الأسواق اليوم | صعود الذهب والدولار وتراجع النفط

- أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية: تراجعت أسعار النفط مع انخفاض خام برنت بنسبة 1.42% إلى 89.45 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66% إلى 83.90 دولارًا، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار ناقلات النفط في استخدام مسارات بديلة. - أسعار الذهب والسياسة النقدية: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 4080.38 دولارًا للأوقية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي حول التضخم، مع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما زاد من الضبابية في الأسواق. - الدولار والتطورات الجيوسياسية: استعاد الدولار توازنه بارتفاع مؤشره بنسبة 0.1% إلى 100.89 بعد قرار الاحتياط الفيدرالي، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة والغارات الأمريكية على إيران، مع تراجع طفيف للجنيه واليورو وارتفاع العملات الرقمية.

تخلت أسعار النفط، اليوم الخميس، عن بعض مكاسبها في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط على الرغم من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ما وراء جبهاته الرئيسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.42% إلى 89.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 56 سنتاً أو 0.66% إلى 83.90 دولاراً للبرميل. وارتفع خام برنت 7.91% عند التسوية، أمس، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 6.56% في واحدة من أقوى موجات الارتفاع خلال حرب إيران، وعكسا بذلك انخفاضاً 5% يوم الثلاثاء بعد توقف مؤقت في الأعمال القتالية في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية التي أدت إلى تراجع أسعار النفط رغم تصاعد التوتر؟ ما هو التأثير المتوقع لعدم وضوح سياسة الاحتياطي الفيدرالي على توقعات التضخم طويلة الأجل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأظهرت بيانات أولية أن 39 سفينة شحن سلع عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو /تموز، في حين لم تعبر سوى بضع سفن عبر مضيق هرمز. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي.جي" في مذكرة: "على الرغم من انخفاض الكميات الإجمالية، لا يزال النفط يخرج من من المنطقة عبر مسارات متعددة، ويجري استكشاف حلول بديلة إضافية. وكلما طال أمد هذه الحالة، زادت هذه الطرق والأساليب البديلة من تقويض نفوذ إيران على مضيق هرمز".

الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، في الوقت الذي تقيّم فيه الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وورش، بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4080.38 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.1% إلى 4078 دولاراً.

أسعار المعادن الرئيسية اليوم أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأبقى البنك المركزي المنقسم أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، في حين أعاد وورش التأكيد على التزام البنك المركزي الأميركي بالسيطرة على التضخم، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية بشأن خطوته التالية. ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" فإن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 57% رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول، بانخفاض عن حوالي 81% قبل صدور بيان السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنكلترا وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع التحذير من الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في المنطقة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 58.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1616.84 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.9% إلى 1270.50 دولاراً.

سعر الدولار اليوم

استعاد الدولار توازنه مع بداية التداول الآسيوي، اليوم الخميس، بعد أن أبقى "الاحتياط الفيدرالي" سعر الفائدة السياسي ثابتاً، وترك كيفن وورش الأسواق في حالة تخمين حول كيفية حل الانقسامات في لجنة تحديد أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.1% ليصل إلى 100.89، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنفذ غارات جوية على إيران. وكان الجنيه الإسترليني البريطاني أضعف بنسبة 0.1% عند 1.3355 دولار قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا اليوم الخميس، حيث توقع المشاركون في السوق عدم حدوث أي تغيير. وانخفض اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1457 دولار.

وعوضت التطورات الجيوسياسية الضعف السابق في الدولار، الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ 20 يوليو/تموز بعد قرار "الاحتياط الفيدرالي". وقال فابيان ييب، محلل السوق في "IG" في سيدني: "على الرغم من ثلاثة أصوات معارضة في اللجنة لصالح زيادة يوليو، لم يلمح الرئيس وورش إلى رفع وشيك، مكرراً نبرة يونيو"، مضيفاً "هذا بدأ يزعج المستثمرين: عدم رغبة الاحتياط الفيدرالي في الالتزام بمزيد من التشديد يثير سؤالاً حول ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة".

وتفاعلت سندات الخزانة بعنف مع قرار "الاحتياط الفيدرالي"، حيث ارتفع عائد السندات لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين. كما تشير عقود "الاحتياط الفيدرالي" الآجلة إلى احتمال ضمني بنسبة 42.6% بأن يحافظ "الاحتياط الفيدرالي" على سعر الفائدة في اجتماعه القادم الذي يستمر يومين وينتهي في 16 سبتمبر/أيلول، مقارنة بفرصة 24% قبل اجتماع "الاحتياط الفيدرالي" الأخير، حسبما أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي".

وقال ستيف إنجلاندر، رئيس قسم أبحاث الفوركس العالمية لمجموعة العشرة في "ستاندرد تشارترد" بنيويورك: "ما زلنا نتوقع أن يبقى الاحتياط الفيدرالي في حالة تعليق، لكن لدينا مخاوف من أن الأسواق قد تتفاعل بشكل سيء في المستقبل مع تصور بأنه لا يتحرك عندما ينبغي". وكان هناك الكثير من التعليقات من المشاركين في السوق على غموض إجاباته عن أسئلة كان من الممكن أن تجاب مباشرة في الماضي. وفي العملات الرقمية، ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.3% لتصل إلى 63,650.06 دولاراً، بينما ارتفعت الإيثر بنسبة 0.7% عند 1,896.66 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)