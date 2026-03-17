الأسواق اليوم | صعود الذهب مع استمرار الحرب في المنطقة وترقب الفائدة

- ارتفع سعر الذهب مدعوماً بتراجع المخاوف من تعطل شحنات النفط، مع تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة، وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأميركية وزيادتها في أستراليا. - شهدت أسواق الأسهم تبايناً، حيث تراجع المؤشر نيكي الياباني واستقرت الأسهم الأوروبية، بينما صعدت الأسهم الروسية، مما يعكس تأثيرات الحرب المتباينة على الأسواق. - ارتفع الدولار كملاذ آمن مع تصاعد الحرب، بينما تذبذب الدولار الأسترالي وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني، مما عزز قوة الدولار مقابل معظم العملات.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، مدعوماً بتراجع المخاوف من استمرار تعطل شحنات النفط لوقت طويل، فيما يقيّم المستثمرون التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة قبيل سلسلة من قرارات السياسة النقدية التي ستتخذها البنوك المركزية هذا الأسبوع. وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز الأصول المدرة للعائد، مما يضعف الطلب على المعدن الأصفر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عندما يعلن بيانه الخاص بالسياسة النقدية غداً الأربعاء. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنّ مجلس الاحتياط الفيدرالي ينبغي أن يعقد اجتماعاً استثنائياً لخفض أسعار الفائدة في الحال. وتجتمع أيضاً البنوك المركزية في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وكندا وسويسرا والسويد هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. وفي أستراليا، قرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1%.

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5013.71 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.44 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 0.3% إلى 5018.10 دولاراً. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" "تراجعت أسعار الذهب في أول 24 ساعة من التداول هذا الأسبوع. ويبدو أن ذلك يعكس ردة الفعل الإيجابية للأسواق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني (عباس عراقجي)... ورداً على ذلك، تراجع سعر النفط الخام... وتخلى الدولار عن بعض مكاسبه الأخيرة مع ارتفاع الأسهم".

وأضاف سبيفاك "تظل متابعة الأخبار المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على النفط الخام عاملاً رئيسياً، لكن يحتمل بشدة أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياط الفيدرالي عاملاً محفزاً أيضاً. وقد يضعف الذهب إذا اتخذ البنك المركزي نبرة تشديد نسبي". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 80.97 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2133.93 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1595.75 دولاراً.

انخفاض الأسهم اليابانية واستقرار الأوروبية وصعود الروسية

وفي أسواق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني وتخلى عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء، بضغط من خسائر أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار النفط. وهبط المؤشر نيكي 225 القياسي 0.1% ليغلق عند 53700.39 نقطة، مواصلاً انخفاضه لليوم الرابع على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.45% إلى 3627.07 نقطة. وقفز المؤشر نيكي 1.2% في وقت سابق من الجلسة بعدما أدى انخفاض أسعار النفط خلال الليل إلى تعافي معنويات المستثمرين التي تضررت بشدة من الحرب الإيرانية المستمرة. لكن أسعار النفط الخام ارتفعت مرة أخرى خلال التداولات الآسيوية، وظلت أسهم شركات التكنولوجيا ضعيفة في أعقاب عرض تقديمي من شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي أوروبا، لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الثلاثاء، إذ عكف المستثمرون على تقييم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 598.11 نقطة بحلول الساعة 08.07 بتوقيت غرينتش، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوياته في أكثر من شهرين. وضغطت أسهم قطاع الدفاع على المؤشر بانخفاض 0.8%، في حين ارتفعت أسهم شركات المرافق 0.7%. واستمرت شركات الطاقة في الصعود، إذ تقدم سهم شل 1% مع بقاء أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

في المقابل، سجلت الأسهم الروسية صعوداً في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات التداول. وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت موسكو (07:00 صباحاً بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو إي إكس" بنسبة 0.25%، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.25% حسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ضبابية الحرب ترفع الدولار

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً اليوم الثلاثاء مع تزايد تأثر معنويات المستثمرين بتصاعد حدة الحرب في المنطقة، بينما تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة بعد أن أرسل محافظ البنك المركزي رسائل توحي بتشديد السياسة عقب تصويت على رفع أسعار الفائدة. وتراجع اليورو 0.23% إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر، والذي سجله أمس الاثنين. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3279 دولار، بانخفاض 0.3% خلال اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى 0.19% إلى 100.05، مسجلاً مكاسب بنحو 2.5% منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى موجة عنيفة من إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة عالمياً، مما رفع الدولار مقابل معظم العملات، إذ اتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً.

وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات في آسيا لدى إن.تاتش كابيتال ماركتس، إن "الرهان كان على الخفض، انحسرت توقعات خفض أسعار الفائدة، كما يرفع الصراع في إيران علاوة المخاطر في قطاع الطاقة، لذا كان الدولار بمثابة التحوط الآمن". وأضاف أنه في ظل حالة الضبابية التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، يبدو على الأرجح أن هذا الارتفاع سيستمر على المدى القريب طالما لا تزال مخاطر الحرب وعلاوة أسعار النفط مرتفعة. وسجل الدولار الأسترالي 0.7057 دولار. وانخفض الين إلى 159.40 مقابل الدولار، ليكون على مقربة من مستوى 160 الذي يتم ترقبه. وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من 2% مقابل الدولار في مارس/آذار.

(رويترز، العربي الجديد)