقاتها في وقت ما زال المستثمرون يتوقعون فيه خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويترقب المستثمرون أيضا من سيختاره ترامب ليكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم، حيث تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو/ أيار. وقال ترامب إنه سيختار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مضيفا أن خليفة باول سيكون "شخصا يؤمن بخفض أسعار الفائدة، بنسبة كبيرة".

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.2% إلى 4424.17 دولارا للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولارا للأوقية في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 2.4% لتصل إلى 4434.20 دولارات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "يؤدي اختطاف رئيس دولة أجنبية بطبيعة الحال إلى درجات عالية من عدم الاستقرار، وفي هذه البيئة، يُنظر إلى الذهب والفضة على أنهما وسيلتا تحوط قويّتَين ضد حالة عدم اليقين". وحقق الذهب ارتفاعا كبيرا في عام 2025، إذ أنهى العام على ارتفاع بنسبة 64%، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة. وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% لتصل إلى 75.50 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر/ كانون الأول. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147%، متجاوزة الذهب بكثير، فيما كان أفضل عام لها على الإطلاق. وارتفعت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تصنيفها معدناً أميركياً حيوياً، والقيود المفروضة على العرض وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 3.9% عند 2226.24 دولارا للأوقية، بعدما صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين الماضي. وزاد بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد. وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1664.40 دولاراً للأوقية.

تراجع طفيف في أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما محت وفرة الإمدادات العالمية أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب احتجاز الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 60.26 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07.52 بتوقيت غرينتش، مقلصة الخسائر السابقة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 56.79 دولاراً للبرميل.

وشهد الخامان الرئيسيان تقلبات في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تقييم المستثمرين للاضطرابات السياسية في فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتأثير ذلك على إمدادات النفط. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستسيطر على الدولة المنتجة للنفط. وأشار إلى أن العقوبات والقيود الأميركية التي تستهدف النفط الفنزويلي لا تزال سارية بالكامل رغم خطف مادورو ونقله إلى نيويورك واحتجازه هناك.

وفي سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض من النفط، قال المحللون إن أي تعطل إضافي لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير فوري يذكر على الأسعار. وقال محللو غولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن في مذكرة بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني: "نرى مخاطر غامضة ولكن متواضعة على أسعار النفط على المدى القصير من فنزويلا اعتمادا على كيفية تطور سياسة العقوبات الأميركية"، وأبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 دون تغيير.

وقال كازوهيكو فوجي، الباحث في معهد البحوث الاقتصادية والتجارية والصناعية الياباني، إن الضربات الأميركية على فنزويلا لم تضر بصناعة النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وأضاف "حتى لو تعطلت الصادرات الفنزويلية مؤقتاً، فإنّ أكثر من 80% متجهة إلى الصين التي راكمت احتياطيات وفيرة ومن غير المرجح أن يؤدي البحث عن مصادر بديلة إلى ضغط على السوق".

وقال محللو ريموند جيمس في مذكرة إنّ الإنتاج الفنزويلي قد يرتفع ببضع مئات الآلاف من البراميل يومياً بحلول نهاية عام 2026، لكن تحقيق المزيد من الإنتاج سيتطلب استثمارات كبيرة. وقال جيوفاني ستونوفو الخبير الاستراتيجي لدى يو.بي.إس "من المرجح أن يستغرق أي انتعاش حقيقي في الإنتاج الفنزويلي وقتاً طويلاً"، وقال ترامب أمس الأحد إنّ الولايات المتحدة قد توجه ضربة عسكرية ثانية لفنزويلا إذا لم يتعاون باقي أعضاء الحكومة هناك مع جهوده الرامية إلى "إصلاح" البلاد.

وأكدت حليمة كروفت رئيسة أبحاث السلع الأولية في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: أن "التخفيف الكامل للعقوبات يمكن أن يفتح المجال لآلاف البراميل من الإنتاج على مدى 12 شهرا في وضع انتقالي منظم". وأضافت: "ومع ذلك، فإن جميع الرهانات غير واردة في تصور تغيير فوضوي للسلطة مثل ما حدث في ليبيا أو العراق". وأعلن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى أمس الأحد، أن حكومة البلاد ستبقى موحدة خلف مادورو.

وأثار ترامب أيضاً إمكانية حدوث المزيد من التدخلات العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية، وأشار إلى أن كولومبيا والمكسيك قد تواجهان عملاً عسكرياً إذا لم تقلّلا من تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. ويراقب المحللون أيضاً ردة فعل إيران بعد أن هدد ترامب يوم الجمعة بالتدخل إذا ما جرى قمع الاحتجاجات التي تشهدها الدولة العضو في أوبك، ما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الذين يُطلق عليهم معاً اسم أوبك+، تثبيت إنتاجهم أمس الأحد. ويراقب المحللون أيضا ردة فعل إيران بعدما هدد ترامب يوم الجمعة بالتدخل في قمع الاحتجاجات في البلد المنتج العضو في أوبك، مما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية. وقالت جماعات حقوقية أمس الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا قُتلوا خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت الاحتجاجات على ارتفاع التضخم في جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع الدولار

وفي أسواق العملات، استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل الجنيه الإسترليني. وارتفع الدولار 0.1% إلى 1.1705 دولار مقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.17 دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وزاد الدولار 0.1% إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1% إلى 156.90 يناً.

قفزة في بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، قفز المؤشر نيكي الياباني ثلاثة بالمائة تقريبا في أول يوم تداول في عام 2026، مع صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تجاهل المستثمرون التأثير المحتمل للعمل العسكري الأميركي في فنزويلا. وارتفع المؤشر نيكي 2.78% في الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليوقف سلسلة خسائر استمرت جلستين متتاليتين في نهاية العام. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى مستوى قياسي، حيث ارتفع اثنين بالمائة إلى 3478.27 نقطة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 6.37%، بينما صعد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق ستة بالمائة. واقتفت القطاعات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مكاسب بنسبة أربعة بالمائة في مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، في الجلسة الافتتاحية لوول ستريت لهذا العام يوم الجمعة.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو سيكيورتيز، إن "السوق تحولت إلى المخاطرة كما لو أن الشكوك بشأن تأثير الإجراء الأميركي على فنزويلا قد زالت". وقال شيمادا: "عكست جلسة يوم الاثنين ما حدث لمؤشر نيكي العام الماضي، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق السوق. وقد يصبح هذا هو الاتجاه السائد هذا العام أيضاً". وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا أربعة بالمائة، وزاد سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية بنسبة 5.56%. وعلى النقيض، انخفض سهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 2.6% وكان أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر.

(رويترز، العربي الجديد)