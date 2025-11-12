الأسواق اليوم | صعود الذهب لا يتوقف وسط تراجع الدولار والنفط

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا مستمرًا مدعومًا بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، في ظل إنهاء الإغلاق الحكومي الذي أثر على ملايين المواطنين وسوق العمل. - صادق مجلس الشيوخ على تسوية لإنهاء الإغلاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع العملات ذات المخاطر العالية وتراجع الدولار بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي. - انخفضت أسعار النفط بسبب توقعات بزيادة الطلب بعد إنهاء الإغلاق الحكومي، وتأثرت أيضًا بالعقوبات الأمريكية على شركتي النفط الروسيتين، مما دعم الأسعار.

ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وصادق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين، على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، الذي قال رئيسه مايك جونسون إنه يريد التصويت عليه في أقرب وقت ممكن اليوم الأربعاء. وسوف يُرسل الاتفاق بعد ذلك إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. وقالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأميركية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب.

وقال سيم موه سيونغ، محلل العملات لدى بنك سنغافورة: "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأميركية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مفتوحا".وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأميركية".

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68% أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران يوم الاثنين، إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر/كانون الأول، مشيراً إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

صعود متواصل لأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4142.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.8% إلى 4149.20 دولارا للأوقية.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائداً، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 51.29 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1583.10 دولارا، فيما استقر البلاديوم عند 1443.56 دولارا.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن أثارت بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأميركي مخاوف حيال متانة سوق العمل، بينما يستعد المستثمرون لإنهاء وشيك للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تطلق سيلا من البيانات الاقتصادية المؤجلة. وانخفض الدولار في أعقاب صدور البيانات وواجه صعوبة في تعويض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع زيادة رهانات المتعاملين على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.1586 دولار فيما ابتعد الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر، ليجري تداوله في أحدث التعاملات عند 1.3149 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فاستقر قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 99.46.

وأدت توقعت انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، إلى رفع العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا 0.02% لكل منهما عند 0.6529 دولار و0.5656 دولار على الترتيب. في غضون ذلك، استقر الين الياباني عند 154.08 للدولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 154.495 في الجلسة السابقة.

انخفاض أسعار النفط

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12% إلى 65.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.06 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.7% أمس الثلاثاء. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11% إلى 60.97 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 1.5% في الجلسة السابقة.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن إنهاء الإغلاق الحكومي سيعزز ثقة المستهلكين ويزيد النشاط الاقتصادي، مما يحفز الطلب على النفط الخام. كما يمكن أن يؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى إنعاش حركة السفر واستهلاك وقود الطائرات قبل موسم العطلات القادم.

وبالنسبة للمعروض، بدأت تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت في الظهور، مما زاد من دعم الأسعار. وذكرت رويترز أمس الثلاثاء، أن شركة التكرير الصينية يانتشانغ بتروليوم تسعى للحصول على نفط غير روسي في أحدث مناقصة للنفط الخام، فيما أغلقت شركة لويانغ للبتروكيميائيات التابعة لشركة سينوبك من أجل أعمال الصيانة في نتيجة غير مباشرة للعقوبات. وفُرضت هذه الإجراءات الشهر الماضي، وتمثل أول عقوبات مباشرة تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على روسيا منذ بداية ولايته الثانية.

(رويترز، العربي الجديد)