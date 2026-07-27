الأسواق اليوم | صعود الذهب مع انخفاض النفط وتراجع الدولار

- شهدت الأسواق المالية ارتفاعًا في أسعار الذهب بأكثر من 1% نتيجة لتوقف القتال في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 5% بعد توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. - تأثرت الأسواق المالية بتوقف الهجمات، حيث شهد مؤشر نيكي الياباني تذبذبًا، بينما ارتفع مؤشر توبكس، وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وارتفعت العملات المشفرة. - يتوقع المحللون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمالية رفعها في سبتمبر، وسط تقارير عن محادثات سلام جديدة بين باكستان وإيران والولايات المتحدة.

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين بعدما أدى توقف القتال في المنطقة إلى انخفاض أسعار النفط، ما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80% لرفع الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أسعار الذهب بخلاف توقف القتال وانخفاض النفط؟ ما هي توقعات المحللين بشأن تأثير استمرار التوترات في المنطقة على أسعار الذهب على المدى الطويل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكتب محللون من "ويستباك، في تقرير بحثي: "تلقت معنويات الأسواق دعما من تقارير تفيد بأن باكستان وإيران تدرسان إجراء محادثات سلام جديدة مع الولايات المتحدة، فضلا عن استمرار تدفق صادرات النفط من الشرق الأوسط". وأضافوا: "خلال مطلع هذا الأسبوع، أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، بينما استمرت التوترات في المنطقة في التصاعد".

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4103.99 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.9% إلى 4106.10 دولارات. وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أمس الأحد، إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وبينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا. وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 59.74 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولاراً بينما قفز البلاديوم 2.3% إلى 1271.93 دولاراً.

تراجع النفط

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط 5% اليوم الاثنين، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات مطلع هذا الأسبوع عقب هجمات استمرت أسبوعين، ما عزز الآمال في حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% إلى 90.88 دولارا للبرميل بعدما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 90 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 6% إلى 83.84 دولارا للبرميل، بعدما بدأت التعاملات عند 84.64 دولاراً 5.23% عن أسعار الجمعة الماضي. ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وكان سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي ماركتس، في مذكرة: "تتزايد الآمال في أن مسارا دبلوماسيا حقيقيا قد يكون آخذا في التبلور... إن العودة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا مع توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن السيطرة على مضيق هرمز ستكون نقطة انطلاق جيدة". ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر أن أقل من 10 سفن تحمل سلعا أولية عبرت يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.

تذبذب مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، تذبذب المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين بعدما أدى توقف الهجمات الأميركية على إيران إلى انخفاض أسعار النفط، فيما تجنّب المستثمرون اتخاذ رهانات قوية قبيل صدور نتائج أعمال مهمة هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر نيكي 0.22% إلى 64472.09 نقطة، بعدما تراوح خلال الجلسة بين الارتفاع والانخفاض. في المقابل، صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 4031.75 نقطة.

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وقال تاكايوكي مياجيما، كبير المحللين في مجموعة سوني المالية: "من المفترض أن يدعم تراجع المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الخام الأسهم اليابانية عموما، كما يُتوقع أن تشهد الأسهم التي تعرضت لضغوط تصحيحية متزايدة خلال الأسبوع الماضي عمليات إعادة شراء". وأضاف: "لكن مع استعداد شركات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى للإفصاح عن نتائجها هذا الأسبوع، قد يتردد المستثمرون في ملاحقة المكاسب بقوة، بينما يقيّمون خطط الإنفاق الرأسمالي وقدرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد".

انخفاض الدولار

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، بعدما أوقفت الولايات المتحدة حملتها الجوية في إيران مطلع هذا الأسبوع، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم. وانخفض الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ين، في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو/ تموز. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1397 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3353 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.25% إلى 101.23 في مستهل أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 0.9% إلى 65193.62 دولارا، بينما صعدت إيثر 1.9% إلى 1948 دولارا.

(رويترز، العربي الجديد)